ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | OMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2023, OMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 65/67 362,76 328.181
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 359,04 346.231
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 343,36 434.725
Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 343,05 436.550
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 70/72 338,14 468.550
Diş Protez Teknolojisi TYT 40/41 331,14 517.917
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 330,36 523.625
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 328,59 536.852
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 323,17 579.718
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 321,58 592.934
Diyaliz TYT 70/72 320,43 602.646
Odyometri TYT 60/62 319,46 611.027
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 316,15 640.420
Fizyoterapi TYT 80/82 315,87 642.956
Optisyenlik TYT 60/62 315,57 645.676
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 59/61 313,6 663.813
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 310,99 688.181
Adalet TYT 75/77 310,23 695.420
Silah Sanayi Teknikerliği TYT 50/52 309,35 703.957
Grafik Tasarımı TYT 70/72 307,64 720.832
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 305,87 738.751
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 304,08 757.247
Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 301,33 786.594
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 59/61 299,53 805.761
Mekatronik TYT 40/41 296,7 836.679
Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 292,68 882.953
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 290,27 911.696
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 286,59 956.520
Elektrik TYT 50/52 284,48 983.250
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 284,4 984.332
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 284,19 987.056
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 281,15 1.026.729
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 280,31 1.038.067
Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 45/47 280,11 1.040.578
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 280,08 1.040.962
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 279,43 1.049.827
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 277,86 1.071.069
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 274,76 1.114.147
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 60/62 272,82 1.142.013
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 271,54 1.160.460
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 268,95 1.198.987
İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 266,37 1.238.200
Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 266,23 1.240.266
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 55/57 265,44 1.252.394
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 264,59 1.265.673
Kimya Teknolojisi TYT 40/41 263,37 1.284.914
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 263,15 1.288.397
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 262,13 1.304.657
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 52/54 261,7 1.311.574
Bitki Koruma TYT 40/41 261,59 1.313.398
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 50/52 260,13 1.337.310
Sosyal Güvenlik TYT 60/62 259,85 1.341.814
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) TYT 41/43 259,5 1.347.574
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 259,24 1.351.993
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 80/82 258,73 1.360.518
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) TYT 30/31 258,66 1.361.544
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 257,35 1.383.670
Tarım Makineleri TYT 30/31 255,78 1.410.414
Lojistik TYT 40/41 255,41 1.416.851
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 253,93 1.442.343
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 252,75 1.463.203
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 250,07 1.511.534
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 248,91 1.532.707
İşletme Yönetimi TYT 45/47 245,8 1.591.476
Endüstriyel Kalıpçılık TYT 40/41 244,91 1.608.668
Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 244,44 1.617.695
Seracılık TYT 40/41 244,34 1.619.623
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 243,82 1.629.932
Dış Ticaret TYT 40/41 243,58 1.634.510
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 242,87 1.648.321
Lojistik TYT 70/72 239,36 1.718.790
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 239,13 1.723.443
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 60/62 239,05 1.724.987
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 236,09 1.787.050
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 50/52 235,38 1.802.167
Pazarlama TYT 30/31 234,16 1.828.617
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 233,11 1.851.442
Organik Tarım TYT 40/41 232,28 1.869.611
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 231,73 1.882.024
Posta Hizmetleri TYT 60/62 231,69 1.882.885
Emlak Yönetimi TYT 30/31 231,56 1.885.669
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 231,23 1.893.055
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 229,89 1.923.262
Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 229,53 1.931.796
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk (Çarşamba) EA 130/134 413,35 36.180
Psikoloji EA 90/93 390,97 74.363
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 380,87 95.445
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 373,82 111.495
Çocuk Gelişimi EA 40/41 330,12 249.194
Sosyal Hizmet EA 70/72 317,94 305.699
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 315,63 317.565
İktisat (İngilizce) EA 40/41 310,25 346.939
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 309,98 348.529
Sağlık Yönetimi EA 60/62 302,64 392.716
İşletme EA 60/62 298,9 417.316
Sosyoloji EA 50/52 297,51 426.758
Tarım Ekonomisi EA 35/36 290,57 476.369
İktisat EA 70/72 289,56 484.194
Turizm İşletmeciliği EA 30/31 256,71 797.515
Felsefe EA 50/52 255,35 813.243
EA 50/52 249,01 889.966
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri EA 40/41 236,01 1.060.699
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 160/164 509,51 11.774
Tıp (İngilizce) SAY 60/62 505,38 14.125
Diş Hekimliği SAY 110/113 481,5 30.597
Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 445,64 60.493
Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 429,74 75.098
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 429,54 75.285
Veterinerlik SAY 75/77 423,28 81.515
Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 420,16 84.545
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 394,68 112.176
Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 394,13 112.842
Hemşirelik SAY 120/123 384,75 124.251
Makine Mühendisliği SAY 70/72 358,05 162.238
Mimarlık SAY 80/82 353,41 170.142
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 352,65 171.383
Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 344,02 186.926
Ebelik SAY 85/88 333,49 207.886
Kimya Mühendisliği SAY 45/47 329,77 215.894
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 324,22 228.469
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 40/41 320,84 236.493
Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 309,54 265.703
İnşaat Mühendisliği SAY 70/72 309,3 266.360
Endüstriyel Tasarım SAY 40/41 308,93 267.368
Matematik SAY 60/62 306,78 273.433
Odyoloji SAY 50/52 306,72 273.604
Harita Mühendisliği SAY 50/9 300,49 292.032
Çevre Mühendisliği SAY 20/8 299,94 293.707
Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 299,72 294.394
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 30/29 299,11 296.288
Gıda Mühendisliği SAY 40/29 298,32 298.790
İstatistik SAY 30/31 291,88 319.951
Bitki Koruma SAY 35/36 291,65 320.735
Kimya SAY 30/31 290,79 323.737
Ortez ve Protez SAY 50/52 285,93 341.095
Biyoloji SAY 30/31 281,35 358.466
Fizik SAY 20/21 269,62 409.435
Şehir ve Bölge Planlama SAY 40/41 264,83 432.982
Bahçe Bitkileri SAY 35/36 264,36 435.364
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25/26 262,75 443.796
Tarla Bitkileri SAY 35/36 254,92 488.882
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25/26 246,64 545.294
Zootekni SAY 25/26 245,31 555.120
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 243,2 571.487
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90/93 414,02 12.815
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 405,42 18.320
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 394,33 28.099
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 369,09 64.698
İlahiyat SÖZ 180/185 340,31 142.563
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 336,62 156.003
Coğrafya SÖZ 60/62 332,62 171.942
Tarih SÖZ 70/72 321,19 224.667
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 309,33 292.121
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 308,62 296.567
İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 307,26 305.070
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 300,37 351.316
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 286,25 459.464
Gazetecilik SÖZ 70/72 282,64 490.041
Tarih SÖZ 50/52 282,32 492.785
İletişim ve Tasarımı SÖZ 50/52 282,02 495.316
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 275,55 553.745
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60/62 256,34 748.248
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 428,35 14.795
Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 356,56 39.788
Turizm Rehberliği DİL 50/52 321,98 53.462
Fransızca Öğretmenliği DİL 40/41 317,87 55.105
Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 40/41 283,54 69.670