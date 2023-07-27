BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BOÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2023, BOÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme (İngilizce) EA 100/103 514,18 509

İktisat (İngilizce) EA 100/103 510,51 662

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 55/57 502,63 1.025

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 90/93 500,78 1.128

Psikoloji (İngilizce) EA 80/82 497,76 1.316

Uluslararası Ticaret (İngilizce) EA 55/57 495,62 1.457

Hukuk EA 70/72 491,73 1.741

Sosyoloji (İngilizce) EA 55/57 483,57 2.456

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55/57 474,97 3.510

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 70/72 452,68 7.914

Felsefe (İngilizce) EA 55/57 451,46 8.229

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 547,16 315

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 539,43 1.143

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 537,73 1.448

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 531,65 2.695

Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 520,45 6.490

Matematik (İngilizce) SAY 65/67 518,07 7.549

Fizik (İngilizce) SAY 65/67 515,22 8.856

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 75/77 513,93 9.476

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 497,5 19.174

Kimya (İngilizce) SAY 65/67 495,23 20.624

Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 480,56 31.327

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 457,38 50.192

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50/52 456,52 50.928

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 30/31 453,13 53.839

Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 447,42 58.869

Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 443,46 62.392

Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40/41 422,65 82.159

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tarih (İngilizce) SÖZ 70/72 476 812

Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 70/72 465,86 1.279

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 455,01 2.080

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER