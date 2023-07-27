BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bingöl Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bingöl Üniversitesi taban puanları 2023, BÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 335,89 483.900

Çevre Sağlığı TYT 30/31 326,64 551.951

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 30/31 321,59 592.784

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50/52 313,62 663.620

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 309,59 701.676

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 305,51 742.348

Diyaliz TYT 40/41 304,25 755.554

Diş Protez Teknolojisi TYT 40/41 304,16 756.436

Eczane Hizmetleri TYT 35/36 302,92 769.621

Fizyoterapi TYT 60/62 301,98 779.423

Odyometri TYT 40/41 296,71 836.577

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 293,93 868.539

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 293,05 878.559

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 292,04 890.376

Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 288,27 935.871

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 288,2 936.702

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 285,6 969.035

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 40/41 283,8 992.213

Evde Hasta Bakımı TYT 30/31 278,79 1.058.406

Adalet TYT 60/62 278,43 1.063.345

Optisyenlik TYT 40/41 278,17 1.066.858

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 277,86 1.071.095

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 273,48 1.132.401

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 272,51 1.146.470

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 269,21 1.195.063

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 267,12 1.226.722

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 262,09 1.305.323

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 20/21 259,75 1.343.588

Web Tasarımı ve Kodlama TYT 20/21 257,74 1.377.068

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 257,67 1.378.166

Aşçılık TYT 50/52 257,59 1.379.481

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 255,95 1.407.527

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 30/31 255,24 1.419.646

Sosyal Güvenlik TYT 50/52 254,37 1.434.803

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 30/31 252,47 1.468.233

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 251,4 1.487.207

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 45/47 250,89 1.496.407

İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 250,25 1.508.218

Harita ve Kadastro TYT 45/47 249,88 1.514.867

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 60/62 249,41 1.523.455

Elektrik TYT 35/36 249,2 1.527.285

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 248,53 1.539.878

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 248,14 1.547.041

Mekatronik TYT 20/21 247,18 1.564.990

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 246,8 1.572.293

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 243,9 1.628.205

Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 242,24 1.660.803

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 20/21 241,51 1.675.081

Otomotiv Teknolojisi TYT 25/26 238,39 1.738.708

Elektrik TYT 20/21 238,21 1.742.596

Turist Rehberliği TYT 20/21 237,75 1.752.316

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 20/21 237,57 1.755.959

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 236,94 1.768.920

E-Ticaret ve Pazarlama TYT 25/26 236,65 1.775.050

Grafik Tasarımı TYT 40/41 235,13 1.807.539

Tarla Bitkileri TYT 25/26 233,68 1.838.913

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 233,3 1.847.228

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 25/26 232,42 1.866.534

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 20/21 232,24 1.870.518

Makine TYT 35/36 231,11 1.895.908

Arıcılık TYT 20/21 230,33 1.913.447

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 229,75 1.926.538

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 227,65 1.975.242

Medya ve İletişim TYT 30/31 227,12 1.987.692

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 226,83 1.994.577

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 226,12 2.011.363

Bahçe Tarımı TYT 20/21 225,26 2.031.972

Halıcılık ve Kilimcilik TYT 20/21 225,07 2.036.647

İşletme Yönetimi TYT 25/26 225,01 2.037.951

Maliye TYT 40/41 223,73 2.068.386

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 40/41 223,67 2.069.874

Yerel Yönetimler TYT 20/21 222,28 2.103.546

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 220,46 2.148.116

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 15/16 219,05 2.183.527

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 90/93 343,01 199.477

Sosyal Hizmet EA 80/82 258,49 777.347

Sağlık Yönetimi EA 60/62 251,18 863.016

Rekreasyon EA 50/52 232,72 1.106.371

Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60/62 224,37 1.225.605

İşletme EA 20/21 219,92 1.289.514

Sosyoloji EA 60/62 212,99 1.387.948

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40/41 211,59 1.407.153

Felsefe EA 30/31 204,52 1.501.028

İktisat EA 30/31 201,99 1.532.692

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Diş Hekimliği SAY 60/62 465,84 43.157

Veterinerlik SAY 60/62 353,81 169.444

Hemşirelik SAY 80/82 347,53 180.389

Bilgisayar Mühendisliği SAY 30/31 315,5 249.767

Mimarlık SAY 50/2 315,42 249.970

İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 302,73 285.186

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20/1 299,02 296.563

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 279,24 367.043

Matematik SAY 20/21 270,24 406.443

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 246,77 544.339

Bitki Koruma SAY 30/31 243,43 569.629

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 234,82 644.189

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 230,6 685.781

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 226,71 727.065

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 217,54 834.584

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

İslami İlimler SÖZ 180/185 263,54 671.929

Coğrafya SÖZ 50/52 261,13 696.729

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 257,05 740.573

Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ 30/31 232,71 1.016.106

Tarih SÖZ 60/62 232,63 1.017.120

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 221,58 1.140.736

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 216,91 1.190.115

Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ 30/31 210,37 1.255.093

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 192,77 1.397.292

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER