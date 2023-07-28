Haberler Haberler KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı devam ediyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan sınav için arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Toplam 183 bin 252 adayın ter dökeceği sınavdan önce arama motorlarında araştırılan 'KPSS giriş belgesi sorgulama 2023, ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 13:49 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 14:10
KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi

KPSS ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ 2023 | Öğretmen ve öğretmen adayları için her sene düzenlenen KPSS için heyecnalı bekleyiş sürüyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek alan bilgisi sınavına katılacak olan adaylar arama motorlarında 'KPSS giriş belgesi sorgulama 2023, ÖSYM KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınav giriş belgesi' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

👉KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum

29 Temmuz 2023, Saat: 10.15

(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

👉KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum

29 Temmuz 2023, Saat: 14.45

(Hukuk, İktisat, Maliye)

👉KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum

30 Temmuz 2023, Saat: 10.15

(İşletme, Muhasebe, İstatistik)

KPSS ALAN BİLGİSİ TESTİ KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek. 2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası içinde,

KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde,

ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde,

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Ayrıca 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak sabah ve öğleden sonra oturumlarında (Alan Bilgisi) birden fazla testin uygulanacağı salonlarda, testler arasında yapılan soru kitapçığı dağıtma/toplama işlemleri esnasında nedeni ne olursa olsun adayların sınav salonuna girmelerine/sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınav salonundan çıkan bir aday yeniden sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

DİĞER
Üvey Anne kadrosuna başarılı isim
İşte 'Akbelen' gerçekleri! Sözde çevreciler provokasyon peşinde! İşçilerden Kemal Kılıçdaroğlu tepki...
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...
Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bedelli askerlik yer, tarih sorgulama ekranı e-Devlet
CUMA HUTBESİ | 28 Temmuz Cuma
AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı 2023
İstanbul barajları doluluk oranı kritik seviyede!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam Beşiktaş bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam 13:11
Göztepe'de anlaşma tamam! Göztepe'de anlaşma tamam! 12:45
Filenin Sultanları'nın Euro Volley kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Euro Volley kadrosu belli oldu 12:40
İtalya ve Türkiye'den ortak adaylık başvurusu! İtalya ve Türkiye'den ortak adaylık başvurusu! 12:27
Fırtına o isimde mutlu sona ulaştı! Fırtına o isimde mutlu sona ulaştı! 12:02
Süper Lig devi peşinde! İstedikleri rakam... Süper Lig devi peşinde! İstedikleri rakam... 11:59
Daha Eski
Orsic ülkesinde ameliyat edildi! Orsic ülkesinde ameliyat edildi! 11:21
Wanda Nara uçaktan paylaştı! İstanbul... Wanda Nara uçaktan paylaştı! İstanbul... 11:17
Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den... Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den... 11:12
UEFA'dan İtalyan devine men! UEFA'dan İtalyan devine men! 10:46
Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! 10:20
Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! 10:16