ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÇAKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2023, ÇAKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 326,32 554.461

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 314,32 657.111

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 305,86 738.808

Çevre Sağlığı TYT 45/47 296,02 844.469

Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 279,33 1.051.147

Optisyenlik TYT 45/47 278,8 1.058.189

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 45/47 271,06 1.167.466

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 270,93 1.169.443

Adalet TYT 80/82 270,88 1.170.159

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 270,56 1.174.837

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 60/62 256,11 1.404.751

Elektrik TYT 35/36 250,91 1.496.105

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 247,75 1.554.351

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30/31 247,25 1.563.714

Mekatronik TYT 40/41 247,24 1.563.873

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 246,34 1.581.199

Makine TYT 45/47 245,9 1.589.633

İç Mekan Tasarımı TYT 45/47 242,96 1.646.677

Evde Hasta Bakımı TYT 50/52 242,26 1.660.333

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 45/47 240,97 1.685.860

Tarla Bitkileri TYT 30/31 239,6 1.713.728

Elektronik Teknolojisi TYT 35/36 238,94 1.727.449

Yaşlı Bakımı TYT 45/47 237,35 1.760.542

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 35/36 231,66 1.883.543

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 230,8 1.902.808

Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 25/26 226,71 1.997.544

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 30/31 226,41 2.004.579

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 225,9 2.016.577

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 225,51 2.026.143

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 20/21 224,97 2.038.934

Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 40/41 221,3 2.127.267

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 218,6 2.194.561

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 217,72 2.216.168

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 215,48 2.271.635

Endüstriyel Cam ve Seramik TYT 25/26 200,62 2.626.102

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 200/205 401,09 55.671

Psikoloji EA 80/82 354,27 163.368

Çocuk Gelişimi EA 50/52 314,32 324.642

Sosyal Hizmet EA 40/41 281,43 549.945

Sağlık Yönetimi EA 40/41 255,55 810.823

Tekstil ve Moda Tasarımı EA 30/31 246,06 926.805

İşletme EA 25/26 237,67 1.037.925

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 234,23 1.085.362

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 55/57 224,9 1.217.896

Uluslararası İlişkiler EA 45/47 224,68 1.221.115

Finans ve Bankacılık EA 50/52 223,23 1.242.033

Sosyoloji EA 60/62 221,95 1.260.436

İktisat EA 35/35 219,05 1.301.906

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 35/36 215,36 1.354.610

Felsefe EA 30/31 206,38 1.476.933

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 35/36 202,03 1.532.179

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Diş Hekimliği SAY 70/72 466,54 42.545

Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 343,17 188.466

Hemşirelik SAY 100/103 336,3 202.066

İnşaat Mühendisliği SAY 20/1 331,73 211.634

Ebelik SAY 70/72 321,51 234.872

Ergoterapi SAY 40/41 300,81 291.061

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/14 298,81 297.212

Makine Mühendisliği SAY 20/6 297,99 299.826

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 50/52 293,06 315.975

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 291,96 319.650

Orman Mühendisliği SAY 30/31 273,03 393.532

Matematik SAY 35/36 271,86 398.818

Matematik (İngilizce) SAY 35/36 268,97 412.524

Biyoloji SAY 20/21 253,57 497.548

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 235,01 642.411

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 280,22 511.420

Coğrafya SÖZ 60/62 276,09 548.748

İslami İlimler SÖZ 90/93 275,17 557.325

Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 242,63 902.491

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 238,67 948.334

Sinema ve Televizyon SÖZ 50/52 238,5 950.249

Tarih SÖZ 70/72 235,08 989.455

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 90/93 232,11 1.022.813

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 231,34 1.031.636

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 213,15 1.228.036

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 201,62 1.332.739

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER