MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Marmara Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Marmara Üniversitesi taban puanları 2023, MÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
MARMARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 409,92 160.807
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 386,56 230.388
Anestezi TYT 70/72 368,15 303.150
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 365,49 315.350
Adalet TYT 70/72 356,79 357.595
Makine TYT 60/62 354,03 372.379
Elektrik TYT 60/62 345,92 418.927
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 343,95 430.965
Turist Rehberliği TYT 60/62 343,44 434.169
Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 340,76 451.193
Diş Protez Teknolojisi TYT 65/67 340,63 452.038
Moda Tasarımı TYT 50/52 340,25 454.453
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 339,95 456.435
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 337,41 473.478
Dış Ticaret TYT 60/62 332,12 510.821
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60/62 329,85 527.392
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 326,01 556.891
Elektrik (İÖ) TYT 60/62 326,01 556.908
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 324,99 565.099
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 323,22 579.310
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 318,43 619.991
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 316,74 635.023
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) TYT 75/77 312,85 670.727
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 311,71 681.426
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 311,39 684.368
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 310,45 693.318
Pazarlama TYT 70/72 309,03 707.077
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 60/62 305,84 738.981
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 301,42 785.511
Yerel Yönetimler TYT 60/62 300,57 794.555
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 60/62 299,7 803.934
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 295,65 848.566
Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 282,2 1.012.847
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 40/41 456,99 6.831
Hukuk EA 350/359 448,37 9.118
Hukuk (İÖ) EA 320/328 441,66 11.430
Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) EA 65/67 434,62 14.799
İşletme (İngilizce) EA 140/144 412,13 37.956
İktisat (İngilizce) EA 70/72 403,42 51.715
İşletme (Almanca) EA 60/62 399,98 57.612
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70/72 393,29 69.896
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90/93 389,02 78.319
Sınıf Öğretmenliği EA 70/72 387,76 80.923
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) EA 60/62 371,33 117.447
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 357,69 153.400
İşletme EA 200/205 357,61 153.642
Uluslararası İlişkiler EA 70/72 357,49 153.982
Sosyoloji (İngilizce) EA 60/62 356,42 157.061
İktisat EA 140/144 347,7 183.677
Maliye EA 90/93 337,14 220.805
Felsefe (İngilizce) EA 40/41 328,23 257.151
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90/93 324,83 272.501
Bankacılık EA 60/62 321,24 289.274
Ekonometri EA 90/93 320,92 290.816
Sağlık Yönetimi EA 80/82 317,62 307.362
Sermaye Piyasası EA 60/62 309,28 352.541
Sigortacılık EA 60/62 306,29 370.088
Yerel Yönetimler EA 60/62 305 377.943
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 299,19 415.439
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA 40/41 297,24 428.624
Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1/1 251,84 854.945
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp (İngilizce) SAY 210/216 523,04 5.476
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 519,32 7.006
Bilgisayar Mühendisliği SAY 56/58 491,46 23.273
Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 140/144 490,18 24.140
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 490,15 24.158
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 486,44 26.858
Eczacılık SAY 120/123 465,61 43.368
Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 462,41 45.917
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 64/66 456,53 50.917
Mekatronik Mühendisliği SAY 53/55 453,49 53.522
Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 450,01 56.579
Makine Mühendisliği SAY 56/58 446,13 60.054
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 440,63 65.030
Kimya Mühendisliği SAY 60/62 436,17 69.074
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 427,45 77.328
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 421,93 82.867
Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70/72 418,77 85.963
Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 412,09 92.979
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53/55 409,83 95.384
Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 396,52 110.092
Endüstriyel Tasarım SAY 40/41 396,42 110.217
Matematik SAY 80/82 394,55 112.356
Hemşirelik SAY 220/226 387,81 120.404
Tekstil Mühendisliği SAY 45/47 385,27 123.614
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16/17 384,5 124.591
İstatistik SAY 60/62 381,71 128.090
İç Mimarlık SAY 60/62 379,48 130.958
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13/14 374,58 137.746
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 369,72 144.536
Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 367,11 148.399
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 361,12 157.394
Kimya SAY 80/82 359,03 160.682
Ebelik SAY 70/72 346,72 181.865
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 345,74 183.625
Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 343,83 187.297
Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 339,59 195.358
Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 336,93 200.780
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 10/11 334,65 205.445
Biyoloji SAY 60/62 328,67 218.309
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40/41 326,55 223.079
Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 326,06 224.165
Fizik SAY 50/52 321,32 235.344
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13/14 308,69 268.071
Aktüerya Bilimleri SAY 60/62 291,8 320.236
Basım Teknolojileri SAY 40/41 268,55 414.527
Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 230,73 684.480
Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
İlahiyat (Arapça) SÖZ 35/36 431,91 5.831
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100/103 427,81 6.999
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5/5 427,38 7.145
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 423,26 8.523
İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40/41 420,33 9.768
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80/82 417,02 11.237
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80/82 402,93 20.202
Tarih SÖZ 80/82 401,52 21.393
Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 398,92 23.598
Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 397,4 24.995
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100/103 394,42 28.000
İlahiyat SÖZ 255/262 393,24 29.231
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 25/25 389,57 33.294
İlahiyat (İÖ) SÖZ 60/62 381,22 44.270
Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 60/62 380,78 44.894
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 379,45 46.880
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 376,8 51.029
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70/72 376,43 51.666
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100/103 376,37 51.771
Gazetecilik SÖZ 105/108 368,51 65.767
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 363,76 75.574
Coğrafya SÖZ 60/62 362,18 79.075
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 466,62 6.386
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90/93 458,64 7.803
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 432,02 13.769
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 431,19 14.027
Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45/47 411,16 20.034
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 404,32 22.359 22.359
Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50/52 294,28 64.950
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 228,18 96.589