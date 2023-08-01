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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Ağustos ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla engelli bakımı üstlenen kişilere sunmuş olduğu Evde Bakım maaşı, asgari ücret, emekli ve memur zammının ardından güncellendi. Engelli, hasta veya yaşlı kişilerin evlerinde bakımlarını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşında zamlı miktarın ne zaman ödeneceğini merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Ağustos ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 08:00
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Ağustos ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023? | 2023 yılının Temmuz ayında asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarına gelen ara zammın ardından evde bakım maaşının tutarı da yükseldi. Evinde hasta, yaşlı veya engelli kişilere bakan bireeylere, Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın SGK aracılığıyla yaptığı destek ödemesinde zamlı tutarların hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte zamlı evde bakım maaşı yatacağı tarih...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılının ilk 6 ayında 4 bin 337 lira olarak ödenen Evde Bakım aylığı, Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından 17,55 tutarında zamlandı. Böylece yeni evde bakım maaşı ücreti 5 bin 98 lira oldu.

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

Evde Bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. İllere göre yatırılma tarihi farklılık gösteren evde bakım maaşının zamlı tutarı, 15 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

👉Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

👉Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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