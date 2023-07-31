BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? | 2023/1. Dönem bekçilik sınav tarihi belli oldu. Ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik elemelerini başarıyla tamamlayan adayların katılabileceği yazılı sınav hakkında, arama motorlarında araştırılan 'Bekçilik sınavı ne zaman? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adayların katılabileceği 2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te yapılacak.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2023/1. Dönem Bekçilik sınavında adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Ankara'da yapılacak sınavlara yalnızca Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabilecek.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV BELGESİ ERŞİME AÇILDI MI?

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.