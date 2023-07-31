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BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bekçi olmak isteyen binlerce lise ve üniversite mezunu 2023/1. dönem bekçilik sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuruların ardından ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavı başarıyla tamamlayan adayların katılabileceği sınav hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Bekçilik sınavı ne zaman? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:30
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? | 2023/1. Dönem bekçilik sınav tarihi belli oldu. Ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik elemelerini başarıyla tamamlayan adayların katılabileceği yazılı sınav hakkında, arama motorlarında araştırılan 'Bekçilik sınavı ne zaman? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adayların katılabileceği 2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te yapılacak.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2023/1. Dönem Bekçilik sınavında adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Ankara'da yapılacak sınavlara yalnızca Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabilecek.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV BELGESİ ERŞİME AÇILDI MI?

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

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