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MEB ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 MEBBİS iller arası tayin, yer değiştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin il dışı atama başvuruları sona erdi. 2 Ağustos 2023 itibarıyla biten başvuru sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Binlerce öğretmenin başvuruda bulunduğu MEBBİS il dışı atama, yer değiştirme ve mazerete bağlı tayin sonuçları için arama motorlarında araştırılan 'MEB il dışı tayin, atama, yer değiştirme sonuçları belli oldu mu, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 11:57 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 12:10
MEB ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 MEBBİS iller arası tayin, yer değiştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

MEB ATAMA SONUÇLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlığa bağlı öğretmenler için yer değişikliği ve atama başvuru süreci 2 Ağustos itibarıyla sona erdi. Böylece başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak olan atama işlemleri hakkında detayları haberimizde derledik...

2023 MEBBİS İLLER ARASI TAYİN, YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

28 Temmuz tarihinde başvuruları alınan öğretmenlerin iller arası tayin süreci, 2 Ağustos Pazartesi günü sona erdi. Atama sonuçları, 4 Ağustos Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken 09.00 - 17.00 saatleri içinde erişime açılması bekleniyor.

MEB İLLER ARASI TAYİN VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

📅 Başvuru Süreci: 28 Temmuz - 2 Ağustos 2023

📅 Atama Sonuçları: 4 Ağustos 2023

📅 Görevden Ayrılma Başlangıç: 7 Ağustos 2023

MEB İLLER ARASI ATAMA BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

MEB MAZERETE BAĞLI ATAMA TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

📅 Başvuru Süreci: 7 -14 Ağustos 2023

📅 Başvuruların Onaylanması: 17 - 21 Ağustos 2023

📅 Atama İlanı: 23 Ağustos 2023

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