KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KİYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları 2023, KİYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 90/93 330,17 524.964
- Fizyoterapi TYT 90/93 300,94 790.600
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 295,69 848.151
- Eczane Hizmetleri TYT 40/41 293,77 870.284
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 282,56 1.008.252
- Adalet TYT 65/67 278,42 1.063.374
- Optisyenlik TYT 80/82 273,99 1.125.158
- Tapu ve Kadastro TYT 43/45 268,13 1.211.340
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 265,32 1.254.269
- Aşçılık TYT 50/52 260,22 1.335.910
- Yaşlı Bakımı TYT 75/77 255,67 1.412.315
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 255,29 1.418.883
- Geleneksel El Sanatları TYT 25/26 254,3 1.435.979
- Elektrik TYT 40/41 250,69 1.500.089
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 242,02 1.665.227
- Makine TYT 30/31 239,99 1.705.617
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 239,06 1.724.882
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 233,78 1.836.832
- Dış Ticaret TYT 48/50 230,38 1.912.245
- Yapı Denetimi TYT 30/31 229,68 1.928.161
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 228,53 1.954.839
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 228,46 1.956.527
- Bahçe Tarımı TYT 25/26 225,3 2.031.089
- İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 224,97 2.038.997
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 222,8 2.091.005
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 358,56 150.905
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 344,35 194.845
- Sağlık Yönetimi EA 40/41 263,54 721.861
- İşletme EA 30/31 235,55 1.066.964
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 20/21 232,66 1.107.234
- Sosyoloji EA 50/52 228,54 1.165.809
- İktisat EA 30/31 225,34 1.211.565
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 222,66 1.250.410
- Felsefe EA 20/21 218,34 1.312.206
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 387,22 121.151
- Hemşirelik SAY 100/103 340,96 192.628
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/30 298,48 298.274
- Matematik SAY 30/31 272,85 394.366
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 245,37 554.715
- Bahçe Bitkileri SAY 20/21 235,18 640.853
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40/41 407,84 16.613
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,61 30.967
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,62 51.354
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 348,75 114.602
- İlahiyat SÖZ 125/129 282,76 488.966
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 277,21 538.560
- Coğrafya SÖZ 50/52 275,17 557.355
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 246,99 852.669
- Tarih SÖZ 80/82 244,67 879.002
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 215,05 1.209.135
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 179,61 1.461.693
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Arap Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 240,16 90.317