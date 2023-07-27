ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ERÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Erciyes Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Erciyes Üniversitesi taban puanları 2023, ERÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 357,65 353.146

Anestezi TYT 70/72 357,02 356.373

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 338,72 464.686

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 332,49 508.042

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 328,59 536.880

Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 323,86 574.253

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 320,74 600.027

Odyometri TYT 65/67 319,87 607.479

Adalet TYT 80/82 316,49 637.279

Radyoterapi TYT 70/72 315,43 646.940

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 312,22 676.521

Elektronörofizyoloji TYT 65/67 310,85 689.542

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 230/236 417,92 30.052

Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 381,66 93.710

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 370,55 119.351

Havacılık Yönetimi EA 70/72 324,57 273.666

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 300,05 409.664

Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 299,79 411.333

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 80/82 299,59 412.688

İşletme EA 80/82 289,61 483.813

Maliye EA 80/82 284,08 527.819

Sosyoloji EA 70/72 272,92 626.858

İktisat EA 80/82 272,54 630.404

İşletme (İÖ) EA 80/82 264,65 709.980

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 263,06 726.851

Maliye (İÖ) EA 60/62 260,58 753.836

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 251,38 860.549

Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1/1 249,11 888.773

İktisat (İÖ) EA 80/82 248,67 894.180

Felsefe EA 60/62 242,73 969.951

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 280/287 503,76 15.121

Diş Hekimliği SAY 120/123 479,51 32.132

Eczacılık SAY 90/93 458,49 49.251

Uçak Mühendisliği SAY 60/62 451,34 55.411

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 446,63 59.629

Bilgisayar Mühendisliği SAY 85/88 444,57 61.406

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 429,89 74.947

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 418,77 85.958

Veterinerlik SAY 90/93 407,59 97.765

Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 60/62 392,8 114.367

Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 378,93 131.694

Hemşirelik SAY 200/205 373,95 138.666

Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) SAY 40/41 369,32 145.132

Uzay Mühendisliği SAY 40/41 365,87 150.276

Endüstri Mühendisliği SAY 85/88 353,56 169.899

Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 65/67 353,04 170.743

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 348,93 177.813

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) SAY 40/41 337,01 200.621

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 335,63 203.411

Mimarlık SAY 110/113 332,65 209.648

Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 332,24 210.600

Makine Mühendisliği SAY 100/103 328,05 219.734

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 324,34 228.199

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 318,95 241.162

Çevre Mühendisliği SAY 15/1 312,13 258.546

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 302,52 285.826

Gıda Mühendisliği SAY 30/9 301,77 288.113

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 300,09 293.247

Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 299,94 293.703

Harita Mühendisliği SAY 30/5 298,99 296.694

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 30/24 298,06 299.608

İnşaat Mühendisliği SAY 100/35 298,03 299.720

Biyomedikal Mühendisliği SAY 70/23 297,98 299.846

Tekstil Mühendisliği SAY 20/13 297,94 299.959

Matematik SAY 80/82 295,28 308.594

Bitki Koruma SAY 35/36 287,96 333.802

Kimya SAY 30/31 285,54 342.500

Biyoloji SAY 30/31 272,29 396.923

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 265,23 430.942

Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40/41 264,46 434.903

Fizik SAY 20/21 262,96 442.699

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 252,49 504.489

Tarla Bitkileri SAY 30/31 250,32 518.898

Zootekni SAY 20/21 245,99 550.158

Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 240,73 591.723

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25/26 239,85 599.125

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20/21 239,2 604.726

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,11 20.064

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,34 31.248

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 365,49 71.954

İlahiyat SÖZ 180/185 333,97 166.399

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 330,77 179.725

Tarih SÖZ 80/82 312,83 270.694

İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 302,55 336.148

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 301,78 341.365

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85/88 297,79 369.645

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 85/88 297,53 371.519

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 283,95 478.631

Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50/52 279,16 520.718

Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 278,09 530.483

Gazetecilik SÖZ 85/88 277,81 533.086

Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50/52 273,05 577.594

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50/52 257,07 740.342

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 85/88 254,26 771.072

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 85/88 253,6 778.424

Sanat Tarihi SÖZ 70/72 253,37 781.007

Türk Halkbilimi SÖZ 40/41 243,98 886.991

Gazetecilik (İÖ) SÖZ 85/88 242,47 904.378

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 240,02 932.562

Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ 30/31 230,59 1.040.196

Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 50/52 229,38 1.053.737

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER