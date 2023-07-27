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BARTIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BARÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı.  Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Bartın Üniversitesi taban puanları 2023,  BARÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:36
BARTIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BARÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BARTIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bartın Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bartın Üniversitesi taban puanları 2023, BARÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 329,33 531.323

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 315,87 642.988

Fizyoterapi TYT 55/57 306,12 736.105

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 300,39 796.511

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,37 874.881

Adalet TYT 60/62 284,25 986.271

Optisyenlik TYT 70/72 282,44 1.009.732

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,5 1.035.508

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 279,76 1.045.273

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 45/47 275,31 1.106.458

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 275,17 1.108.261

Optisyenlik (İÖ) TYT 60/62 272,67 1.144.089

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 35/36 270,75 1.172.080

Gemi İnşaatı TYT 30/31 269,64 1.188.565

Evde Hasta Bakımı TYT 50/52 267,46 1.221.431

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 264,73 1.263.459

Grafik Tasarımı TYT 60/62 264,55 1.266.201

Sosyal Güvenlik TYT 40/41 260,66 1.328.641

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 258,06 1.371.651

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 30/31 255,41 1.416.816

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 255,28 1.418.978

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50/52 246,87 1.570.993

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 246,64 1.575.332

Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 30/31 243,56 1.634.940

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 242,99 1.646.000

Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 50/52 239,86 1.708.296

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 238,12 1.744.432

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 237,77 1.751.842

İşletme Yönetimi TYT 50/52 235,94 1.790.285

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 234,58 1.819.605

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 231,2 1.893.659

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 229,59 1.930.312

Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 229,31 1.936.827

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 30/31 226,26 2.007.955

Organik Tarım TYT 20/21 226 2.014.297

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 223,68 2.069.466

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 25/26 221,05 2.133.363

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 40/41 219,19 2.180.098

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 55/57 212,65 2.342.737

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 360,02 146.874

  • Psikoloji EA 80/82 356,31 157.396

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 347,32 184.886

  • Yönetim Bilişim Sistemleri EA 50/52 331,78 242.298

  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 40/41 327,26 261.399

  • Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 315,83 316.551

  • Sosyal Hizmet EA 40/41 282,72 539.051

  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 262,65 731.240

  • Spor Yöneticiliği EA 50/52 258,98 771.721

  • Rekreasyon EA 50/52 249,88 879.151

  • İşletme EA 30/31 244,18 950.921

  • Bilgi ve Belge Yönetimi EA 40/41 242 979.705

  • Sosyoloji EA 60/62 240,99 993.152

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 237,4 1.041.569

  • İktisat EA 40/41 230,03 1.144.538

  • Felsefe EA 30/31 215,27 1.355.838

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 362,2 155.768

  • Hemşirelik SAY 75/77 336,57 201.522

  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 382,1 127.549

  • Makine Mühendisliği SAY 20/7 300,95 290.642

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/26 298,13 299.428

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/18 298,01 299.751

  • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri SAY 50/52 295 309.522

  • Orman Mühendisliği SAY 30/31 277,03 376.103

  • Matematik SAY 30/31 274,72 386.009

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 269,2 411.400

  • Biyoteknoloji SAY 20/21 259,48 461.818

  • Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 20/21 247,66 537.676

  • Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 242,01 581.085

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 375,63 53.009

  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 346,32 122.082

  • Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 286,02 461.338

  • İslami İlimler SÖZ 108/111 263,05 676.894

  • Tarih SÖZ 60/62 260,18 706.715

  • Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 245,28 872.028

  • İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 238,78 947.065

  • Sanat Tarihi SÖZ 30/31 223,44 1.120.236

  • İslami İlimler (İÖ) SÖZ 70/72 221,59 1.140.624

  • İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 212,2 1.237.370

  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/58 167,71 1.487.423

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 395,91 25.252

  • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 368,67 35.177

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