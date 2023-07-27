BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023 | Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Bilgisayar Programcılığı bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2023, Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 10/10 456,24 69.006

Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 409,92 160.807

Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 409,82 161.033

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 409,51 161.848

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 9/9 407,65 166.752

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 406,59 169.613

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 402,35 181.231

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 3/3 400,04 187.832

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 399,86 188.292

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 6/6 397,31 195.873

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 397,09 196.516

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 393,05 208.937

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 391,69 213.307

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 391,13 215.062

Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 11/11 390,32 217.710

Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 389,25 221.234

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 388,11 225.076

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu) 10/10 387,97 225.528

Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 386,56 230.388

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 385,68 233.431

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 384,51 237.653

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 382,51 244.885

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 381,84 247.411

Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 379,76 255.099

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 378,27 260.870

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 378,03 261.829

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 6/6 375,39 272.230

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 374,05 277.748

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 372,99 282.200

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 372,76 283.141

İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 371,90 286.772

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 371,76 287.371

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 370,80 291.519

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 370,27 293.890

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13/13 369,95 295.247

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 369,53 297.078

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 368,51 301.527

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 368,13 303.237

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 367,62 305.558

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 367,39 306.550

Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 366,97 308.425

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 12/12 366,71 309.664

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 365,42 315.661

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 365,24 316.452

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 364,45 320.138

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 364,40 320.361

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 363,84 322.997

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 363,79 323.207

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 362,90 327.550

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 362,84 327.781

İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 362,59 328.877

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 360,80 337.449

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 360,76 337.652

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 360,57 338.593

Ankara Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 123/127 359,18 345.513

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Burslu) 8/8 357,53 353.698

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 355,83 362.566

Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 355,31 365.380

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 354,92 367.491

Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 354,74 368.495

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 352,77 379.185

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İÖ) 70/72 352,61 380.111

Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 352,52 380.617

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 351,54 386.103

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 350,97 389.321

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 6/6 350,18 393.882

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 9/9 349,05 400.349

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 346,54 415.156

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 346,22 417.045

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 345,66 420.431

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 345,32 422.539

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 343,05 436.550

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 342,91 437.445

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 342,24 441.642

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 340,87 450.487

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 10/10 340,16 455.072

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 339,65 458.395

Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 338,67 465.059

Ankara Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 337,80 470.884

Mersin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 335,79 484.688

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 80/80 335,41 487.356

Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 334,01 497.192

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 333,91 497.901

İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 333,70 499.425

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 332,33 509.247

Kocaeli Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 70/72 332,06 511.246

Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 331,96 511.976

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 331,51 515.238

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 331,45 515.684

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 331,37 516.241

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 329,60 529.228

Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 328,70 535.984

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 328,38 538.479

Yalova Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 328,10 540.662

Kayseri Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 75/77 327,50 545.255

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 327,40 546.164

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 41/41 326,91 549.919

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 79/79 326,43 553.587

Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 325,76 558.870

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) (Açıköğretim) 600/615 324,97 565.285

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 324,71 567.359

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 323,89 574.001

Kocaeli Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 140/144 323,66 575.795

Sakarya Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 82/85 321,47 593.796

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 320,50 602.036

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 4/4 320,34 603.438

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 320,14 605.159

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 320,03 606.072

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%25 İndirimli) 8/8 319,99 606.396

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 319,84 607.713

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 319,54 610.423

Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 100/103 319,50 610.690

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 318,61 618.398

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 6/6 317,84 625.118

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 316,90 633.575

Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 316,54 636.812

Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 316,42 637.895

Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) (İÖ) 50/52 315,87 642.976

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 315,34 647.671

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 314,37 656.652

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 81/81 313,72 662.696

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 59/61 313,60 663.813

Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 312,15 677.225

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 311,76 680.898

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 311,63 682.129

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 311,45 683.832

İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 311,14 686.760

Düzce Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 310,73 690.698

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 310,52 692.656

Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 65/67 309,89 698.751

Ankara Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 309,78 699.860

İstanbul Üniversitesi (Devlet) (Açıköğretim) 500/513 309,77 699.958

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 309,71 700.490

Ankara Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 309,69 700.664

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 309,00 707.424

Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İÖ) 55/57 307,16 725.620

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 306,76 729.677

Mersin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 306,69 730.384

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 306,57 731.536

Mersin Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 306,40 733.318

Ordu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 306,21 735.236

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 305,98 737.614

Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 305,98 737.628

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 305,87 738.751

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 305,24 745.290

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 305,09 746.812

İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 305,02 747.642

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 304,97 748.151

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 304,79 750.046

Kayseri Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 75/77 304,66 751.448

