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AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2023 | AÖF yaz okulu sınavı online mı? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Yaz okulu sınavına katılacak adaylara 19 Ağustos'ta düzenlenecek sınava katılım sağlamak isteyenler, giriş belgesi olmadan sınava alınmayacak. İşte yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi? sorusunun cevabı ve 2023 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 12:10
AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2023 | AÖF yaz okulu sınavı online mı? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ | Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan ve 2022-2023 Eğitim döneminde derslerini geçemeyen adaylar, yaz okulu sınavı için gün sayıyor. 10 Temmuz Pazartesi günü başlayan ve 6 hafta süren yaz okulunda sınıf geçme sınavları ile ilgili arama motorlarında araştırılan 'AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi?' sorusunun cevabını ve AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranını sizler için derledik.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ SİYAH BEYAZ MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz senelerde, adayların sınav giriş belgesini renkli ya da siyah beyaz olarak alabileceğini, belgenin renkli ya da renksiz olmasının fark etmediğini sınav kılavuzunda bildirmişti. Yani AÖF yaz okulu sınav giriş belgesinin çıktısını renkli ya da siyah beyaz olarak alabilirsiniz.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2023?

AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü yapılacak.

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