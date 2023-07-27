KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, KTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 349,11 399.999

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 328,38 538.479

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 328,17 540.107

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 319,17 613.573

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 310,82 689.865

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 299,89 801.780

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 299,88 801.877

Grafik Tasarımı TYT 45/47 296 844.673

Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 294,03 867.412

İç Mekan Tasarımı TYT 35/36 293,91 868.774

Laboratuvar Teknolojisi TYT 45/47 285,64 968.531

Gemi İnşaatı TYT 50/52 282,44 1.009.777

Harita ve Kadastro TYT 60/62 280,56 1.034.662

Biyokimya TYT 60/62 277,61 1.074.595

Elektrik TYT 70/72 277,51 1.075.995

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 277,33 1.078.411

Mekatronik TYT 45/47 277,01 1.082.775

Makine TYT 60/62 274,3 1.120.734

Moda Tasarımı TYT 30/31 272,33 1.149.059

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 62/64 272,03 1.153.464

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 268,95 1.198.984

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 265,65 1.249.256

Elektrik TYT 40/41 263,27 1.286.486

Makine TYT 40/41 263,25 1.286.821

Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 262,64 1.296.347

Lojistik TYT 62/64 253,59 1.448.509

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 253,33 1.452.964

Gıda Teknolojisi TYT 35/36 252,39 1.469.670

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 248,72 1.536.228

Mobilya ve Dekorasyon TYT 20/21 245,99 1.587.844

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 245,58 1.595.490

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 240,9 1.687.359

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 351,96 170.262

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 316,46 313.200

Sağlık Yönetimi EA 60/62 292,73 460.200

Uluslararası İlişkiler EA 110/113 283,78 530.241

Sosyoloji EA 50/52 280,63 556.799

Kamu Yönetimi EA 110/113 277,77 581.901

İşletme EA 140/144 260,46 755.126

Maliye EA 140/144 254,24 826.255

İktisat EA 120/123 253,97 829.523

Arkeoloji EA 30/31 248,71 893.639

Ekonometri EA 40/41 238,56 1.025.616

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 237,59 1.039.021

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 190/195 496,74 19.660

Diş Hekimliği SAY 100/103 475,18 35.547

Eczacılık SAY 90/93 455,76 51.562

Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 451,31 55.435

Yazılım Mühendisliği SAY 56/58 437,6 67.755

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 434 71.079

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100/103 407,36 98.003

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 405,97 99.539

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 30/31 383,53 125.753

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 80/82 375,92 135.852

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60/62 369,71 144.548

Makine Mühendisliği SAY 100/103 368,28 146.685

Hemşirelik SAY 160/164 362,82 154.798

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 354,67 167.925

Mimarlık SAY 115/118 352,95 170.881

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 337,63 199.291

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 327,42 221.140

Beslenme ve Diyetetik SAY 30/31 326,98 222.115

Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 320,93 236.281

İnşaat Mühendisliği SAY 90/93 311,2 261.105

İç Mimarlık SAY 70/72 310,42 263.207

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 40/41 307,17 272.330

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30/11 299,96 293.668

Harita Mühendisliği SAY 60/22 299,2 296.013

İnşaat Mühendisliği SAY 60/8 298,38 298.610

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/26 298,36 298.655

Maden Mühendisliği SAY 20/4 298,17 299.304

Matematik SAY 80/82 293,3 315.165

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 60/62 291,86 320.003

Kimya SAY 30/31 287,73 334.604

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 286,08 340.578

Orman Mühendisliği SAY 80/82 283,6 349.787

Biyoloji SAY 30/31 272,12 397.646

Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 272,02 398.127

Fizik SAY 20/21 264,33 435.539

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 40/41 260,26 457.447

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY 21/22 224,69 749.692

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 20/21 222,42 775.735

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 248,79 529.591

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 326,6 198.372

Tarih SÖZ 80/82 308,61 296.642

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER