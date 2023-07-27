KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KSBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023, KSBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 328,34 538.781

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 320,33 603.470

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 311,99 678.780

Fizyoterapi TYT 50/52 308,39 713.324

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 306,68 730.544

Fizyoterapi TYT 70/72 304,04 757.733

Eczane Hizmetleri TYT 50/52 297,45 828.464

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,99 867.820

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği TYT 40/41 283,97 989.885

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 279,97 1.042.400

İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 277,12 1.081.275

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 272,98 1.139.673

Hasta Bakımı TYT 40/41 254,13 1.438.891

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 244,85 1.609.816

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sağlık Yönetimi EA 30/31 275,78 600.069

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER