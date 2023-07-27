RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | RTEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları 2023, RTEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 65/67 339,41 459.921
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 335,5 486.674
Fizyoterapi TYT 60/62 313,04 669.036
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 310,18 695.826
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 293,43 874.203
Adalet TYT 85/88 290,6 907.689
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi TYT 65/67 285,18 974.333
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 285,07 975.782
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 270,38 1.177.531
Yaşlı Bakımı TYT 50/52 266,68 1.233.387
Mekatronik TYT 30/31 261,79 1.310.175
Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 261,13 1.320.856
Elektrik TYT 40/41 257,86 1.375.036
Su Altı Teknolojisi TYT 30/31 255,5 1.415.320
Kimya Teknolojisi TYT 30/31 252,66 1.464.862
Makine TYT 40/41 250,11 1.510.664
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 247,79 1.553.654
Organik Tarım TYT 30/31 247,44 1.560.005
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 246,06 1.586.640
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 241,95 1.666.504
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 241,06 1.684.174
Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 240,54 1.694.488
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 25/26 238,02 1.746.666
Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 234,87 1.813.301
Lojistik TYT 70/72 233,59 1.841.019
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 230,95 1.899.490
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 230,95 1.899.565
Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 230,59 1.907.438
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 230,13 1.917.835
Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 229,74 1.926.803
Yapı Denetimi TYT 35/36 228,32 1.959.738
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 227,94 1.968.712
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 227,45 1.980.055
Dış Ticaret TYT 60/62 226,26 2.008.114
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 225,6 2.023.999
İşletme Yönetimi TYT 70/72 223,85 2.065.447
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 223,67 2.069.729
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 100/103 400,05 57.484
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 358,46 151.195
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 345,59 190.680
Sosyal Hizmet EA 60/62 285,82 513.446
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 259,71 763.506
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 254,07 828.276
İşletme EA 30/31 248,87 891.663
Uluslararası İlişkiler EA 60/62 240,53 999.171
İktisat EA 40/41 237,09 1.045.906
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 236,72 1.050.947
Turizm İşletmeciliği EA 20/21 236,61 1.052.361
Maliye EA 60/62 232,9 1.103.844
Finans ve Bankacılık EA 60/62 222,98 1.245.696
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 140/144 484,54 28.283
Diş Hekimliği SAY 80/82 467,28 41.974
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 383,53 125.763
Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 346,85 181.604
Hemşirelik SAY 80/82 339,85 194.843
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 70/72 327,42 221.164
Mimarlık SAY 40/6 316,35 247.662
İnşaat Mühendisliği SAY 30/5 299,87 293.904
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/17 299,61 294.713
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/27 299,3 295.673
Makine Mühendisliği SAY 30/12 298,62 297.841
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 291,45 321.382
Matematik SAY 50/52 270,65 404.466
Kimya SAY 20/21 267,21 421.124
Biyoloji SAY 20/21 253,72 496.580
Fizik SAY 15/16 248,71 530.233
Bahçe Bitkileri SAY 20/21 243,95 565.638
Tarla Bitkileri SAY 20/21 241,06 589.066
Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 240,94 590.050
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15/16 239,13 605.363
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,46 51.627
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 346,08 122.832
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 344,43 128.141
İlahiyat SÖZ 160/164 305,79 314.580
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 299,09 360.475
Tarih SÖZ 70/72 277,69 534.143
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 271,63 591.377
İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 270,53 601.993
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 256,8 743.206
Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/21 204,41 1.308.975
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 348,82 42.752