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 35/35 304,62 751.816

Yalova Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 304,23 755.784

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 31/31 303,95 758.654

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İÖ) 60/62 303,03 768.334

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 70/70 302,93 769.519

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 302,85 770.336

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 302,53 773.583

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) (İÖ) 80/82 302,51 773.887

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 302,46 774.337

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 10/10 302,40 775.030

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 302,34 775.617

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 302,11 778.082

Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 60/60 302,00 779.238

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 90/93 301,39 785.885

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) (İÖ) 40/41 300,99 790.065

Balıkesir Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 45/47 300,58 794.503

Bartın Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 300,39 796.511

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 300,34 797.037

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 300,20 798.427

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 46/46 299,73 803.595

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 299,32 808.057

Uşak Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 299,03 811.189

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 298,77 813.991

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 298,32 818.933

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 298,18 820.564

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 76/76 298,17 820.587

Amasya Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 298,11 821.271

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 298,03 822.180

Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 297,77 824.904

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 297,74 825.311

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Ücretli) 18/18 296,93 834.132

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 296,77 835.879

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 54/54 296,75 836.052

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 296,73 836.386

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 9/9 296,34 840.820

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 28/28 296,02 844.430

Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 295,74 847.622

Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 295,69 848.202

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 295,67 848.328

Aksaray Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 295,47 850.612

Düzce Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 294,22 865.065

İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 294,22 865.103

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 294,11 866.475

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 293,92 868.624

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 293,82 869.767

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 292,68 882.953

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 292,22 888.257

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 85/88 292,12 889.415

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 76/76 291,80 893.328

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 291,49 897.036

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (KKTC Uyruklu) 1/1 291,14 901.230

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 291,14 901.262

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 290,81 905.187

Sinop Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 290,20 912.464

Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 100/103 289,91 916.009

Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 289,02 926.636

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 288,98 927.155

Giresun Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 288,00 939.201

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 287,95 939.805

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 287,88 940.595

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 25/25 287,51 945.241

Karabük Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 286,85 953.189

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 17/17 286,58 956.566

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 286,10 962.729

Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 112/115 285,96 964.410

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 12/12 285,84 966.013

Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 285,83 966.075

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 50/52 285,70 967.793

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 285,66 968.286

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 285,57 969.365

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 285,07 975.782

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 41/41 284,94 977.583

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İÖ) 50/52 284,86 978.492

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 284,78 979.450

Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 284,62 981.508

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 284,46 983.599

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 2/2 283,97 989.849

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 283,89 990.919

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 283,88 991.121

Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 283,68 993.791

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 283,46 996.644

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 283,00 1.002.541

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 90/93 282,95 1.003.227

Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 282,42 1.009.993

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 282,42 1.010.003

Düzce Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 282,32 1.011.387

Kayseri Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 282,18 1.013.088

Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 282,16 1.013.398

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 23/23 282,10 1.014.191

Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 5/5 282,07 1.014.569

Ordu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 281,93 1.016.362

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 281,89 1.016.900

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 77/77 281,66 1.019.854

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 281,31 1.024.655

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 280,91 1.029.947

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 280,50 1.035.480

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 14/14 280,47 1.035.929

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 280,32 1.037.947

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 77/77 279,98 1.042.262

Mersin Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 279,94 1.042.923

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (Açıköğretim) 1300/1333 279,83 1.044.357

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 279,43 1.049.827

Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 279,33 1.051.147

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 278,88 1.057.204

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) (İÖ) 50/52 278,39 1.063.782

Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 28/28 278,27 1.065.427

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 50/50 277,36 1.078.082

Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 276,80 1.085.711

Mersin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 276,56 1.089.029

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 276,52 1.089.559

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 42/42 276,08 1.095.851

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 276,06 1.096.074

Bartın Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 45/47 275,31 1.106.458

Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 275,25 1.107.214

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 275,16 1.108.475

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 274,93 1.111.663

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 11/11 274,38 1.119.546

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 274,09 1.123.625

Düzce Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 274,03 1.124.544

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 274,02 1.124.752

Amasya Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 273,96 1.125.518

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 273,66 1.129.820

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 52/52 273,57 1.131.216

Bingöl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 273,48 1.132.401

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 92/95 273,21 1.136.353

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 24/24 273,12 1.137.701

Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 272,64 1.144.627

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 272,52 1.146.337

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 272,18 1.151.142

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 1/1 271,94 1.154.676

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 271,67 1.158.585

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 271,25 1.164.789

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 271,18 1.165.799

Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 140/144 271,12 1.166.535

Karabük Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 269,62 1.188.851

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 63/65 269,34 1.193.167

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 269,06 1.197.296

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 268,73 1.202.316

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 268,61 1.204.143

Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 268,60 1.204.226

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 268,55 1.204.939

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 268,34 1.208.075

Siirt Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 268,16 1.210.923

Kastamonu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 30/31 267,90 1.214.938

