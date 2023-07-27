KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KTÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Konya Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, KTÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 331,96 511.976
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 65/67 309,89 698.751
- Elektrik TYT 65/67 290,41 909.955
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 287,54 944.820
- Makine TYT 80/82 280,83 1.031.004
- Harita ve Kadastro TYT 50/52 280,36 1.037.333
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 279,96 1.042.649
- Gıda Teknolojisi TYT 50/52 274,48 1.118.127
- Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 270,88 1.170.048
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 269,36 1.192.767
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 268,92 1.199.391
- Elektrik (İÖ) TYT 50/52 268,91 1.199.638
- Kimya Teknolojisi TYT 50/52 266,4 1.237.720
- Makine (İÖ) TYT 60/62 265,95 1.244.683
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 40/41 261,08 1.321.813
- Tarım Makineleri TYT 30/31 254,89 1.425.882
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 253,03 1.458.290
- Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 246,37 1.580.711
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 30/31 246,21 1.583.790
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 242,83 1.649.193
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35/36 238,98 1.726.452
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 237,91 1.748.969
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 25/26 226,8 1.995.420
- Yapı Yalıtım Teknolojisi TYT 30/31 217,36 2.225.173
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 440,74 64.926
- Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 429,41 75.415
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 419,12 85.613
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90/93 390,02 117.724
- Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 358,1 162.168
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 347,61 180.244
- Mimarlık SAY 110/113 340,12 194.284
- Makine Mühendisliği SAY 90/93 335,11 204.517
- Kimya Mühendisliği SAY 30/31 306,56 274.044
- Harita Mühendisliği SAY 30/6 306,49 274.249
- Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 305,81 276.213
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/8 299,2 296.035
- İnşaat Mühendisliği SAY 70/25 298,28 298.953
- İç Mimarlık SAY 40/41 292,13 319.112
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 235,46 638.200