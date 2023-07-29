2 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023 | 2 yıllık bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları

2 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023 | ÖSYM tarafından üniversiteye hazırlanan adaylara uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olan adaylar, üniversite araştırmalarına başladı. 2 yıllık bir bölüm tercih edecek olanlar başarı sıralamaları, taban puanları ve açılacak kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte 2 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları...
2 YILLIK BÖLÜMLER BAŞARI SIRALAMASI, KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
🎓Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
🎓Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
🎓Bilişim Güvenliği Teknolojisi
🎓Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
🎓Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
🎓Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
🎓Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
🎓Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
🎓Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
🎓Dijital Fabrika Teknolojileri
🎓Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
🎓Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
🎓Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
🎓Elektronik Haberleşme Teknolojisi
🎓Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
🎓Enerji Tesisleri İşletmeciliği
🎓Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
🎓Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
🎓Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
🎓Gemi Makineleri İşletmeciliği
🎓Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
🎓Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
🎓Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
🎓İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
🎓İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
🎓Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
🎓Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
🎓Makine Resim ve Konstrüksiyonu
🎓Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
🎓Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
🎓Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
🎓Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
🎓Patoloji Laboratuvar Teknikleri
🎓Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
🎓Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
🎓Radyo ve Televizyon Programcılığı
🎓Radyo ve Televizyon Teknolojisi
🎓Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
🎓Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
🎓Raylı Sistemler İşletmeciliği
🎓Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
🎓Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
🎓Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
🎓Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
🎓Sağlık Kurumları İşletmeciliği
🎓Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
🎓Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
🎓Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
🎓Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
🎓Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
🎓Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
🎓Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
🎓Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
🎓Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik