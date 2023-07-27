ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BEÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Zonduldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Zonduldak Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2023, BEÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi TYT 30/31 398,93 191.010
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi TYT 30/31 388,36 224.216
Anestezi TYT 70/72 339,46 459.582
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,94 504.879
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 320,05 605.934
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 311,27 685.522
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 309,94 698.231
Ameliyathane Hizmetleri TYT 75/77 308,85 708.920
Odyometri TYT 75/77 300,62 794.070
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 297,71 825.618
Eczane Hizmetleri TYT 70/72 297,5 827.894
Podoloji TYT 50/52 296,67 836.968
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 295,67 848.367
Optisyenlik TYT 75/77 287,11 950.068
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 70/72 285,36 972.068
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 282,55 1.008.281
Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 282,18 1.013.104
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 281,95 1.016.108
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 280,91 1.029.947
Adalet TYT 90/93 277,43 1.077.102
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60/62 270,67 1.173.259
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60/62 269,4 1.192.198
Grafik Tasarımı TYT 60/62 268,26 1.209.348
Aşçılık TYT 70/72 267,99 1.213.505
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 100/103 267,76 1.217.024
Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 265,49 1.251.684
Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 264,22 1.271.461
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 260,85 1.325.550
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 60/62 260,82 1.325.897
Elektrik TYT 50/52 254,9 1.425.596
Madencilik Teknolojisi TYT 40/41 253,44 1.451.070
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 90/93 252,36 1.470.176
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 251,97 1.476.988
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 251,92 1.478.060
Harita ve Kadastro TYT 60/62 250,1 1.510.883
Makine TYT 50/52 248,11 1.547.605
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 247,24 1.563.830
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 246,09 1.586.029
Yaşlı Bakımı TYT 75/77 246,04 1.587.026
Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 244,91 1.608.713
Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 244,1 1.624.323
Metalurji TYT 20/21 239,69 1.711.789
Kimya Teknolojisi TYT 40/41 239,68 1.712.193
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 238,39 1.738.831
Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 238,34 1.739.729
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 238,13 1.744.303
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35/36 237,94 1.748.454
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 237,29 1.761.592
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 70/72 236,32 1.782.198
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 234,75 1.815.751
İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 234,14 1.829.053
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 234,1 1.829.773
Lojistik TYT 60/62 234,08 1.830.302
İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 233,04 1.852.892
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 232,83 1.857.517
Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 232,69 1.860.565
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 232,16 1.872.356
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65/67 231,86 1.878.975
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 231,24 1.892.959
Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 231,08 1.896.427
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 230,78 1.903.170
Sosyal Güvenlik TYT 50/52 230,77 1.903.561
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 230,53 1.909.027
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 229,07 1.942.299
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 227,48 1.979.291
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 90/93 227,33 1.982.796
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 226,42 2.004.321
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 226,32 2.006.771
İşletme Yönetimi TYT 50/52 226,26 2.008.134
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 223,42 2.075.778
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,44 2.123.866
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 220,97 2.135.533
Lojistik (İÖ) TYT 30/31 220,63 2.143.805
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 220,31 2.151.913
Yapı Denetimi TYT 25/26 219,88 2.162.755
Yerel Yönetimler TYT 20/21 218,44 2.198.499
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 35/36 218,11 2.206.451
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 55/57 217,66 2.217.763
İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 213,51 2.321.065
Yapı Ressamlığı TYT 30/31 212,07 2.357.284
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 211,37 2.374.883
Posta Hizmetleri TYT 50/52 210,48 2.396.816
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 86/89 207,12 2.479.186
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Psikoloji EA 90/93 362,5 140.123
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,18 143.625
Psikoloji (İÖ) EA 80/82 353,02 167.155
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 348,56 180.952
Sosyal Hizmet EA 40/41 295,07 443.617
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 80/82 261,6 742.574
Sosyoloji EA 50/52 259,08 770.617
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 251,57 858.141
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 251,25 862.249
İşletme EA 40/41 245,62 932.402
Maliye EA 70/72 239,33 1.015.126
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) EA 60/62 238,12 1.031.832
İktisat (İngilizce) EA 40/41 237,77 1.036.604
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 232,75 1.105.902
İktisat EA 50/52 232,39 1.110.956
Turizm İşletmeciliği EA 25/26 231,16 1.128.441
Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 229,64 1.149.962
Finans ve Bankacılık EA 60/62 225,19 1.213.680
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 218,37 1.311.718
Maliye (İÖ) EA 40/41 215,36 1.354.593
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 170/175 488,85 25.100
Diş Hekimliği SAY 100/103 469,74 39.886
Eczacılık SAY 90/93 451,93 54.915
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 400,38 105.686
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 387,1 121.296
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 372,08 141.160
Maden Mühendisliği SAY 15/1 346,2 182.780
Hemşirelik SAY 150/154 340,52 193.504
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 321,93 233.882
Biyomedikal Mühendisliği SAY 30/2 318,43 242.424
İnşaat Mühendisliği SAY 30/3 300,1 293.209
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/15 299,62 294.687
Makine Mühendisliği SAY 90/35 298,33 298.767
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/55 297,97 299.885
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 296,53 304.521
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 280,65 361.274
Matematik SAY 40/41 277,7 373.360
Kimya SAY 25/26 276,71 377.474
Biyoloji SAY 20/21 265,93 427.446
Geomatik Mühendisliği SAY 10/— – —
Fizik SAY 20/21 251,52 510.875
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 70/72 402,09 20.894
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,83 30.721
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 378,55 48.242
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 348,83 114.322
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 299,64 356.482
İlahiyat SÖZ 117/120 288,38 442.204
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 281,17 502.792
Tarih SÖZ 60/62 271,49 592.669
İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 248,36 837.166
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 245,03 875.001
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 244,53 880.670
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 230,7 1.038.860
Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 216,16 1.197.741
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 365,49 36.346
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 60/62 349,01 42.669
Turizm Rehberliği DİL 40/41 294,03 65.071