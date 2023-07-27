TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | NKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları 2023, NKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 338,12 468.666
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 331,45 515.684
Fizyoterapi TYT 65/67 318,53 619.057
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 55/57 314,76 653.125
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 305,98 737.614
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 301,69 782.506
Mekatronik TYT 60/62 295,7 848.034
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 294,21 865.220
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 284,59 981.856
Grafik Tasarımı TYT 40/41 282,04 1.014.922
Aşçılık TYT 40/41 280,45 1.036.117
Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 278,78 1.058.524
Elektrik TYT 50/52 277,7 1.073.278
Makine TYT 50/52 275,83 1.099.256
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 275,4 1.105.188
Şarap Üretim Teknolojisi TYT 20/21 273,58 1.131.029
Sosyal Hizmetler TYT 60/62 273,22 1.136.115
Tapu ve Kadastro TYT 35/36 270,04 1.182.542
Lojistik TYT 70/72 266,84 1.231.017
Gıda Teknolojisi TYT 80/82 266,21 1.240.664
Kimya Teknolojisi TYT 40/41 265,07 1.258.255
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 263,98 1.275.193
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 263,38 1.284.651
Makine TYT 60/62 262,77 1.294.368
Dış Ticaret TYT 70/72 262,41 1.300.262
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 261,59 1.313.523
Yaşlı Bakımı TYT 55/57 260,53 1.330.797
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 30/31 259,54 1.346.969
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 80/82 258,83 1.358.793
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 256,26 1.402.179
Elektrik (İÖ) TYT 40/41 256,05 1.405.801
Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 255,14 1.421.357
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 254,88 1.425.922
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 254,37 1.434.783
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 253,94 1.442.150
İnşaat Teknolojisi TYT 65/67 253,05 1.457.949
Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 40/41 252,66 1.464.888
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 252,12 1.474.544
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 249,79 1.516.542
İşletme Yönetimi TYT 80/82 249,41 1.523.571
Sosyal Güvenlik TYT 45/47 247,42 1.560.438
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 243,65 1.633.292
Lojistik TYT 60/62 243,32 1.639.657
Otomotiv Teknolojisi TYT 45/47 242,47 1.656.265
Tarım Makineleri TYT 25/26 242,46 1.656.362
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 241,77 1.670.025
Elektrik TYT 60/62 240,5 1.695.368
Makine TYT 45/47 240 1.705.559
Yapı Denetimi TYT 45/47 239,83 1.708.907
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 239,78 1.710.122
Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 239,47 1.716.346
Makine TYT 60/62 237,34 1.760.770
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 236,88 1.770.203
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 236,74 1.773.197
Bilgi Yönetimi TYT 35/36 236,5 1.778.415
Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 235,18 1.806.552
İşletme Yönetimi TYT 50/52 234,11 1.829.584
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 49/51 233,8 1.836.324
Lojistik (İÖ) TYT 60/62 233,78 1.836.849
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 233,53 1.842.345
Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 233,34 1.846.375
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 233,24 1.848.597
Seracılık TYT 30/31 232,24 1.870.556
Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 232,06 1.874.664
Yerel Yönetimler TYT 50/52 231,78 1.880.882
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 230,59 1.907.583
Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40/41 230,03 1.920.131
Dış Ticaret TYT 55/57 228,66 1.951.762
Gıda Teknolojisi TYT 60/62 227,76 1.972.686
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 35/36 227,47 1.979.467
Pazarlama TYT 50/52 227,21 1.985.666
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 47/49 226,74 1.996.867
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 226,19 2.009.859
Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 224,57 2.048.507
İşletme Yönetimi TYT 25/26 223,93 2.063.589
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 223,62 2.071.017
Kooperatifçilik TYT 20/21 222,36 2.101.668
Maliye TYT 50/52 222,14 2.106.890
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 49/51 220,77 2.140.469
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 57/59 220,38 2.150.174
Deri Teknolojisi TYT 20/21 219,8 2.164.720
İşletme Yönetimi TYT 37/38 217,06 2.232.628
İşletme Yönetimi TYT 30/31 215,26 2.277.326
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 120/123 408,09 44.120
Psikoloji EA 60/62 370,76 118.828
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 279 571.107
Uluslararası İlişkiler EA 60/62 278,92 571.785
Tarım Ekonomisi EA 40/41 277,78 581.876
İşletme EA 60/62 273,16 624.572
Sosyoloji EA 60/62 268,63 668.771
Maliye EA 60/62 266,52 690.389
İktisat EA 60/62 263,89 718.098
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 251 865.383
Arkeoloji EA 40/41 246 927.595
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 120/123 496,3 19.935
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 412,26 92.803
Veterinerlik SAY 60/62 399,65 106.439
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 391,08 116.413
Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 346,57 182.118
Hemşirelik SAY 100/103 343,6 187.702
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/41 330,03 215.302
Mimarlık SAY 80/82 318,89 241.302
Makine Mühendisliği SAY 60/62 314,72 251.726
Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 312,02 258.848
Çevre Mühendisliği SAY 20/1 305,4 277.433
İnşaat Mühendisliği SAY 40/8 303,98 281.593
Gıda Mühendisliği SAY 30/9 300,55 291.869
Biyomedikal Mühendisliği SAY 40/12 300,01 293.510
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/34 298,29 298.885
Tekstil Mühendisliği SAY 20/17 298,13 299.406
Kimya SAY 20/21 288,1 333.286
Matematik SAY 50/52 287,47 335.565
Bitki Koruma SAY 40/41 281,53 357.764
Biyoloji SAY 20/21 273,61 390.966
Fizik SAY 20/21 260,73 454.804
Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 258,67 466.491
Tarla Bitkileri SAY 30/31 258,58 466.981
Bahçe Bitkileri SAY 25/26 256,07 481.764
Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 253,86 495.711
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 50/52 250,75 515.941
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20/21 245,79 551.557
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 25/26 242,3 578.803
Zootekni SAY 20/21 242,13 580.146
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 20/21 320,41 228.608
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 311,94 276.002
Coğrafya SÖZ 60/62 303,62 328.976
İlahiyat SÖZ 108/111 303,37 330.699
Tarih SÖZ 70/72 295,85 383.780
İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 264,38 663.186
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 245,54 869.081
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 234,27 998.655
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 384,32 29.430
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 316,65 55.666
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 306,09 60.008