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KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ 2023 | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz mı renkli mi?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından sınav heyecanı arttı. 6 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Öğretmenlil Alan Bilgisi Testi'ne girecek tüm adayların nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi ya da pasaport ile birlikte sınava giriş belgesini de yanında götürmesi gerekirken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz mı renkli mi? sorularının cevabını ve KPSS giriş belgesi çıktısı alma konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 10:37 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 10:40
KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ 2023 | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz mı renkli mi?

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ 2023 | ÖSYM'nin öğretmenlere uyguladığı Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Ağustos tarihinde yapılacak sınavın giriş belgeleri adayların erişimine açılırken sınava girecek kişiler, yanlarında giriş belgesi olmadığı takdirde sınav salonlarına alınmayacak. Peki KPSS ÖABT giriş belgesi nasıl alınır? Renkli mi, siyah beyaz mı olmalı? İşte detaylar...

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2023 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınabilecek. KPSS giriş belgesi almak isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınava giriş belgesini temin edebilir. Giriş belgesinin önce bilgisayara indirilmesi, ardından yazdırılması gerekmektedir.

2023 KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ MI RENKLİ Mİ OLMALI?

ÖSYM'nin KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerini renkli veya siyah beyaz olarak alabilirler. Giriş belgesinin renkli ya da renksiz olmasının önemi bulunmazken sınavda adayların belgeyi yanlarında bulundurması zorunludur.

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