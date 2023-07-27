KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KİYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları 2023, KİYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 90/93 330,17 524.964

Fizyoterapi TYT 90/93 300,94 790.600

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 295,69 848.151

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 293,77 870.284

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 282,56 1.008.252

Adalet TYT 65/67 278,42 1.063.374

Optisyenlik TYT 80/82 273,99 1.125.158

Tapu ve Kadastro TYT 43/45 268,13 1.211.340

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 265,32 1.254.269

Aşçılık TYT 50/52 260,22 1.335.910

Yaşlı Bakımı TYT 75/77 255,67 1.412.315

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 255,29 1.418.883

Geleneksel El Sanatları TYT 25/26 254,3 1.435.979

Elektrik TYT 40/41 250,69 1.500.089

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 242,02 1.665.227

Makine TYT 30/31 239,99 1.705.617

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 239,06 1.724.882

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 233,78 1.836.832

Dış Ticaret TYT 48/50 230,38 1.912.245

Yapı Denetimi TYT 30/31 229,68 1.928.161

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 228,53 1.954.839

İşletme Yönetimi TYT 40/41 228,46 1.956.527

Bahçe Tarımı TYT 25/26 225,3 2.031.089

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 224,97 2.038.997

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 222,8 2.091.005

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 358,56 150.905

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 344,35 194.845

Sağlık Yönetimi EA 40/41 263,54 721.861

İşletme EA 30/31 235,55 1.066.964

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 20/21 232,66 1.107.234

Sosyoloji EA 50/52 228,54 1.165.809

İktisat EA 30/31 225,34 1.211.565

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 222,66 1.250.410

Felsefe EA 20/21 218,34 1.312.206

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 387,22 121.151

Hemşirelik SAY 100/103 340,96 192.628

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/30 298,48 298.274

Matematik SAY 30/31 272,85 394.366

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 245,37 554.715

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 235,18 640.853

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40/41 407,84 16.613

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,61 30.967

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,62 51.354

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 348,75 114.602

İlahiyat SÖZ 125/129 282,76 488.966

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 277,21 538.560

Coğrafya SÖZ 50/52 275,17 557.355

İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 246,99 852.669

Tarih SÖZ 80/82 244,67 879.002

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 215,05 1.209.135

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 179,61 1.461.693

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER