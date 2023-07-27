KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KTÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Konya Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, KTÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 331,96 511.976

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 65/67 309,89 698.751

Elektrik TYT 65/67 290,41 909.955

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 287,54 944.820

Makine TYT 80/82 280,83 1.031.004

Harita ve Kadastro TYT 50/52 280,36 1.037.333

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 279,96 1.042.649

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 274,48 1.118.127

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 270,88 1.170.048

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 269,36 1.192.767

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 268,92 1.199.391

Elektrik (İÖ) TYT 50/52 268,91 1.199.638

Kimya Teknolojisi TYT 50/52 266,4 1.237.720

Makine (İÖ) TYT 60/62 265,95 1.244.683

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 40/41 261,08 1.321.813

Tarım Makineleri TYT 30/31 254,89 1.425.882

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 253,03 1.458.290

Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 246,37 1.580.711

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 30/31 246,21 1.583.790

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 242,83 1.649.193

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35/36 238,98 1.726.452

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 237,91 1.748.969

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 25/26 226,8 1.995.420

Yapı Yalıtım Teknolojisi TYT 30/31 217,36 2.225.173

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER