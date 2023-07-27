EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | EÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ege Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ege Üniversitesi taban puanları 2023, EÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
EGE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 379,76 255.099
- Uçak Teknolojisi TYT 45/47 379,42 256.410
- Anestezi TYT 70/72 376,12 269.312
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 375,82 270.531
- Mekatronik (Erkek) TYT 25/26 363,42 324.961
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 358,34 349.694
- Optisyenlik TYT 65/67 346,54 415.115
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 346,06 418.025
- Grafik Tasarımı TYT 65/67 344,93 424.854
- Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 344,41 428.110
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 336,96 476.612
- Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 334,01 497.192
- Çocuk Gelişimi TYT 65/67 333,74 499.132
- Makine TYT 80/82 331,84 512.884
- Diyaliz TYT 70/72 331,48 515.514
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 329,1 532.994
- Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 328,7 535.984
- Elektrik TYT 80/82 328,61 536.715
- Eczane Hizmetleri TYT 65/67 328,44 538.040
- İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 325,43 561.438
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 45/47 324,61 568.191
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 65/67 323,03 580.857
- Moda Tasarımı TYT 55/57 320,47 602.260
- Gıda Teknolojisi TYT 60/62 318 623.709
- Mekatronik (Kız) TYT 25/26 312,8 671.148
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 80/82 312,38 675.021
- Otomotiv Teknolojisi TYT 80/82 311,95 679.134
- İşletme Yönetimi TYT 70/72 309,71 700.483
- Kimya Teknolojisi TYT 80/82 308,97 707.771
- Elektronik Teknolojisi TYT 80/82 308,03 717.016
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 55/57 307,16 725.620
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 301,18 788.109
- Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 300,94 790.652
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 70/72 297,63 826.510
- Moda Tasarımı TYT 35/36 295,37 851.712
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65/67 295,07 855.195
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 70/72 293,52 873.215
- Makine TYT 80/82 293,08 878.213
- Tekstil Teknolojisi TYT 35/36 291,94 891.591
- Seramik ve Cam Tasarımı TYT 40/41 291,87 892.444
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 80/82 291,42 897.935
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 288,83 928.997
- Elektrik TYT 80/82 288,27 935.926
- Bitki Koruma TYT 40/41 285,22 973.835
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 283,01 1.002.513
- Su Altı Teknolojisi TYT 50/52 282,68 1.006.779
- Kimya Teknolojisi TYT 80/82 281,55 1.021.326
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 281,53 1.021.649
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 45/47 278,79 1.058.430
- Gıda Teknolojisi TYT 55/57 278,65 1.060.146
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50/52 276,44 1.090.621
- Polimer Teknolojisi TYT 50/52 274 1.125.022
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 55/57 271,64 1.159.092
- Tarım Makineleri TYT 40/41 268,96 1.198.706
- Metalurji TYT 50/52 266,26 1.239.954
- Turizm Animasyonu TYT 40/41 262,55 1.297.902
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 35/36 261,92 1.308.008
- Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 55/57 259,11 1.354.073
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 65/67 257,48 1.381.332
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 253,27 1.454.118
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 35/36 252,65 1.464.930
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80/82 248,48 1.540.746
- Eser Koruma TYT 50/52 247,51 1.558.714
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 245,3 1.600.950
- Bahçe Tarımı TYT 30/31 242,71 1.651.501
- Organik Tarım TYT 40/41 242,27 1.660.249
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.35) TYT 55/57 240,96 1.686.091
- Mantarcılık TYT 20/21 238,88 1.728.612
- Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30/31 234,69 1.817.241
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 40/41 230,3 1.914.042
- Tohumculuk Teknolojisi TYT 30/31 229,31 1.936.831
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT 30/31 227,29 1.983.753
- Seracılık TYT 30/31 227,19 1.985.992
- Seracılık TYT 50/52 225,72 2.020.856
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Psikoloji EA 100/103 428,84 18.751
- Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 390,7 74.895
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 389,29 77.752
- Uluslararası İlişkiler EA 90/93 355,54 159.585
- İşletme EA 95/98 350,84 173.749
- İktisat EA 100/103 340,65 207.798
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60/62 339,42 212.269
- Çocuk Gelişimi EA 50/52 332,87 237.686
- Sosyoloji EA 70/72 330,14 249.091
- Moda Tasarımı EA 40/41 319,83 296.356
- İktisat (İÖ) EA 90/93 313,55 328.652
- Tarım Ekonomisi EA 40/41 307,54 362.721
- Felsefe EA 70/72 301,24 401.731
- Felsefe (KKTC Uyruklu) EA 1/1 292,14 464.475
- Turizm İşletmeciliği EA 80/82 286,69 506.562
- Klasik Arkeoloji EA 70/72 283,15 535.434
- Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 70/72 263,42 723.105
- Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 1/1 241,93 980.683
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 310/318 523,8 5.159
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 105/108 505,76 13.889
- Diş Hekimliği SAY 150/154 495,45 20.486
- Eczacılık SAY 130/134 469,75 39.880
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 85/88 467,45 41.851
- Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 447,53 58.784
- Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 441,53 64.186
- Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70/72 418,71 86.011
- Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 407,13 98.262
- Hemşirelik SAY 280/287 397,65 108.774
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 375,02 137.143
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65/67 370,57 143.329
- Matematik SAY 100/103 366,84 148.797
- Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 357,96 162.397
- Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 120/123 348,54 178.511
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 347,45 180.530
- Bitki Koruma SAY 40/41 346,15 182.876
- Ebelik SAY 90/93 344,1 186.766
- Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 337,86 198.840
- Biyokimya SAY 60/62 330,99 213.259
- İstatistik SAY 80/82 327,57 220.791
- Odyoloji SAY 30/31 326,06 224.166
- Matematik (İÖ) SAY 80/82 323,16 230.915
- Kimya SAY 80/82 322,34 232.901
- Bahçe Bitkileri SAY 40/41 308,19 269.473
- Biyoloji SAY 120/123 302,29 286.513
- Deri Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/20 300,06 293.357
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 299,33 295.581
- Fizik SAY 50/52 297,49 301.383
- Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 50/52 295,34 308.398
- Peyzaj Mimarlığı SAY 65/67 295,33 308.427
- Tarla Bitkileri SAY 50/52 291,04 322.836
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30/31 286,95 337.475
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35/36 282,68 353.312
- Zootekni SAY 45/47 262,85 443.239
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 50/52 261,75 449.160
- Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30/31 259,84 459.788
- Süt Teknolojisi SAY 30/31 243,22 571.305
- Zootekni (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 222,91 770.168
- Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 434,4 5.203
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 416,5 11.502
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,92 18.687
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 391,4 31.188
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 380,47 45.375
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 374,51 54.930
- Tarih SÖZ 80/82 369,43 64.033
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 369,18 64.500
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 366,51 69.814
- Reklamcılık SÖZ 80/82 365,7 71.490
- Gazetecilik SÖZ 80/82 355,4 95.747
- Coğrafya SÖZ 70/72 352,32 104.149
- İslami İlimler SÖZ 50/52 338,14 150.315
- Sanat Tarihi SÖZ 70/72 330,94 179.007
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 290,01 428.881
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 70/72 461,61 7.256
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 443,86 10.793
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 431,59 13.909
- Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 419,89 17.248
- Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60/62 400,96 23.525
- Turizm Rehberliği DİL 55/57 382,79 30.003