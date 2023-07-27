KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KAEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2023, KAEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 72/74 336,4 480.345
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 35/36 321,43 594.179
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 62/64 319,72 608.813
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 36/37 315,27 648.360
- Fizyoterapi TYT 67/69 307,13 725.886
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 302,62 772.678
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT 56/58 299,95 801.181
- Elektronörofizyoloji TYT 45/47 296,25 841.782
- Optisyenlik TYT 55/57 291,15 901.096
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 52/54 286,74 954.632
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 283 1.002.541
- Çocuk Gelişimi TYT 50/52 275,39 1.105.303
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 80/82 266,29 1.239.323
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 263,72 1.279.352
- Bilgisayar Teknolojisi TYT 40/41 259,55 1.346.770
- Web Tasarımı ve Kodlama TYT 40/41 258,02 1.372.266
- Elektrik TYT 45/47 257,4 1.382.683
- Yaşlı Bakımı TYT 63/65 256,62 1.395.932
- Mekatronik TYT 40/41 251,7 1.481.905
- Bitki Koruma TYT 30/31 246,44 1.579.403
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 246,23 1.583.249
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 72/74 243,62 1.633.727
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 243,1 1.643.968
- Makine TYT 30/31 241,75 1.670.398
- Elektrik TYT 30/31 240,67 1.691.841
- Harita ve Kadastro TYT 70/72 238,96 1.727.000
- Grafik Tasarımı TYT 55/57 237,4 1.759.362
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 235,55 1.798.489
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 234,35 1.824.455
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 233,47 1.843.653
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 233,31 1.847.093
- Kimya Teknolojisi TYT 40/41 230,19 1.916.610
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 61/63 229,09 1.941.898
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 76/78 227,57 1.977.155
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 25/26 226,31 2.006.975
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 225,95 2.015.339
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 225,46 2.027.171
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 55/57 225,17 2.034.131
- Lojistik TYT 20/21 224,4 2.052.453
- Dış Ticaret TYT 40/41 224,17 2.057.821
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 222,58 2.096.212
- Organik Tarım TYT 30/31 222,42 2.100.251
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70/72 222,2 2.105.613
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 71/73 221,09 2.132.543
- Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 20/21 220,47 2.147.975
- İşletme Yönetimi TYT 56/58 220,23 2.153.856
- Görsel İletişim TYT 30/31 220,07 2.157.875
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 219,29 2.177.469
- İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 215,09 2.281.543
- İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 214 2.308.708
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
- Web Tasarımı ve Kodlama (KKTC Uyruklu) TYT 3/1 #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 363,16 138.278
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 347,54 184.198
- Çocuk Gelişimi EA 65/67 323,01 280.832
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 300,79 404.752
- Tarım Ekonomisi EA 35/36 271,73 638.178
- İşletme EA 30/31 236,54 1.053.436
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 235,26 1.071.057
- İktisat EA 30/31 230,65 1.135.689
- Maliye EA 60/62 228,15 1.171.487
- Sosyoloji EA 40/41 227,82 1.176.086
- Uluslararası İlişkiler EA 40/41 224,54 1.223.076
- Arkeoloji EA 20/21 224,1 1.229.519
- Felsefe EA 20/21 218,4 1.311.232
- Antropoloji EA 20/21 216,07 1.344.590
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 130/134 482,79 29.596
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 396,3 110.338
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 354,06 168.987
- Hemşirelik SAY 100/103 343,81 187.331
- Hemşirelik (İÖ) SAY 60/62 333,98 206.888
- Ebelik SAY 80/82 322,82 231.748
- İnşaat Mühendisliği SAY 20/3 301,96 287.542
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/21 300,82 291.037
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/9 298,87 297.037
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 291,46 321.370
- Matematik SAY 40/41 274,64 386.389
- Bitki Koruma SAY 30/31 267,63 418.946
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 261 453.304
- Tarla Bitkileri SAY 30/31 243,18 571.664
- Bahçe Bitkileri SAY 30/31 239,22 604.568
- Biyosistem Mühendisliği SAY 20/21 233,67 655.236
- Zootekni SAY 25/26 229,04 701.949
- Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 223,6 762.192
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,98 30.571
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 378,38 48.490
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 349,33 112.833
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 289,77 430.852
- İslami İlimler SÖZ 80/82 289,04 436.675
- Coğrafya SÖZ 60/62 276,83 542.094
- Tarih SÖZ 60/62 261,31 694.840
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 239,43 939.501