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 267,88 1.215.258

Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 267,62 1.219.170

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 7/7 267,53 1.220.454

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 267,36 1.223.090

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (%25 İndirimli) 40/40 267,24 1.224.792

Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 267,17 1.225.993

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 5/5 266,80 1.231.554

Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 266,42 1.237.343

Bayburt Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 266,40 1.237.621

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 266,31 1.239.081

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 266,09 1.242.627

Ordu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 48/50 265,96 1.244.546

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 30/31 265,90 1.245.467

Giresun Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 265,77 1.247.362

Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 265,69 1.248.602

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 265,53 1.250.965

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 265,33 1.254.176

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 265,32 1.254.269

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 265,23 1.255.778

Giresun Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 265,21 1.256.097

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 264,71 1.263.846

Uşak Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 264,16 1.272.361

Uşak Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 264,00 1.274.922

Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 120/123 263,86 1.277.048

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 263,48 1.283.214

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 20/20 263,32 1.285.731

İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 52/54 262,52 1.298.477

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 262,30 1.301.950

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) (İÖ) 52/54 261,70 1.311.574

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 261,10 1.321.359

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 260,23 1.335.630

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 15/15 259,95 1.340.151

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 259,93 1.340.536

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 259,92 1.340.673

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 259,81 1.342.547

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 200/205 259,59 1.346.133

Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 51/53 259,33 1.350.457

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İÖ) (%25 İndirimli) 17/17 259,19 1.352.820

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 259,16 1.353.235

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 258,86 1.358.185

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Ücretli) 7/7 258,85 1.358.442

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 258,75 1.360.164

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 258,74 1.360.281

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 258,45 1.365.032

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 4/4 258,19 1.369.469

Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 30/31 258,05 1.371.767

Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 257,62 1.379.013

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 257,42 1.382.406

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 10/10 257,12 1.387.394

Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 256,89 1.391.245

Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 30/31 256,53 1.397.606

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 256,45 1.398.861

Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 256,42 1.399.475

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 256,19 1.403.469

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 255,95 1.407.574

Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 255,72 1.411.491

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 30/30 254,96 1.424.553

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) 51/51 254,84 1.426.728

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 254,70 1.428.995

Sinop Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 254,15 1.438.632

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 253,69 1.446.679

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 253,59 1.448.407

Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 253,23 1.454.777

Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 253,22 1.454.841

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 52/52 252,90 1.460.521

Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 252,50 1.467.564

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 252,07 1.475.355

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 62/64 251,58 1.484.031

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 251,25 1.490.084

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 7/7 251,19 1.490.997

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 251,06 1.493.309

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 251,05 1.493.550

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 251,01 1.494.291

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 250,89 1.496.504

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Ücretli) 25/25 250,69 1.500.170

Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 94/97 250,33 1.506.702

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 250,33 1.506.787

Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 83/86 249,88 1.515.015

Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 248,96 1.531.804

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 248,57 1.538.988

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 20/20 248,40 1.542.360

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 18/18 247,65 1.556.170

Iğdır Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 247,24 1.563.972

Şırnak Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 247,02 1.568.037

Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 247,00 1.568.422

Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 246,86 1.571.083

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 244,96 1.607.650

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 244,22 1.621.985

Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 243,49 1.636.288

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 243,28 1.640.339

Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 242,81 1.649.601

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 242,23 1.660.973

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 241,65 1.672.272

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 32/32 241,03 1.684.674

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 240,44 1.696.646

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 239,17 1.722.459

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 239,07 1.724.687

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 34/34 238,66 1.733.120

Hakkari Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 238,09 1.745.094

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 40/40 236,20 1.784.631

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 232,02 1.875.594

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 80/80 231,83 1.879.787

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 230,77 1.903.375

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 18/18 221,25 2.128.494

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 13/13 214,42 2.298.253

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 20/20 200,81 2.622.188

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) 136/136 197,32 2.691.760

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 13/5 Dolmadı

Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/13 Dolmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/11 Dolmadı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/13 Dolmadı

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/48 Dolmadı