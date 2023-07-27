ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Çukurova Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Çukurova Üniversitesi taban puanları 2023, ÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 75/77 365,56 315.037
- İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 361,75 332.930
- Anestezi (İÖ) TYT 60/62 350,25 393.402
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75/77 344,97 424.623
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 333,4 501.565
- Fizyoterapi TYT 70/72 333,3 502.277
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75/77 332,77 506.050
- Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 332,33 509.247
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 329,91 526.933
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 328,28 539.256
- Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 326,53 552.811
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 321,66 592.296
- Çocuk Gelişimi TYT 75/77 314,25 657.841
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 310,11 696.534
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 80/82 302,51 773.887
- Elektrik TYT 60/62 301,39 785.940
- İç Mekan Tasarımı TYT 55/57 298,63 815.562
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 55/57 298,55 816.410
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 298,24 819.837
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 297,95 822.989
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 50/52 295,51 850.198
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 293,88 869.049
- Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 85/88 292,12 889.415
- Makine TYT 65/67 288,97 927.249
- Yaşlı Bakımı TYT 70/72 288,15 937.295
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 285,57 969.365
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 55/57 284,48 983.374
- Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 283,92 990.587
- Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 283,17 1.000.491
- Moda Tasarımı TYT 45/47 280,39 1.036.991
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 279,23 1.052.439
- İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 277,04 1.082.291
- Elektrik TYT 35/36 276,64 1.087.978
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 55/57 276,37 1.091.644
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 275,93 1.097.885
- Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 40/41 273,85 1.127.245
- Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 273,66 1.129.820
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 272,7 1.143.806
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 51/53 271,69 1.158.369
- Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 268,88 1.200.108
- Harita ve Kadastro TYT 50/52 268,36 1.207.748
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 268,34 1.208.075
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 267,93 1.214.429
- Makine TYT 35/36 267,75 1.217.113
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 266,33 1.238.820
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 265,03 1.258.763
- Elektrik TYT 55/57 262,03 1.306.264
- Emlak Yönetimi TYT 55/57 260,54 1.330.718
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80/82 259,67 1.344.829
- Moda Tasarımı (İÖ) TYT 35/36 259,22 1.352.328
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 257,49 1.381.179
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 62/64 256,33 1.400.901
- Su Altı Teknolojisi TYT 25/26 256,26 1.402.077
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 255,64 1.412.887
- Bilgisayar Teknolojisi TYT 40/41 255,55 1.414.448
- Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 55/57 255,36 1.417.686
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 252,77 1.462.864
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 40/41 249,93 1.514.080
- Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30/31 246,94 1.569.639
- Bahçe Tarımı TYT 40/41 246,48 1.578.556
- Makine TYT 60/62 245,5 1.596.977
- Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 243,12 1.643.459
- Tarım Makineleri TYT 30/31 240,84 1.688.585
- Dış Ticaret TYT 50/52 240,28 1.699.729
- Madencilik Teknolojisi TYT 20/21 240,23 1.700.794
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 238,98 1.726.552
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 238,95 1.727.206
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 238,88 1.728.529
- Organik Tarım TYT 25/26 238,3 1.740.645
- Pazarlama TYT 30/31 236,97 1.768.348
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 235,73 1.794.734
- Seracılık TYT 25/26 235,05 1.809.230
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 234,89 1.812.693
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 234,28 1.826.019
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 233,76 1.837.177
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 232,97 1.854.499
- Bahçe Tarımı TYT 20/21 232,83 1.857.560
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 232,51 1.864.534
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 228,8 1.948.447
- Yerel Yönetimler TYT 50/52 228,17 1.963.373
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 38/39 223,82 2.066.177
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 56/58 221,17 2.130.479
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 190/195 420,22 27.255
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 386,55 83.385
- Psikoloji EA 80/82 384,49 87.656
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 371,97 115.860
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 339,17 213.181
- İşletme (İngilizce) EA 50/52 336,74 222.294
- Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20/6 323,67 277.749
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 317,16 309.718
- İktisat (İngilizce) EA 50/52 314,73 322.410
- İşletme EA 100/103 302,94 390.770
- Maliye EA 60/62 297,24 428.617
- Grafik EA 40/41 293,97 451.256
- Spor Yöneticiliği EA 50/52 291,21 471.504
- Tarım Ekonomisi EA 45/47 291,2 471.623
- İktisat EA 100/103 284,24 526.479
- İşletme (İÖ) EA 80/82 277,86 581.101
- Maliye (İÖ) EA 60/62 270,11 653.936
- Ekonometri (İngilizce) EA 60/62 264,82 708.203
- Arkeoloji EA 50/52 261,04 748.853
- Ekonometri EA 70/72 256,48 800.120
- İşletme EA 40/41 249,57 883.126
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 255/262 511,46 10.763
- Diş Hekimliği SAY 100/103 482,1 30.100
- Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 477,77 33.495
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 465,88 43.123
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 463,8 44.818
- Eczacılık SAY 60/62 461,74 46.476
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 70/72 450,03 56.556
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 441,65 64.092
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 436,35 68.930
- Jeoloji Mühendisliği SAY 20/1 414,35 90.509
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 70/72 412,52 92.493
- Veterinerlik SAY 60/62 390,27 117.428
- Hemşirelik SAY 160/164 386,73 121.769
- Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 386,17 122.463
- Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 383,18 126.178
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 80/82 354,49 168.215
- Mimarlık SAY 90/93 350,86 174.452
- Ebelik SAY 70/72 342,15 190.336
- Makine Mühendisliği SAY 50/52 300,44 292.205
- İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 50/8 298,79 297.298
- Gıda Mühendisliği SAY 30/29 298,77 297.350
- Biyomedikal Mühendisliği SAY 60/31 298,28 298.937
- Çevre Mühendisliği SAY 20/4 297,99 299.830
- Kimya SAY 20/21 296,63 304.198
- Bahçe Bitkileri SAY 50/52 288,42 332.196
- İstatistik SAY 30/31 280,82 360.591
- Biyoloji SAY 50/52 280,58 361.537
- Fizik SAY 20/21 278,07 371.807
- Tarla Bitkileri SAY 50/52 275,2 383.874
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30/31 265,57 429.250
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30/31 258,38 468.165
- Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 257,86 471.116
- İstatistik (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 252,06 507.276
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 246,8 544.083
- Zootekni SAY 40/41 242,7 575.499
- İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 239,19 604.813
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
- Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 326,41 223.378
- Matematik SAY 60/62 325,16 226.220
- Bitki Koruma SAY 50/52 314,14 253.156
- Otomotiv Mühendisliği SAY 60/62 311,03 261.546
- İç Mimarlık SAY 65/67 304,86 279.039
- Maden Mühendisliği SAY 20/4 303,93 281.742
- Tekstil Mühendisliği SAY 20/21 303,64 282.536
- İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 303,52 282.868
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/5 301,6 288.656
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 406,18 17.776
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 45/47 396,5 25.867
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 368,39 65.998
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 344,97 126.401
- İlahiyat SÖZ 145/149 335,48 160.396
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 322,47 218.248
- İletişim Bilimleri SÖZ 60/62 303,94 326.827
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 301,35 344.420
- Gazetecilik SÖZ 60/62 299,83 355.166
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 272,53 582.583
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 253,41 780.446
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 347,72 43.153
- İngilizce Öğretmenliği DİL 90/93 424,68 15.867
- Fransızca Öğretmenliği DİL 40/41 315,63 56.084
- Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL 2/2 223,15 99.200