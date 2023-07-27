KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KTÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2023, KTÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 311,45 683.832

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 305,36 744.037

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 291,83 892.981

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 287,95 939.805

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 50/52 287,33 947.362

Adalet TYT 65/67 284,24 986.436

Grafik Tasarımı TYT 55/57 284,09 988.426

Çocuk Gelişimi TYT 30/31 282,66 1.006.974

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 55/57 277,73 1.072.819

Mekatronik TYT 40/41 277,48 1.076.409

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 276,52 1.089.559

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 40/41 276,33 1.092.266

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 276,06 1.096.074

Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 274,27 1.121.050

Bilgisayar Operatörlüğü TYT 40/41 270,88 1.170.065

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 269,88 1.185.008

Elektrik TYT 50/52 268,77 1.201.705

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 268,73 1.202.316

Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 268,51 1.205.536

İç Mekan Tasarımı TYT 55/57 267,95 1.214.055

Kimya Teknolojisi TYT 35/36 265,59 1.250.050

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 261,54 1.314.325

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 260,74 1.327.262

Makine TYT 60/62 260,54 1.330.633

Sosyal Hizmetler TYT 45/47 259,83 1.342.177

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40/41 258,75 1.360.164

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 257,22 1.385.846

Mekatronik (İÖ) TYT 35/36 257,16 1.386.837

Grafik Tasarımı TYT 70/72 256,1 1.404.957

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 254,63 1.430.346

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 253,16 1.455.914

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 253,11 1.456.808

Elektrik (İÖ) TYT 40/41 252,75 1.463.248

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 252,66 1.464.733

Mekatronik TYT 40/41 251,83 1.479.652

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 251,47 1.485.971

Nüfus ve Vatandaşlık TYT 40/41 248,65 1.537.470

Elektrik TYT 60/62 248,65 1.537.513

Mekatronik TYT 40/41 248,44 1.541.582

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 248,3 1.544.035

Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) TYT 30/31 248,16 1.546.625

