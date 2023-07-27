KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023, KKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 342,85 437.861

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 339,38 460.108

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 324,41 569.785

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 317,31 629.858

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 316,42 637.895

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 313,22 667.375

Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 311,52 683.205

Adalet TYT 70/72 305,69 740.555

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 303,09 767.802

Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) TYT 60/62 302,78 771.078

Makine TYT 56/58 296,31 841.133

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 112/115 285,96 964.410

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 285,83 966.075

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 285,01 976.662

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 282,54 1.008.411

Elektrik TYT 60/62 281,21 1.025.936

Elektrik (Uzaktan Öğretim) TYT 111/114 281,13 1.027.050

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 278,33 1.064.694

Grafik Tasarımı TYT 65/67 278,18 1.066.683

İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 274,65 1.115.695

Makine (İÖ) TYT 55/57 271,66 1.158.806

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 270,98 1.168.664

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 270,59 1.174.386

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 264,36 1.269.223

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 115/118 260,89 1.324.842

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 50/52 259,9 1.341.114

Sosyal Hizmetler TYT 50/52 259,36 1.349.929

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,26 1.351.770

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 259,15 1.353.467

İnşaat Teknolojisi TYT 65/67 258,77 1.359.713

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 258,75 1.360.154

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 258,29 1.367.780

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 255,39 1.417.153

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 65/67 251,84 1.479.522

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 250,85 1.497.237

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 250,24 1.508.279

Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.51) TYT 25/26 249,25 1.526.492

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 243,44 1.637.332

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 241,14 1.682.465

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 237,89 1.749.337

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 46/48 237,29 1.761.658

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 236,2 1.784.661

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 48/50 234,46 1.822.209

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 230,87 1.901.162

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 229,98 1.921.250

Organik Tarım TYT 45/47 226,41 2.004.614

Mantarcılık TYT 30/31 223,77 2.067.283

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 223,42 2.075.936

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 223,07 2.084.472

İşletme Yönetimi TYT 60/62 222,85 2.089.853

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 220,4 2.149.584

Yerel Yönetimler TYT 30/31 220,12 2.156.642

Pazarlama TYT 20/21 219,28 2.177.820

Emlak Yönetimi TYT 60/62 214 2.308.754

İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 200/205 411,08 39.504

Hukuk (İÖ) EA 180/185 400,93 55.950

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 369,31 122.360

Psikoloji EA 40/41 366,85 128.558

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 354,31 163.257

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60/62 336,11 224.779

Çocuk Gelişimi EA 70/72 324,56 273.740

Sosyal Hizmet EA 60/62 299,5 413.296

Maliye EA 60/62 280,97 553.895

Sağlık Yönetimi EA 60/62 271,85 637.030

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 269,61 658.899

Spor Yöneticiliği EA 50/52 262,29 735.081

Sosyoloji EA 60/62 255,01 817.223

Uluslararası İlişkiler EA 80/82 252,01 852.966

İşletme EA 90/93 247,64 907.038

İktisat EA 80/82 247,01 914.941

Felsefe EA 40/41 228,52 1.166.120

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 228,13 1.171.779

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 224,11 1.229.433

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50/52 223,59 1.236.847

Maliye (İÖ) EA 60/62 221,52 1.266.490

Ekonometri EA 35/36 220,56 1.280.287

İktisat (İÖ) EA 40/41 219,96 1.288.914

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 160/164 494,3 21.267

Diş Hekimliği SAY 100/103 474,75 35.899

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 409,66 95.554

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 406,43 99.053

Veterinerlik SAY 100/103 391,77 115.615

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 377,65 133.451

Hemşirelik SAY 100/103 354,42 168.338

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 348,8 178.047

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 321,62 234.616

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 317,92 243.676

Makine Mühendisliği SAY 70/72 309,84 264.810

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 305,08 278.431

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 302,85 284.843

Biyomühendislik SAY 20/3 300,61 291.706

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 50/52 299,83 294.022

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/7 299,54 294.973

İnşaat Mühendisliği SAY 70/22 299,47 295.161

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 298,69 297.592

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/25 298,09 299.527

Matematik SAY 60/62 287,2 336.581

Kimya SAY 20/21 276,56 378.104

İstatistik SAY 30/31 272,94 393.950

Biyoloji SAY 25/26 261,87 448.485

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 253,94 495.212

Fizik SAY 20/21 250,98 514.409

Aktüerya Bilimleri SAY 40/41 231,04 681.261

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 405,6 18.206

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,45 27.971

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 382,26 42.745

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 352,85 102.685

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 310,74 283.481

İslami İlimler SÖZ 99/102 294,64 392.878

Tarih SÖZ 70/72 286,56 456.863

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 274,54 563.313

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 11/11 265,46 652.256

Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 244,6 879.833

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER