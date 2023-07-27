MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MCBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2023, MCBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 343,66 432.812
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 339,65 458.395
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 329,45 530.355
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 322,75 583.281
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 312,63 672.766
Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 310,52 692.656
Mekatronik TYT 50/52 310,17 695.958
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 310,03 697.346
Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 298,03 822.180
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 295,69 848.144
Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 295,67 848.328
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 293,8 869.934
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 40/41 292,78 881.711
Mekatronik (İÖ) TYT 50/52 290,51 908.806
Elektrik TYT 50/52 289,44 921.679
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 288,98 927.155
Adalet TYT 105/108 288,62 931.566
Makine TYT 70/72 288,62 931.649
Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 285,65 968.431
Grafik Tasarımı TYT 60/62 283,62 994.621
Bilgisayar Programcılığı TYT 90/93 282,95 1.003.227
Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 279,24 1.052.254
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 71/73 277,14 1.081.033
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 273,88 1.126.734
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 273,49 1.132.294
Makine (İÖ) TYT 60/62 272,73 1.143.306
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 271,59 1.159.739
Mekatronik TYT 40/41 271,05 1.167.675
Tapu ve Kadastro TYT 50/52 270,44 1.176.622
Elektrik TYT 50/52 270,2 1.180.174
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 269,6 1.189.195
Sosyal Hizmetler TYT 50/52 268,95 1.198.906
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 266,96 1.229.252
Makine TYT 50/52 266,76 1.232.268
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 50/52 266,69 1.233.308
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 265,76 1.247.541
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 265,05 1.258.449
Elektrik TYT 40/41 264,86 1.261.436
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 264,79 1.262.617
Makine TYT 40/41 264,15 1.272.485
Makine TYT 30/31 262,02 1.306.390
Elektrik TYT 40/41 261,15 1.320.614
Bitki Koruma TYT 40/41 259,69 1.344.506
İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 258,05 1.371.770
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 257,47 1.381.559
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 257,39 1.382.897
Madencilik Teknolojisi TYT 50/52 257,08 1.388.071
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 257,05 1.388.570
Endüstriyel Kalıpçılık TYT 30/31 255,29 1.418.796
Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 255,24 1.419.632
Harita ve Kadastro TYT 45/47 252,33 1.470.722
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 251,72 1.481.592
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 250,65 1.500.937
Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 248,55 1.539.421
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 246,33 1.581.348
Mimari Restorasyon TYT 50/52 246,32 1.581.723
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 110/113 246,13 1.585.162
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi TYT 20/21 244,67 1.613.222
Moda Tasarımı TYT 60/62 244,56 1.615.427
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 80/82 243,83 1.629.703
İşletme Yönetimi TYT 50/52 243,5 1.636.219
Harita ve Kadastro TYT 70/72 241,06 1.684.066
Sosyal Güvenlik TYT 100/103 240,22 1.701.022
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 237,37 1.760.044
Bağcılık TYT 25/26 237,36 1.760.292
İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 235,83 1.792.452
Lojistik TYT 100/103 235,63 1.796.929
İşletme Yönetimi TYT 30/31 232,92 1.855.549
Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 45/47 230,9 1.900.548
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 30/31 230,57 1.907.960
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 230,21 1.916.108
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 229,76 1.926.306
Dış Ticaret TYT 100/103 229,4 1.934.816
Yapı Denetimi TYT 50/52 227,83 1.971.183
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 58/60 226,84 1.994.382
Organik Tarım TYT 25/26 226,75 1.996.616
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 96/99 226,09 2.012.249
Geoteknik TYT 40/41 225,08 2.036.443
Geleneksel El Sanatları TYT 40/41 224,87 2.041.239
Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 50/52 224,44 2.051.589
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 47/49 223,99 2.062.203
Emlak Yönetimi TYT 50/52 223,96 2.062.749
Pazarlama TYT 40/41 223,56 2.072.514
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 223,38 2.076.776
Maliye TYT 50/52 223,26 2.079.821
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,62 2.119.343
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 221,29 2.127.489
Dış Ticaret TYT 64/66 220,49 2.147.481
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği TYT 20/21 220,47 2.148.077