Makine TYT 40/41 246,93 1.569.737

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 80/82 245,64 1.594.412

Harita ve Kadastro TYT 60/62 245,21 1.602.699

Makine (İÖ) TYT 50/52 242,83 1.649.120

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 55/57 241,52 1.674.990

Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 30/31 241,31 1.679.051

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 240,82 1.688.830

Kimya Teknolojisi TYT 35/36 240,05 1.704.519

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 51/53 239,48 1.716.174

Sosyal Güvenlik TYT 50/52 237,28 1.761.934

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 237,27 1.762.139

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 62/64 236,56 1.777.124

Elektrik (İÖ) TYT 40/41 236,06 1.787.756

Lojistik TYT 55/57 235,97 1.789.658

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 235,95 1.790.067

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 235,38 1.802.346

Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 30/31 234,6 1.819.244

Dış Ticaret TYT 50/52 233,24 1.848.517

Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 232,52 1.864.364

Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 30/31 232,28 1.869.804

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 232,2 1.871.401

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 231,94 1.877.376

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 231,72 1.882.207

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 69/71 231,27 1.892.247

İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 231,15 1.894.883

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 40/41 230,93 1.899.825

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 230,67 1.905.780

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 230,57 1.907.859

Turist Rehberliği TYT 25/26 230,53 1.908.944

Otobüs Kaptanlığı TYT 25/26 230,11 1.918.512

Bilgi Yönetimi TYT 30/31 229,9 1.923.008

İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 229,74 1.926.808

Mimari Restorasyon TYT 65/67 229,25 1.938.115

Lojistik TYT 30/31 228,54 1.954.706

İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 50/52 227,79 1.972.174

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 35/36 227,69 1.974.505

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 35/36 227,54 1.977.861

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 227,15 1.987.026

Turist Rehberliği TYT 60/62 226,25 2.008.388

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35/36 225,5 2.026.405

İşletme Yönetimi TYT 50/52 224,55 2.048.879

Çini Sanatı ve Tasarımı TYT 20/21 224,48 2.050.530

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 224,34 2.053.677

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 224,32 2.054.156

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 223,64 2.070.400

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 223,16 2.082.157

Pazarlama TYT 30/31 223,16 2.082.198

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 222,96 2.087.056

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 222,83 2.090.188

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 222,67 2.094.216

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 221,65 2.118.712

Yapı Denetimi TYT 40/41 221,49 2.122.761

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 221,37 2.125.624

Lojistik TYT 30/31 221,15 2.131.093

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 220,66 2.143.072

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 220,08 2.157.632

Emlak Yönetimi TYT 50/52 219,01 2.184.454

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 30/31 218,62 2.193.922

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 45/47 217 2.233.951

Lojistik TYT 20/21 216,72 2.240.879

Lojistik TYT 20/21 216,09 2.256.440

Lojistik TYT 35/36 216,08 2.256.714

Dış Ticaret TYT 20/21 215,81 2.263.349

Dış Ticaret (İÖ) TYT 35/36 214,32 2.300.768

Lojistik (İÖ) TYT 40/41 213,79 2.314.236

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 25/26 213,76 2.314.809

Maliye TYT 55/57 212,41 2.348.970

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 211,39 2.374.380

Eser Koruma TYT 30/31 210,17 2.404.504

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 208,64 2.442.116

İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 40/41 207,62 2.466.955

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 60/62 207,39 2.472.503

Posta Hizmetleri TYT 50/52 206,4 2.496.293

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 203,91 2.554.228

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 200,48 2.629.060

Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 65/67 181,72 2.875.247

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 366,78 128.744

İşletme (İngilizce) EA 40/41 272,96 626.494

İşletme EA 70/72 254,62 821.885

Sosyoloji EA 80/82 247,43 909.572

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70/72 245,77 930.526

Arkeoloji EA 25/26 241,5 986.306

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 60/62 241,07 992.006

İktisat EA 70/72 240,12 1.004.575

Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1/1 237,76 1.036.664

Kamu Yönetimi EA 110/113 233,99 1.088.714

Finans ve Bankacılık EA 80/82 232,86 1.104.377

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 120/123 231,19 1.127.967

Maliye EA 140/144 228,38 1.168.050

Turizm İşletmeciliği EA 25/26 227,86 1.175.475

Sigortacılık ve Risk Yönetimi EA 30/31 226,37 1.196.718

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 225,72 1.206.062

Maliye (İÖ) EA 40/41 216,64 1.336.512

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 214,63 1.364.811

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 214,53 1.366.261

Ekonometri EA 50/52 212,33 1.396.957

Takı Tasarımı ve İmalatı EA 20/21 212,1 1.400.168

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 405,57 99.932

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 398,72 107.520

Yazılım Mühendisliği SAY 35/36 395,8 110.906

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 378,66 132.084

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 333,56 207.725

Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 333 208.900

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 314,97 251.066

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 309,45 265.959

Makine Mühendisliği SAY 80/82 307,37 271.742

Makine Mühendisliği SAY 20/2 307,31 271.911

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 306,34 274.675

İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 298,49 298.265

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/28 298,16 299.324

İç Mimarlık SAY 70/72 295,15 309.024

İç Mimarlık (İÖ) SAY 50/52 287,62 335.018

Matematik SAY 50/52 287,12 336.883

Kimya SAY 20/21 284,07 347.994

Biyokimya SAY 50/52 270,37 405.797

Biyoloji SAY 20/21 268,54 414.548

Fizik SAY 15/16 256,69 477.988

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 395,48 26.926

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,82 43.404

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30/31 357,82 89.485

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 355,18 96.353

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 80/82 316,07 252.026

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 303,7 328.435

Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) SÖZ 70/72 282,29 493.075

İlahiyat SÖZ 234/240 281,75 497.616

Tarih SÖZ 80/82 280,87 505.446

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 260,11 707.561

İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 257,5 735.546

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 26/26 252,88 786.430

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 243,55 891.833

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30/31 242,91 899.270

Tarih (İÖ) SÖZ 80/82 226,89 1.081.888

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER