FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | FÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Fırat Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Fırat Üniversitesi taban puanları 2023, FÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 358,18 350.446

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 340,71 451.527

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 332,36 509.009

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 321,38 594.651

Fizyoterapi TYT 70/72 317,86 624.880

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 317,49 628.211

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 315,58 645.635

Otopsi Yardımcılığı TYT 70/72 314,56 654.950

Odyometri TYT 40/41 313,88 661.188

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 306,98 727.424

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 303,14 767.249

Eczane Hizmetleri TYT 35/36 302,49 774.081

Bilgisayar Programcılığı TYT 90/93 301,39 785.885

Adalet TYT 60/62 300,61 794.168

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 30/31 296,57 838.111

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 293,71 870.975

Raylı Sistemler Makinistliği TYT 30/31 289,93 915.676

Optisyenlik TYT 30/31 289,22 924.313

Aşçılık TYT 40/41 282,98 1.002.837

Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 281,89 1.016.900

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 277,53 1.075.637

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 274,77 1.113.903

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 273,09 1.138.102

İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 269,77 1.186.656

Grafik Tasarımı TYT 60/62 269,49 1.190.819

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 63/65 269,34 1.193.167

Mekatronik TYT 40/41 269,3 1.193.706

Mimari Restorasyon TYT 30/31 267,77 1.216.860

Elektrik TYT 78/80 264,19 1.271.861

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 262,81 1.293.634

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 261,33 1.317.731

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 260,86 1.325.346

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 30/31 258,68 1.361.194

Harita ve Kadastro TYT 60/62 256,59 1.396.480

Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 256,45 1.398.861

İnşaat Teknolojisi TYT 75/77 256,12 1.404.682

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 254,65 1.429.916

Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 254,49 1.432.868

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 252,7 1.464.133

Makine TYT 50/52 251,79 1.480.311

Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 251,05 1.493.550

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 30/31 250,31 1.507.137

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 249,02 1.530.662

Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 248,58 1.538.822

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 247,04 1.567.682

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 244,15 1.623.410

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 243,66 1.633.040

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40/41 243,49 1.636.282

İşletme Yönetimi TYT 60/62 243,49 1.636.369

Kimya Teknolojisi TYT 25/26 241,39 1.677.558

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 55/57 240,95 1.686.272

Yapı Denetimi TYT 25/26 240,26 1.700.239

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 237,46 1.758.128

Dış Ticaret TYT 60/62 236,34 1.781.816

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 236,25 1.783.603

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 236,13 1.786.225

Kaynak Teknolojisi TYT 25/26 233,87 1.835.025

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 233,4 1.844.998

Yerel Yönetimler TYT 69/71 230,56 1.908.246

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 229,84 1.924.477

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 228,3 1.960.244

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 50/52 227,92 1.969.118

Pazarlama TYT 47/49 227,68 1.974.623

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 226,94 1.991.943

Yapı Denetimi TYT 30/31 226,86 1.994.012

Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 25/26 224,37 2.053.143

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 50/52 224,05 2.060.621

Dış Ticaret (İÖ) TYT 42/44 223,75 2.067.892

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 222,87 2.089.373

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 222,79 2.091.147

Bahçe Tarımı TYT 29/30 222,2 2.105.555

İşletme Yönetimi TYT 25/26 221,94 2.111.728

Organik Tarım TYT 30/31 214,31 2.300.976

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 211,44 2.373.218

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 370,66 119.095

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 353,99 164.151

Sosyal Hizmet EA 60/62 285,23 518.267

Spor Yöneticiliği EA 50/52 267,1 684.411

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 252,15 851.328

Sosyoloji EA 60/62 252,15 851.356

Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40/41 248,3 898.795

İşletme EA 40/41 244,3 949.436

Maliye EA 60/62 243,01 966.286

İktisat EA 40/41 242,33 975.362

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 30/31 230,44 1.138.658



📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 210/216 491,26 23.403

Diş Hekimliği SAY 90/93 470,09 39.590

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 419,92 84.737

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) SAY 20/20 413,34 91.655

Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 411,04 94.097

Yazılım Mühendisliği SAY 80/82 398,48 107.812

Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 377,26 133.969

Veterinerlik SAY 120/123 377,14 134.129

Yazılım Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 375,15 136.962

Hemşirelik SAY 130/134 362,83 154.780

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 349,7 176.474

Adli Bilişim Mühendisliği SAY 48/50 326,17 223.932

Ebelik SAY 70/72 325,46 225.529

Jeoloji Mühendisliği SAY 10/2 317,93 243.663

Mimarlık SAY 90/20 316,55 247.169

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 312,03 258.799

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 310,11 264.031

Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 18/19 308 269.981

Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ) SAY 40/41 306,94 273.012

Mekatronik Mühendisliği SAY 20/21 301,11 290.167

Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 300,35 292.485

Makine Mühendisliği SAY 30/13 298,67 297.659

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 30/29 298,65 297.739

Uçak Bakım ve Onarım SAY 50/52 298,5 298.215

İnşaat Mühendisliği SAY 70/26 298,33 298.745

Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 20/21 298,03 299.696

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/27 298,01 299.750

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 297,29 301.986

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 296,26 305.384

Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 50/52 291,17 322.346

Matematik SAY 30/31 288,59 331.612

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 264,11 436.642

Kimya SAY 25/26 263,31 440.808

Biyoloji SAY 20/21 256,47 479.278

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 235,51 637.756

Adli Bilişim Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Biyomühendislik SAY 20/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 401,11 21.727

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,65 39.477

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 357,75 89.702

İlahiyat SÖZ 200/205 311,42 279.253

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 299,57 357.003

Coğrafya SÖZ 60/62 297,09 374.562

İlahiyat (İÖ) SÖZ 100/103 283,28 484.481

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 268,51 621.711

Tarih SÖZ 80/82 266,73 639.373

Coğrafya (İÖ) SÖZ 50/52 256,69 744.481

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 22/22 251,13 806.045

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 249,67 822.495

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60/62 248,79 832.396

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 239,7 936.336

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 238,74 947.622

Gazetecilik SÖZ 60/62 236,35 974.881

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 11/11 226,95 1.081.223

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60/62 210,08 1.257.857

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 60/62 204,12 1.311.354

Gazetecilik (İÖ) SÖZ 60/62 194,18 1.388.001

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 186,39 1.433.424

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER