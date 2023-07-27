BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BUÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023, BUÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 370,8 291.519

Anestezi TYT 70/72 363,56 324.316

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 360,08 340.970

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 350,97 389.321

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 349,24 399.214

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 50/52 347,61 408.655

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 344,77 425.810

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 30/31 341,19 448.348

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 340,87 450.487

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 337,22 474.822

Grafik Tasarımı TYT 60/62 336,2 481.791

Mekatronik TYT 60/62 332,28 509.590

Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 330,63 521.638

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 80/82 330,08 525.611

Makine TYT 60/62 329,68 528.645

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 324,85 566.244

Elektrik TYT 60/62 320,3 603.747

Moda Tasarımı TYT 30/31 320,22 604.434

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 319,54 610.423

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 316,85 634.058

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 313,01 669.293

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 311,76 680.898

Mekatronik (İÖ) TYT 60/62 310,52 692.631

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 308,52 712.125

Makine (İÖ) TYT 60/62 307,34 723.811

Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 305,7 740.451

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 304,56 752.454

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 302,46 774.337

Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 301,84 780.851

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 297,84 824.160

Gıda Teknolojisi TYT 80/82 296,62 837.575

Aşçılık TYT 60/62 295,77 847.318

Makine TYT 60/62 295,66 848.449

Çocuk Gelişimi TYT 40/41 295,3 852.560

Lojistik TYT 60/62 294,42 862.717

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65/67 294,34 863.598

Dış Ticaret TYT 65/67 293,84 869.515

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 293,66 871.562

Elektrik (İÖ) TYT 60/62 290,55 908.286

Tekstil Teknolojisi TYT 60/62 288,73 930.319

Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 286,79 953.985

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 60/62 286,29 960.358

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 286,2 961.556

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 285,72 967.555

İşletme Yönetimi TYT 60/62 285,48 970.506

Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 285,45 970.941

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 284,9 978.045

Harita ve Kadastro TYT 55/57 284,26 986.060

Mimari Restorasyon TYT 60/62 281,92 1.016.569

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 280,74 1.032.298

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 280,14 1.040.228

Makine TYT 50/52 279,94 1.042.917

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 279,57 1.047.899

Endüstriyel Kalıpçılık TYT 60/62 277,67 1.073.739

Elektrik TYT 50/52 276,36 1.091.818

Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 275,15 1.108.642

Gıda Teknolojisi TYT 55/57 274,49 1.117.994

İnşaat Teknolojisi TYT 55/57 274,19 1.122.297

Tekstil Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 273,92 1.126.140

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 273,89 1.126.614

Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) TYT 40/41 273,61 1.130.599

Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 273,34 1.134.435

Dış Ticaret TYT 55/57 273,26 1.135.524

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 273,16 1.137.108

Makine TYT 60/62 272,01 1.153.740

Bitki Koruma TYT 30/31 271,78 1.157.005

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 271,67 1.158.655

Pazarlama TYT 65/67 270,93 1.169.415

Lojistik (İÖ) TYT 60/62 270,85 1.170.640

Harita ve Kadastro TYT 55/57 270,08 1.181.992

Dış Ticaret TYT 50/52 269,49 1.190.789

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 269,28 1.194.015

Makine TYT 40/41 268,34 1.208.110

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 267,56 1.220.105

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 60/62 267,08 1.227.326

Turist Rehberliği TYT 50/52 265,71 1.248.325

Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 265,38 1.253.475

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 264,68 1.264.228

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50/52 264,01 1.274.708

Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) TYT 40/41 263,22 1.287.227

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 262,79 1.293.914

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 262,5 1.298.699

Yerel Yönetimler TYT 55/57 260,84 1.325.588

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 259,45 1.348.548

Emlak Yönetimi TYT 50/52 258,92 1.357.266

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 257,97 1.373.074

Mobilya ve Dekorasyon TYT 50/52 257,79 1.376.102

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 35/36 256,26 1.402.186

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 256 1.406.695

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 255,71 1.411.684

Pazarlama (İÖ) TYT 60/62 255,52 1.414.914

Tarım Makineleri TYT 40/41 255,46 1.416.001

İşletme Yönetimi TYT 50/52 254,49 1.432.801

Dış Ticaret TYT 40/41 254,17 1.438.290

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 253,77 1.445.095

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 252,42 1.469.121

Tekstil Teknolojisi TYT 46/48 252,34 1.470.587

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 40/41 252,29 1.471.429

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 40/41 252,05 1.475.627

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60/62 250,44 1.504.631

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 55/57 248,89 1.533.095

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 248,07 1.548.407

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 247,26 1.563.471

Bahçe Tarımı TYT 40/41 247,25 1.563.622

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 246,31 1.581.795

Dış Ticaret (İÖ) TYT 45/47 245,48 1.597.489

Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 50/52 245 1.606.887

Gıda Teknolojisi TYT 45/47 244,66 1.613.415

Pazarlama TYT 50/52 244,49 1.616.649

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 243,51 1.635.850

Emlak Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 242,59 1.653.840

Çini Sanatı ve Tasarımı TYT 25/26 238,91 1.727.903

Mobilya ve Dekorasyon TYT 25/26 237,87 1.749.776

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 35/36 237,72 1.752.755

İşletme Yönetimi TYT 45/47 237,72 1.752.901

Seramik ve Cam Tasarımı TYT 25/26 236,71 1.773.928

Pazarlama TYT 30/31 236,67 1.774.752

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 236,2 1.784.847

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 234,92 1.812.084

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 50/52 234,71 1.816.703

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 234,64 1.818.313

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 232,74 1.859.407

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 231,95 1.877.101

İşletme Yönetimi TYT 40/41 231,73 1.881.918

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 231,7 1.882.669

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 230,24 1.915.399

İşletme Yönetimi TYT 40/41 229,02 1.943.516

Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 40/41 227,29 1.983.678

Organik Tarım TYT 40/41 226,32 2.006.745

Organik Tarım TYT 20/21 225,1 2.035.902

Et ve Ürünleri Teknolojisi TYT 55/57 225 2.038.093

Tohumculuk Teknolojisi TYT 20/21 224,51 2.049.866

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50/52 224,22 2.056.696

Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 223,09 2.083.954

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 30/31 220,86 2.138.164

Bahçe Tarımı (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) TYT 3/— #DEĞER! Dolmadı

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 240/246 424,8 22.378

Psikoloji EA 100/103 408,16 44.013

Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 383,84 89.019

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 380,12 97.065

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 361,52 142.739

İşletme (İngilizce) EA 40/41 356,24 157.567

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 351,95 170.289

Uluslararası İlişkiler EA 100/103 328,39 256.471

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 100/103 326,37 265.440

İşletme EA 150/154 312,75 332.934

Sosyoloji EA 70/72 312,05 336.853

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80/82 306,97 366.067

Maliye EA 140/144 300,36 407.578

Tarım Ekonomisi EA 40/41 299,1 415.979

İktisat EA 140/144 296,23 435.502

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 293,96 451.317

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 100/103 292,57 461.362

İşletme (İÖ) EA 140/144 288,32 493.780

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 286,02 511.916

İşletme EA 60/62 278,73 573.447

Felsefe EA 70/72 276,81 590.544

İktisat (İÖ) EA 120/123 274,5 611.998

Maliye (İÖ) EA 140/144 272,27 632.971

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 100/103 269,96 655.394

Ekonometri EA 100/103 269,01 664.955

Arkeoloji EA 60/62 266,98 685.588

Ekonometri (İÖ) EA 100/103 256,55 799.266

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 230/236 511,85 10.541

Diş Hekimliği SAY 70/72 482,19 30.036

Bilgisayar Mühendisliği SAY 85/88 468,2 41.166

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 466,97 42.199

Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 446 60.165

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90/93 442,72 63.082

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 434,48 70.592

Veterinerlik SAY 110/113 431,92 73.004

Makine Mühendisliği SAY 100/103 422,44 82.366

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 414,6 90.198

Mimarlık SAY 110/113 388,26 119.811

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 100/103 387,31 121.029

Hemşirelik SAY 130/134 383,21 126.146

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 379,29 131.185

Otomotiv Mühendisliği SAY 70/72 375,69 136.175

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65/67 347,3 180.769

Tekstil Mühendisliği SAY 40/41 342,94 188.899

Matematik SAY 60/62 335,62 203.447

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 330,22 214.904

Gıda Mühendisliği SAY 65/67 327,84 220.193

İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 326,1 224.083

Bitki Koruma SAY 40/41 311,96 259.007

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/12 298,26 299.006

Çevre Mühendisliği SAY 40/26 298,25 299.054

Kimya SAY 80/82 295,36 308.325

Biyoloji SAY 50/52 291,87 319.977

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 287,37 335.930

Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 287,28 336.298

Biyosistem Mühendisliği SAY 50/52 284,7 345.611

Fizik SAY 30/31 281,63 357.391

Bahçe Bitkileri SAY 40/41 278,45 370.258

Tarla Bitkileri SAY 40/41 270,6 404.676

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 40/41 260,18 457.906

Zootekni SAY 40/41 257,28 474.554

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 418,63 10.510

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,14 16.405

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,2 25.186

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 373,07 57.395

İlahiyat SÖZ 180/185 368,4 65.972

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 355,19 96.338

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 351,73 105.861

Tarih SÖZ 70/72 344,84 126.794

Coğrafya SÖZ 70/72 340,53 141.737

İlahiyat (İÖ) SÖZ 135/139 338,65 148.471

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 329,38 185.684

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 323,18 214.785

Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 315,25 256.694

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 306,1 312.534

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER