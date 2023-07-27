KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Karabük Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Karabük Üniversitesi taban puanları 2023, KBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 330,78 520.569
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 318,24 621.639
- Otopsi Yardımcılığı TYT 40/41 313,87 661.324
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 310,59 692.031
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 307,64 720.918
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 307,26 724.607
- Fizyoterapi TYT 70/72 306,82 729.078
- Odyometri TYT 25/26 306,31 734.197
- Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) TYT 60/62 302,23 776.852
- Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 298,7 814.702
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT 60/62 298,65 815.275
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 65/67 298,58 816.125
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,79 835.686
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 70/72 291,65 895.061
- Optisyenlik TYT 60/62 288,14 937.493
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 286,85 953.189
- Adalet TYT 100/103 283,19 1.000.185
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,8 1.031.406
- Raylı Sistemler Makinistliği TYT 60/62 279,99 1.042.142
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 277,87 1.071.013
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 277,58 1.075.005
- Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 271,22 1.165.171
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 269,62 1.188.851
- Elektrik TYT 60/62 267,71 1.217.767
- Adalet (İÖ) TYT 100/103 264,4 1.268.539
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 262,79 1.294.008
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 262,16 1.304.205
- Aşçılık TYT 50/52 261,62 1.312.968
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 65/67 260,69 1.328.127
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 50/52 260,66 1.328.624
- İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 257,62 1.379.037
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 257,56 1.379.921
- Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 255,22 1.420.100
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 253,87 1.443.386
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 253,3 1.453.490
- Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 252,84 1.461.606
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 35/36 252,53 1.467.094
- Makine TYT 60/62 251,73 1.481.381
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 251,35 1.488.136
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 50/52 250,5 1.503.511
- Raylı Sistemler Makinistliği (İÖ) TYT 60/62 248,04 1.548.933
- Turist Rehberliği TYT 35/36 245,97 1.588.308
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 243,18 1.642.227
- Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 239,55 1.714.724
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (İÖ) TYT 50/52 239,11 1.723.856
- Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 236,61 1.776.047
- Moda Tasarımı TYT 40/41 235,25 1.805.054
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55/57 232,71 1.860.230
- Mimari Restorasyon TYT 60/62 232,65 1.861.476
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 232,55 1.863.714
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 231,57 1.885.530
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 231,06 1.897.041
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 230,69 1.905.318
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 59/61 229,11 1.941.539
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 229,11 1.941.590
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 71/73 228,73 1.950.187
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 228,64 1.952.229
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 227,71 1.973.824
- Metalurji TYT 30/31 227,29 1.983.668
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 227,09 1.988.574
- İşletme Yönetimi TYT 50/52 226,26 2.008.191
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 225,6 2.023.893
- Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 223,8 2.066.716
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 30/31 219,89 2.162.298
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 45/47 219,71 2.167.018
- İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 218,82 2.189.109
- Otobüs Kaptanlığı TYT 30/31 217,84 2.213.457
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 217,55 2.220.435
- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 35/36 216,8 2.238.975
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55/57 215,08 2.281.726
- Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 213,71 2.316.210
- Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 60/62 203,76 2.557.766
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Çocuk Gelişimi EA 80/82 316,49 313.060
- Sosyal Hizmet EA 70/72 283,57 531.896
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 267,8 677.254
- Spor Yöneticiliği EA 50/52 254,57 822.373
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 248,06 901.713
- İşletme EA 40/41 247,03 914.688
- Finans ve Bankacılık EA 40/41 245,71 931.294
- Uluslararası İlişkiler EA 60/62 241,83 982.007
- İktisat EA 45/47 234,48 1.081.880
- Arkeoloji EA 20/21 230,29 1.140.780
- Turizm İşletmeciliği EA 25/26 226,28 1.197.914
- Sosyoloji EA 80/82 225,76 1.205.400
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 221,26 1.270.251
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 220,31 1.283.922
- Felsefe EA 30/31 214,81 1.362.277
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 120/123 485,52 27.537
- Diş Hekimliği SAY 70/72 468,17 41.190
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 424,93 79.829
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 409,03 96.200
- Yazılım Mühendisliği SAY 40/41 398 108.379
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 375,36 136.646
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 354,96 167.406
- Hemşirelik SAY 100/103 342,03 190.590
- Tıp Mühendisliği SAY 15/16 330,85 213.560
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 329,86 215.693
- Ebelik SAY 70/72 323,65 229.760
- Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 322,89 231.572
- Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 318,64 241.895
- Mimarlık SAY 90/6 317,45 244.847
- Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 40/41 301,91 287.664
- Otomotiv Mühendisliği SAY 20/12 300,12 293.162
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/8 300,1 293.221
- Raylı Sistemler Mühendisliği SAY 20/3 299,65 294.598
- Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/2 298,86 297.055
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/1 298,4 298.540
- Mekatronik Mühendisliği SAY 60/46 298,4 298.514
- Makine Mühendisliği SAY 70/54 298,35 298.690
- Mekatronik Mühendisliği SAY 20/6 298,05 299.656
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/46 297,99 299.818
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 293,81 313.510
- Orman Mühendisliği SAY 30/31 279,72 365.059
- Matematik SAY 50/52 272,68 395.155
- Kimya SAY 25/26 272,57 395.652
- Endüstriyel Tasarım SAY 60/62 270,33 406.012
- Aktüerya Bilimleri SAY 40/41 221,58 785.483
- Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 351,9 105.393
- İslami İlimler SÖZ 108/111 285,28 467.446
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 284,28 475.793
- Coğrafya SÖZ 70/72 282,28 493.162
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 275,68 552.562
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 263,11 676.321
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 263,11 676.321
- Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 251,79 798.656
- Tarih SÖZ 70/72 248,36 837.159
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 247,4 848.091
- Gazetecilik SÖZ 40/41 245,36 871.113
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 242,7 901.695
- İslami İlimler (İÖ) SÖZ 108/111 229,6 1.051.355
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 223,49 1.119.698
- İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 219,03 1.168.046
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 195,75 1.377.272
- Sanat Tarihi SÖZ 70/72 184,31 1.443.222
- Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60/16 174,78 1.475.461
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 358,63 38.972
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 70/72 341,52 45.589
- Turizm Rehberliği DİL 30/31 285,93 68.635