KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kastamonu Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2023, KÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 321,01 597.644

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 312,91 670.168

Fizyoterapi TYT 50/52 302,68 772.105

Fizyoterapi (İÖ) TYT 50/52 292,93 879.933

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 289,8 917.355

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 289,02 926.636

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 284,44 983.780

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 284,38 984.608

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 282,42 1.010.048

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 281,87 1.017.134

Eczane Hizmetleri TYT 75/77 276,65 1.087.790

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 272,65 1.144.442

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 55/57 272,05 1.153.079

Adalet TYT 70/72 271,25 1.164.793

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 62/64 270,52 1.175.521

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 267,9 1.214.938

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 267,66 1.218.564

Adalet TYT 70/72 266,49 1.236.293

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 266,42 1.237.343

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 55/57 265,19 1.256.334

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 264,1 1.273.303

Aşçılık TYT 35/36 263,6 1.281.238

Grafik Tasarımı TYT 60/62 262,02 1.306.472

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 260,7 1.327.958

Adalet (İÖ) TYT 60/62 256,46 1.398.708

Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 256,42 1.399.475

Mekatronik TYT 51/53 256,31 1.401.205

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 255,31 1.418.561

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 60/62 254,97 1.424.463

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 253,41 1.451.569

Elektrik TYT 60/62 251,03 1.493.953

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 250,87 1.496.849

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 246,87 1.570.932

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 50/52 246,26 1.582.879

Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.50) TYT 60/62 246,06 1.586.639

Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 244,65 1.613.536

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50/52 242,33 1.659.018

Makine TYT 45/47 241,68 1.671.642

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 239,18 1.722.253

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 236,58 1.776.541

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 45/47 236,12 1.786.429

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 235,87 1.791.637

Harita ve Kadastro TYT 40/41 234,87 1.813.116

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 234,86 1.813.520

Elektrik TYT 49/51 232,6 1.862.529

Elektrik TYT 50/52 232,13 1.872.971

İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 232 1.876.034

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 231,44 1.888.427

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 229,88 1.923.523

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 59/61 229,73 1.926.993

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 35/36 228,31 1.959.961

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20/21 226,09 2.012.173

İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 38/39 225,67 2.022.043

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 49/51 225,27 2.031.755

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 224,67 2.046.001

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 223,88 2.064.666

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 223,83 2.065.993

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 223,71 2.068.691

Elektrik (İÖ) TYT 40/41 223,5 2.073.979

İşletme Yönetimi TYT 65/67 222,57 2.096.448

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 40/41 221,16 2.130.732

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 35/36 221,09 2.132.402

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 35/36 220,57 2.145.357

Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 54/56 220,3 2.152.060

Lojistik TYT 20/21 219,93 2.161.265

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 217,83 2.213.671

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 216,68 2.241.917

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 42/44 216,4 2.248.903

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) TYT 50/52 214,68 2.291.819

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35/36 214,16 2.304.672

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 213,68 2.316.811

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 212,65 2.342.713

Maliye TYT 35/36 212,15 2.355.175

Yerel Yönetimler TYT 20/21 212,11 2.356.283

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 212,11 2.356.399

Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 60/62 212,02 2.358.666

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30/31 211,82 2.363.677

Yapı Denetimi TYT 35/36 211,77 2.364.925

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 206,29 2.498.914

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 359,55 148.160

Psikoloji EA 60/62 357,74 153.262

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,31 188.295

Havacılık Yönetimi EA 60/62 284,13 527.400

Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 256,17 803.786

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 245,6 932.665

İşletme EA 25/26 238,17 1.031.083

Finans ve Bankacılık EA 50/52 232,46 1.109.987

İktisat EA 30/31 232,28 1.112.573

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 229,38 1.153.646

Uluslararası İlişkiler EA 50/52 227,47 1.180.905

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 224,9 1.217.894

Felsefe EA 20/21 224,09 1.229.641

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 30/31 222 1.259.651

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 90/93 484,69 28.163

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 385,87 122.835

Veterinerlik SAY 50/52 376,05 135.671

Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 368,71 146.041

Hemşirelik SAY 90/93 338,04 198.464

Ebelik SAY 40/41 323,11 231.041

Biyomedikal Mühendisliği SAY 20/1 312,49 257.537

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/20 299,13 296.239

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/14 298,8 297.259

Makine Mühendisliği SAY 30/4 297,96 299.902

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 296,84 303.481

Orman Mühendisliği SAY 35/36 280,73 360.962

Matematik SAY 40/41 271,07 402.499

Biyoloji SAY 20/21 254,77 489.829

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 252,79 502.433

Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 239,48 602.285

İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 390,47 32.213

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 375,94 52.504

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 347,09 119.618

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 345,38 125.051

İlahiyat SÖZ 108/111 299,08 360.491

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 281,18 502.700

Coğrafya SÖZ 60/62 272,26 585.230

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 266,53 641.410

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 259,64 712.523

Tarih SÖZ 60/62 254,41 769.382

İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 248,94 830.625

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 248,42 836.503

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 234,24 999.018

Gazetecilik SÖZ 70/72 229,11 1.056.906

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 50/52 215,47 1.204.810

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 50/52 199,82 1.347.101

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50/26 181,83 1.453.545

Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50/30 179,4 1.462.393

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER