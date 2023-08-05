Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 5 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 5 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 5 Ağustos Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:54
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 5 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

5 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,91 (Alış) - 26,92 (Satış)

EURO: 29,64 (Alış) - 29,70 (Satış)

STERLİN: 34,21 (Alış) - 34,39 (Satış)

1 DOLAR = 26,92 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉5 Ağustos Cumartsi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.680,88

Gram altın satış: 1.681,49

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.747,00

Çeyrek altın satış: 2.783,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.495,00

Yarım altın satış: 5.566,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.981,00

Tam altın satış: 11.081,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.409,00

Cumhuriyet altını satış: 11.419,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.276,00

Ata altın satış: 11.370,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Ağustos Cumartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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