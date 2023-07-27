YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ 2023? | ÖSYM YKS 2. tercihlerde okul puanı, diploma notu düşer mi?

YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ 2023? | ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'ye katılan 3,5 milyon aday, ek tercihler için heyecanlı bekleyişe başladı. 27 Temmuz Perşembe günü başlayacak olan tercihlerde, herhangi bir okul seçmeyip ek tercihleri bekleyen adaylar, 'ÖSYM YKS 2. tercihlerde okul puanı, diploma notu düşer mi?' sorusunun cevabını sorguluyor. İşte detaylar...

ÖSYM YKS 2. TERCİHLERDE OKUL PUANI, DİPLOMA NOTU DÜŞER Mİ?

ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor ve puan kaybı yaşamıyor.

2023 YKS OKUL PUANI HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?

📍 Lisans bölümünü kazanıp gitmeyince,

📍 Lisans bölümü kazanıp gidip, lisans eğitimi alırken diğer sene tekrar sınava girince,

📍 Ön lisans bölümü kazanıp gitmeyince,

📍 Yetenek sınavı ile yerleşince (kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da),

📍 Açık öğretim kazanınca puanınız düşer.

2023 YKS EK TERCİH YAPIP YERLEŞİRSEM SENEYE PUANIM DÜŞER Mİ?

Yerleştirilmiş olan bazı adayların puanı bir sonraki sene düşürülmez. Sınavsız geçiş ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilen adayların OBP'lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Ancak ek tercihlerle herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümüne yerleşmeniz halinde, sonraki sene sınava girdiğinizde puanınız düşecektir. Puan kesintisi olduğu zaman diploma puanınız yarı yarıya düşerek hesaplanacaktır.

2023 YKS TERCİH YAPIP YERLEŞİRSEM KAÇ SENE BOYUNCA PUANIM DÜŞER?

YKS puanı ile bir programa yerleştirilen adayın puanı her sene düşmez. Sadece yerleştirilen yılın bir sonraki yılında puanı düşer. Örneğin, 2023 yılında sınava girip tercih yaparak bir bölüme yerleşildiğinde, 2024 yılındaki sınavda diploma puanı yarı yarıya düşecek. Fakat 2025 yılında sınava girmek istenirse puan düşmeyecek.