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25/26 220,45 2.148.458
Dış Ticaret (İÖ) TYT 50/52 219,7 2.167.318
Pazarlama TYT 50/52 219,52 2.171.629
İşletme Yönetimi TYT 30/31 219,44 2.173.842
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 90/93 219,22 2.179.162
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 90/93 217,78 2.214.738
Kooperatifçilik TYT 30/31 217 2.233.962
Yerel Yönetimler TYT 80/82 215,65 2.267.305
Maliye TYT 85/88 215,38 2.274.034
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80/82 211,72 2.366.217
Dış Ticaret (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
Sosyal Hizmetler (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
İşletme (İngilizce) EA 50/52 307,44 363.299
Sosyal Hizmet EA 70/72 302,64 392.734
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70/72 302,62 392.858
Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60/62 283,15 535.427
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 271,57 639.668
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 100/103 270,83 646.815
Sosyoloji EA 60/62 270,5 650.110
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) EA 60/62 269,44 660.686
İşletme EA 150/154 266,62 689.278
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 258,2 780.587
Maliye EA 120/123 256,79 796.505
İktisat EA 120/123 255,84 807.504
İşletme (İÖ) EA 50/52 255,02 817.136
Ekonomi ve Finans EA 70/72 253,7 832.798
Finans ve Bankacılık EA 120/123 253,24 838.154
İşletme EA 40/41 250,86 867.034
İktisat (İÖ) EA 40/41 248,33 898.318
Arkeoloji EA 30/31 248,1 901.229
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) EA 40/41 247,4 909.929
Felsefe EA 50/52 244,79 943.099
Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) EA 1/1 243,45 960.486
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 40/41 241,13 991.202
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 239,09 1.018.404
Ekonometri EA 50/52 238,99 1.019.804
İktisat EA 40/41 237,73 1.037.036
Maliye (İÖ) EA 80/82 233,63 1.093.762
Maliye EA 60/62 233,37 1.097.333
Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 80/82 227,11 1.186.207
Sermaye Piyasası EA 40/41 219,15 1.300.446
Arkeoloji (KKTC Uyruklu) EA 1/— – —
Psikoloji EA 60/62 374,6 109.658
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 365,36 132.536
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90/93 353,66 165.165
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 230/236 501,65 16.461
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 459,86 48.119
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 65/67 444,8 61.212
Yazılım Mühendisliği SAY 56/58 442,67 63.132
Yazılım Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 423,01 81.815
Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 401,52 104.380
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 401,17 104.729
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 388,84 119.154
Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 368,53 146.317
Makine Mühendisliği SAY 80/82 362,98 154.566
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 65/67 361,47 156.871
Hemşirelik SAY 185/190 353,94 169.203
Mekatronik Mühendisliği SAY 56/58 346,06 183.033
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 336,05 202.584
Mimarlık SAY 60/62 335,7 203.259
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 330,79 213.684
Ebelik SAY 90/93 327,4 221.192
Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 324,06 228.856
Makine Mühendisliği SAY 50/52 322,9 231.550
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 48/50 317,77 244.057
Biyomühendislik (İngilizce) SAY 55/57 315,61 249.496
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 315,56 249.582
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 309,08 266.942
Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 308,43 268.800
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 303,38 283.284
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 15/16 301,38 289.366
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 50/52 300,99 290.527
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 12/13 299,28 295.756
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) SAY 60/62 298,85 297.113
Gıda Mühendisliği SAY 80/46 298,37 298.617
Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 40/27 298,11 299.469
İnşaat Mühendisliği SAY 90/48 298,07 299.581
Matematik SAY 70/72 294,52 311.146
Kimya SAY 30/31 289,24 329.280
Biyoloji SAY 25/26 283,01 352.093
Fizik SAY 20/21 269,74 408.847
Tütün Eksperliği SAY 20/21 249,47 524.760
Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,5 43.859
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 354,13 99.242
İlahiyat SÖZ 80/82 313,23 268.341
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 100/103 312,94 270.033
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 311,84 276.618
Coğrafya SÖZ 60/62 304,81 321.068
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 292,54 409.021
Tarih SÖZ 100/103 291,59 416.520
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 286,46 457.763
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 265,48 652.101
Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 264,92 657.699
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 411,87 19.826
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 90/93 391,67 26.783