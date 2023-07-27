DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Düzce Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Düzce Üniversitesi taban puanları 2023, DÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 329,21 532.155
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 310,73 690.698
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 294,22 865.065
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 291,61 895.640
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 288,49 933.142
- Adalet TYT 80/82 285,88 965.497
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 284,75 979.888
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 282,32 1.011.387
- Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 282,28 1.011.942
- Aşçılık TYT 40/41 277,01 1.082.759
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 274,03 1.124.544
- Grafik Tasarımı TYT 50/52 273,84 1.127.373
- Nüfus ve Vatandaşlık TYT 50/52 273,41 1.133.462
- İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 270,88 1.170.148
- Adalet (İÖ) TYT 80/82 269,33 1.193.199
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 265,34 1.254.033
- Makine TYT 45/47 264,54 1.266.375
- Sosyal Güvenlik TYT 70/72 263,9 1.276.452
- Mekatronik TYT 40/41 263,5 1.282.842
- Elektrik TYT 50/52 262,27 1.302.514
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 257,93 1.373.738
- Harita ve Kadastro TYT 40/41 254,98 1.424.216
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70/72 253,11 1.456.778
- Gıda Teknolojisi TYT 45/47 251,67 1.482.415
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 251,19 1.491.026
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35/36 250,47 1.504.235
- Makine (İÖ) TYT 40/41 248,59 1.538.761
- Lojistik TYT 30/31 247,89 1.551.766
- Moda Tasarımı TYT 60/62 247,67 1.555.866
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 246,16 1.584.630
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 244,84 1.609.900
- Makine TYT 50/52 241,67 1.671.987
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 239,38 1.718.266
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 239,1 1.724.034
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 238,02 1.746.711
- Arıcılık TYT 20/21 237,41 1.759.270
- Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 70/72 235,9 1.791.159
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 235,78 1.793.636
- Endüstriyel Kalıpçılık TYT 20/21 235,38 1.802.254
- Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 234,92 1.812.101
- İşletme Yönetimi TYT 55/57 234,46 1.822.077
- Dış Ticaret TYT 45/47 234,25 1.826.569
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 231,9 1.878.077
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 231,83 1.879.795
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 231,5 1.887.013
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 46/48 231,08 1.896.598
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 230,99 1.898.523
- Üretimde Kalite Kontrol TYT 40/41 229,03 1.943.256
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 228,36 1.958.705
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 75/77 227,71 1.973.905
- Metalurji TYT 30/31 226,14 2.010.872
- Yapı Ressamlığı TYT 30/31 225,26 2.032.113
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 225,05 2.037.061
- Dış Ticaret TYT 30/31 223,68 2.069.667
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 223,38 2.076.873
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 222,15 2.106.622
- Polimer Teknolojisi TYT 35/36 216,47 2.246.964
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 214,85 2.287.417
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Psikoloji EA 60/62 365,91 131.047
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 364,45 134.903
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 352,24 169.420
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 344,19 195.386
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 332,07 241.094
- Sosyal Hizmet EA 80/82 287,77 497.965
- Sağlık Yönetimi EA 70/72 269,62 658.837
- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik EA 60/62 260,58 753.851
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 30/31 258,31 779.352
- İşletme EA 50/52 257,48 788.646
- Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70/72 256,07 804.962
- Sosyoloji EA 60/62 252,22 850.442
- Uluslararası İlişkiler EA 60/62 249,98 877.931
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 245,45 934.632
- Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 245,37 935.706
- Arkeoloji EA 25/26 240,04 1.005.694
- İktisat EA 40/41 239,88 1.007.795
- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ) EA 40/41 238,35 1.028.596
- Felsefe EA 30/31 234,77 1.077.965
- Turizm İşletmeciliği EA 40/41 223,97 1.231.318
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 130/134 490,8 23.680
- Eczacılık SAY 40/41 455,88 51.466
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 424 80.766
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 414,56 90.263
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 394,67 112.189
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 392,67 114.542
- Hemşirelik SAY 170/175 341,2 192.203
- Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 339,11 196.359
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90/93 330,61 214.035
- Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 315,76 249.136
- Mimarlık SAY 100/73 315,46 249.876
- Makine Mühendisliği SAY 80/82 308,99 267.185
- Biyomedikal Mühendisliği SAY 40/4 300,31 292.606
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 299,38 295.436
- Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 40/35 298,81 297.226
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/5 298,69 297.608
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 298,15 299.345
- Matematik SAY 50/52 286,53 338.961
- Kimya SAY 20/21 284,55 346.225
- Orman Mühendisliği SAY 30/31 283,29 350.982
- Biyoloji SAY 20/21 267,89 417.694
- Bitki Koruma SAY 30/31 265,64 428.925
- Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 253,8 496.098
- Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 252,63 503.503
- Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 250,57 517.152
- Tarla Bitkileri SAY 25/26 244,75 559.519
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 20/21 242,25 579.163
- Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 226,42 730.330
- Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 402,72 20.369
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,02 29.440
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 380,32 45.599
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 350,16 110.398
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 20/21 321,79 221.669
- İlahiyat SÖZ 108/111 305,82 314.439
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 297,32 372.968
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 291,76 415.191
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 280,49 508.886
- Tarih SÖZ 70/72 277,98 531.426
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 272,89 579.089
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 40/41 262,84 679.133
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 255,86 753.399
- Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ 30/31 228,33 1.065.665
- Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/21 209,45 1.263.727
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 407,49 21.285