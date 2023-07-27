BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bitlis Eren Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bitlis Eren Üniversitesi taban puanları 2023, BEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 55/57 341,12 448.859
- İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 330,54 522.282
- Çevre Sağlığı TYT 51/53 316,61 636.192
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 315,21 648.864
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 308,11 716.098
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 291,19 900.661
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 281,29 1.024.864
- Optisyenlik TYT 60/62 272,98 1.139.640
- Adalet TYT 50/52 272,05 1.153.114
- Çocuk Gelişimi TYT 90/93 271,71 1.157.964
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 261,54 1.314.329
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 257,62 1.379.010
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 256,18 1.403.603
- Tapu ve Kadastro TYT 40/41 255,81 1.409.919
- Sosyal Hizmetler TYT 50/52 255,66 1.412.521
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 253,23 1.454.777
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 60/62 252,68 1.464.490
- Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 110/113 250,76 1.498.921
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 249,43 1.523.201
- Sosyal Güvenlik TYT 50/52 249,13 1.528.677
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 249,01 1.530.970
- Bilgisayar Teknolojisi TYT 30/31 245,66 1.594.151
- Elektrik TYT 40/41 245,08 1.605.299
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 40/41 243,49 1.636.300
- Spor Yönetimi TYT 40/41 242,58 1.654.108
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 42/44 241,05 1.684.360
- Harita ve Kadastro TYT 40/41 240,07 1.704.166
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 238,46 1.737.260
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 237 1.767.694
- Mekatronik TYT 30/31 232,17 1.872.219
- Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 231,7 1.882.535
- Makine TYT 30/31 228,34 1.959.293
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 227,11 1.988.094
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 226,17 2.010.319
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 225,25 2.032.288
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 224,49 2.050.266
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 223,88 2.064.796
- Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 40/41 223,75 2.067.843
- Mimari Restorasyon TYT 35/36 223,31 2.078.608
- İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 223,28 2.079.276
- Posta Hizmetleri TYT 45/47 223,01 2.085.790
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 39/40 222,32 2.102.754
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 222,01 2.109.906
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 30/31 221,92 2.112.190
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 30/31 221,24 2.128.836
- İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 220,51 2.146.887
- Lojistik TYT 25/26 219,96 2.160.496
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 219,36 2.175.819
- Yapı Denetimi TYT 28/29 219,19 2.179.928
- Maliye TYT 25/26 218,89 2.187.501
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 218,58 2.195.136
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 216,81 2.238.662
- Eser Koruma TYT 30/31 211,99 2.359.458
- Seramik ve Cam Tasarımı TYT 25/26 209,03 2.432.764
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sosyal Hizmet EA 40/41 264,23 714.459
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40/41 225,43 1.210.106
- Sosyoloji EA 30/31 222,46 1.253.382
- Uluslararası İlişkiler EA 30/31 213,61 1.379.308
- Turizm İşletmeciliği EA 20/21 211,39 1.409.930
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Hemşirelik SAY 75/77 345,86 183.402
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20/1 316,78 246.591
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 30/31 302,54 285.761
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 299,33 295.590
- Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 275,26 383.685
- Matematik SAY 30/31 264,67 433.780
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 314,78 259.366
- İslami İlimler SÖZ 144/148 260,62 702.035
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 252,17 794.451
- Tarih SÖZ 60/62 236,03 978.500
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 221,78 1.138.640
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 16/16 212,66 1.232.759
- Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 189,71 1.415.636
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 318,74 54.761