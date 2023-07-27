BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AİBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları 2023, AİBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 342,19 441.944

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 327,36 546.431

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 321,79 591.132

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 319,84 607.713

Aşçılık TYT 80/82 311,41 684.160

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 308,53 712.027

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 300,12 799.291

Grafik Tasarımı TYT 50/52 295,27 852.842

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 294,71 859.360

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 292,22 888.257

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 291,14 901.262

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 45/47 283,29 998.822

İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 281,49 1.022.129

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 280,53 1.035.022

Sosyal Hizmetler TYT 55/57 271,75 1.157.435

Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 271,36 1.163.163

Elektrik TYT 50/52 269,56 1.189.825

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 267,17 1.225.940

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 262,94 1.291.546

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 40/41 261,97 1.307.233

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 261,91 1.308.161

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 260,72 1.327.719

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 258,58 1.362.879

Kimya Teknolojisi TYT 50/52 257,93 1.373.772

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 257,6 1.379.268

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 250,58 1.502.129

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 249,86 1.515.315

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 247,04 1.567.792

İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 246,37 1.580.701

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 245,14 1.604.161

Moda Tasarımı TYT 50/52 243,37 1.638.627

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 243,07 1.644.582

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 240,99 1.685.551

Deri Teknolojisi TYT 25/26 239,87 1.708.181

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 239,52 1.715.323

İşletme Yönetimi TYT 80/82 238,68 1.732.800

Lojistik TYT 50/52 236,51 1.778.188

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 236,24 1.783.863

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 45/47 235,46 1.800.558

Dış Ticaret TYT 35/36 234,04 1.831.182

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 233,67 1.839.224

Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 233,56 1.841.587

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 231,65 1.883.795

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 227,8 1.971.836

Mimari Restorasyon TYT 60/62 226,99 1.990.752

İşletme Yönetimi TYT 30/31 224,33 2.053.945

Kooperatifçilik TYT 30/31 223,86 2.065.110

Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 222,91 2.088.215

İşletme Yönetimi TYT 46/48 222,7 2.093.464

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 60/62 222,57 2.096.554

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği TYT 20/21 222,11 2.107.654

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20/21 220,17 2.155.221

Posta Hizmetleri TYT 80/82 212,66 2.342.396

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 90/93 414,29 34.834

Psikoloji EA 100/103 376,47 105.330

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 371,49 117.016

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 361,92 141.659

Uluslararası İlişkiler EA 70/72 279,88 563.283

Maliye EA 60/62 279,8 563.971

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 274,12 615.479

Sosyoloji EA 60/62 272,41 631.674

İşletme EA 80/82 263,22 725.171

Kamu Yönetimi EA 80/82 257,4 789.607

İktisat (KKTC Uyruklu) EA 1/1 256,02 805.401

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 252,11 851.821

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 251,21 862.738

İktisat EA 90/93 251,05 864.651

Finans ve Bankacılık EA 70/72 246,46 921.938

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 244,48 947.073

Maliye (İÖ) EA 50/52 234,66 1.079.489

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 231,41 1.124.911

Pazarlama EA 40/41 228,87 1.161.166

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 170/175 496,01 20.130

Diş Hekimliği SAY 85/88 475 35.702

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 436,42 68.862

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 409,32 95.924

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 370,48 143.429

Hemşirelik SAY 160/164 353,5 169.998

Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 353,3 170.323

Makine Mühendisliği SAY 60/62 342,84 189.088

Mimarlık SAY 80/82 326,44 223.292

Beslenme ve Diyetetik SAY 30/31 319,37 240.148

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 90/93 316,82 246.461

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 311,71 259.724

Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 305,8 276.236

Gıda Mühendisliği SAY 80/19 298,19 299.206

İnşaat Mühendisliği SAY 45/8 298,18 299.257

Matematik (İngilizce) SAY 65/67 291,72 320.520

Kimya (İngilizce) SAY 40/41 287,28 336.284

Bitki Koruma SAY 40/41 280,17 363.188

Biyoloji (İngilizce) SAY 50/52 271,67 399.742

Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 269,4 410.423

Fizik (İngilizce) SAY 20/21 268,95 412.586

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 254,47 491.815

Tarla Bitkileri SAY 30/31 249,9 521.779

Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY 20/21 236,2 631.381

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY 15/16 225,57 739.797

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,37 16.258

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,63 24.796

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,4 39.800

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 375,57 53.099

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 359,77 84.634

İlahiyat SÖZ 108/111 325,06 205.637

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 321,85 221.350

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60/62 307,23 305.216

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 306,64 309.052

İlahiyat (Arapça) SÖZ 40/41 301,71 341.900

Tarih SÖZ 60/62 301,01 346.710

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 289,82 430.430

Gazetecilik SÖZ 80/82 287,36 450.384

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 279,67 516.255

İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 275,19 557.203

İlahiyat (Arapça)(M.T.O.K.) SÖZ 5/5 263,33 674.117

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 261,49 692.953

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 259,4 715.055

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60/62 258,97 719.612

Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50/52 251,63 800.495

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER