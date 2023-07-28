KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi

KPSS ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ 2023 | Öğretmen ve öğretmen adayları için her sene düzenlenen KPSS için heyecnalı bekleyiş sürüyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek alan bilgisi sınavına katılacak olan adaylar arama motorlarında 'KPSS giriş belgesi sorgulama 2023, ÖSYM KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınav giriş belgesi' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

👉KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum

29 Temmuz 2023, Saat: 10.15

(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

👉KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum

29 Temmuz 2023, Saat: 14.45

(Hukuk, İktisat, Maliye)

👉KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum

30 Temmuz 2023, Saat: 10.15

(İşletme, Muhasebe, İstatistik)

KPSS ALAN BİLGİSİ TESTİ KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek. 2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası içinde,

KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde,

ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde,

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Ayrıca 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak sabah ve öğleden sonra oturumlarında (Alan Bilgisi) birden fazla testin uygulanacağı salonlarda, testler arasında yapılan soru kitapçığı dağıtma/toplama işlemleri esnasında nedeni ne olursa olsun adayların sınav salonuna girmelerine/sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınav salonundan çıkan bir aday yeniden sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.