HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Hakkari Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Hakkari Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Hakkari Üniversitesi taban puanları 2023, AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 315,32 647.933

Çevre Sağlığı TYT 40/41 301,93 779.956

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 298,98 811.714

Diyaliz TYT 40/41 293,86 869.276

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 290,73 906.147

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 284,69 980.733

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 265,92 1.245.214

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 256,17 1.403.704

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 245,89 1.589.774

Harita ve Kadastro TYT 30/31 238,36 1.739.474

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 238,09 1.745.094

Elektrik TYT 30/31 237,79 1.751.530

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 233,59 1.841.041

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 228,92 1.945.835

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 228,77 1.949.124

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 228,75 1.949.795

Bitki Koruma TYT 30/31 227,91 1.969.349

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 30/31 227,84 1.971.041

İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 220,98 2.135.254

Posta Hizmetleri TYT 35/36 220,64 2.143.660

Lojistik TYT 29/30 220,03 2.158.875

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 353,86 164.579

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50/52 335,12 228.638

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 20/21 206,41 1.476.586

İktisat EA 20/21 205,28 1.491.280

Maliye EA 20/21 195,94 1.602.060

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 366,27 149.654

Hemşirelik SAY 40/41 331,4 212.338

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/1 304,13 281.194

İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/31 408,43 16.226

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 373,35 56.876

İlahiyat SÖZ 135/139 260,53 703.040

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 174,87 1.475.230

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER