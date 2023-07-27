GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Giresun Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Giresun Üniversitesi taban puanları 2023, GRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 65/67 340,66 451.884
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 335,86 484.161
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,32 586.871
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 320,14 605.166
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 311,46 683.786
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 308,88 708.592
- Diyaliz TYT 50/52 306,56 731.694
- Fizyoterapi TYT 70/72 305,92 738.215
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 304,7 750.997
- Optisyenlik TYT 60/62 298,67 815.107
- Diyaliz (İÖ) TYT 50/52 297,87 823.816
- Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 295,95 845.311
- Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 288 939.201
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 285,69 967.929
- Optisyenlik (İÖ) TYT 50/52 284,85 978.656
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 283,18 1.000.395
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 70/72 280,44 1.036.249
- Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 46/48 275,89 1.098.382
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 271,73 1.157.798
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 75/77 270,72 1.172.542
- Aşçılık TYT 40/41 268,83 1.200.746
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 57/59 268,73 1.202.299
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 265,77 1.247.362
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 265,21 1.256.097
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 264,3 1.270.226
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 263,71 1.279.473
- Grafik Tasarımı TYT 80/82 260,65 1.328.877
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 48/50 257,57 1.379.859
- Elektrik TYT 50/52 256,55 1.397.208
- Sosyal Hizmetler TYT 80/82 256,2 1.403.211
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 255,86 1.408.921
- Makine TYT 40/41 252,23 1.472.584
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 251,22 1.490.478
- Harita ve Kadastro TYT 80/82 251,06 1.493.385
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 250,48 1.503.919
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 77/79 249,63 1.519.455
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 249,63 1.519.543
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 59/61 249,15 1.528.281
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 246,83 1.571.755
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 49/51 244,96 1.607.548
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 242,93 1.647.102
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40/41 242,26 1.660.410
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 240,94 1.686.456
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 239,62 1.713.235
- Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 239,21 1.721.835
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 25/26 236,77 1.772.527
- Fındık Eksperliği TYT 30/31 236,26 1.783.333
- Elektrik TYT 50/52 235,89 1.791.187
- Makine TYT 30/31 235,82 1.792.764
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 235,45 1.800.783
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 235,41 1.801.591
- Sosyal Güvenlik TYT 30/31 235,39 1.801.977
- Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 235 1.810.423
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 29/30 234,73 1.816.395
- Moda Tasarımı TYT 40/41 234,24 1.826.847
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 59/61 231,88 1.878.679
- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 30/31 230,94 1.899.618
- Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 230,91 1.900.363
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 59/61 230,9 1.900.566
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 230,45 1.910.839
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 25/26 230,25 1.915.168
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 228,55 1.954.522
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 34/35 227,19 1.985.991
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 69/71 226,6 2.000.071
- Mimari Restorasyon TYT 60/62 225,54 2.025.298
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 224,53 2.049.326
- Moda Tasarımı TYT 20/21 223,95 2.063.111
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 223,69 2.069.372
- İşletme Yönetimi TYT 59/61 223,18 2.081.809
- İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 223,17 2.082.087
- İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Bk.42) TYT 50/52 222,69 2.093.541
- Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 221,93 2.111.936
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 221,57 2.120.714
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40/41 221,45 2.123.648
- İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 221,15 2.131.122
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 220,62 2.144.060
- Emlak Yönetimi TYT 25/26 219,81 2.164.478
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 30/31 219,7 2.167.263
- Dış Ticaret TYT 35/36 219,51 2.171.905
- Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 219,5 2.172.073
- Posta Hizmetleri TYT 40/41 219,01 2.184.474
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 218,33 2.201.247
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 38/39 218,32 2.201.502
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 28/29 217,89 2.212.135
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 217,64 2.218.298
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40/41 217,28 2.226.960
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 217,09 2.231.907
- Maliye TYT 60/62 216,15 2.254.892
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 214,55 2.295.075
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 30/31 214,22 2.303.250
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 211,81 2.363.911
- Maliye TYT 30/31 211,68 2.367.331
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 211,45 2.372.880
- Mimari Restorasyon TYT 30/31 206,66 2.490.109
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 359,06 149.508
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 347,08 185.718
- Grafik Tasarımı EA 30/31 285,58 515.396
- İşletme EA 30/31 249,01 890.002
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 247,97 902.754
- Sosyoloji EA 60/62 240,36 1.001.414
- Uluslararası İlişkiler EA 50/52 240,07 1.005.265
- İktisat EA 40/41 239,4 1.014.249
- Finans ve Bankacılık EA 40/41 230,82 1.133.208
- Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 30/31 226,65 1.192.645
- Lojistik Yönetimi EA 30/31 223,95 1.231.640
- Tekstil ve Moda Tasarımı EA 30/31 222,01 1.259.516
- Turizm İşletmeciliği EA 20/21 221,74 1.263.426
- Lojistik Yönetimi EA 50/52 199,63 1.560.825
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 130/134 483,87 28.799
- Diş Hekimliği SAY 70/72 466,63 42.466
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 383,24 126.104
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 346,79 181.707
- Hemşirelik SAY 110/113 337,05 200.546
- Ebelik SAY 70/72 321,13 235.793
- Makine Mühendisliği SAY 20/8 300,04 293.398
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/30 299,26 295.820
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 298,68 297.619
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/21 297,98 299.861
- Matematik SAY 20/21 277,75 373.157
- Biyoloji SAY 20/21 255,94 482.609
- Gıda Teknolojisi SAY 45/47 174,91 1.368.134
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50/52 402,81 20.301
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 391,17 31.438
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,08 50.581
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 349,87 111.221
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 340,47 141.965
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 295,28 388.005
- Coğrafya SÖZ 60/62 294,54 393.590
- İslami İlimler SÖZ 90/93 288,25 443.187
- Tarih SÖZ 60/62 270,64 600.978
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 265,59 650.970
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 258,58 723.750
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 258,3 726.836
- İslami İlimler (İÖ) SÖZ 70/72 249,82 820.736
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 246,67 856.267
- Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 235,8 981.246
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30/31 232,53 1.018.269
- Gazetecilik SÖZ 70/72 229,6 1.051.292
- İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 229,02 1.057.940
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 40/41 397,19 24.783
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 351,85 41.569