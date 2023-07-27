BARTIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BARÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BARTIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bartın Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bartın Üniversitesi taban puanları 2023, BARÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 329,33 531.323

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 315,87 642.988

Fizyoterapi TYT 55/57 306,12 736.105

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 300,39 796.511

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,37 874.881

Adalet TYT 60/62 284,25 986.271

Optisyenlik TYT 70/72 282,44 1.009.732

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,5 1.035.508

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 279,76 1.045.273

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 45/47 275,31 1.106.458

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 275,17 1.108.261

Optisyenlik (İÖ) TYT 60/62 272,67 1.144.089

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 35/36 270,75 1.172.080

Gemi İnşaatı TYT 30/31 269,64 1.188.565

Evde Hasta Bakımı TYT 50/52 267,46 1.221.431

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 264,73 1.263.459

Grafik Tasarımı TYT 60/62 264,55 1.266.201

Sosyal Güvenlik TYT 40/41 260,66 1.328.641

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 258,06 1.371.651

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 30/31 255,41 1.416.816

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 255,28 1.418.978

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50/52 246,87 1.570.993

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 246,64 1.575.332

Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 30/31 243,56 1.634.940

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 242,99 1.646.000

Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 50/52 239,86 1.708.296

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 238,12 1.744.432

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 237,77 1.751.842

İşletme Yönetimi TYT 50/52 235,94 1.790.285

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 234,58 1.819.605

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 231,2 1.893.659

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 229,59 1.930.312

Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 229,31 1.936.827

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 30/31 226,26 2.007.955

Organik Tarım TYT 20/21 226 2.014.297

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 223,68 2.069.466

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 25/26 221,05 2.133.363

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 40/41 219,19 2.180.098

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 55/57 212,65 2.342.737

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 360,02 146.874

Psikoloji EA 80/82 356,31 157.396

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 347,32 184.886

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 50/52 331,78 242.298

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 40/41 327,26 261.399

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 315,83 316.551

Sosyal Hizmet EA 40/41 282,72 539.051

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 262,65 731.240

Spor Yöneticiliği EA 50/52 258,98 771.721

Rekreasyon EA 50/52 249,88 879.151

İşletme EA 30/31 244,18 950.921

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 40/41 242 979.705

Sosyoloji EA 60/62 240,99 993.152

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 237,4 1.041.569

İktisat EA 40/41 230,03 1.144.538

Felsefe EA 30/31 215,27 1.355.838

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 362,2 155.768

Hemşirelik SAY 75/77 336,57 201.522

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 382,1 127.549

Makine Mühendisliği SAY 20/7 300,95 290.642

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/26 298,13 299.428

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/18 298,01 299.751

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri SAY 50/52 295 309.522

Orman Mühendisliği SAY 30/31 277,03 376.103

Matematik SAY 30/31 274,72 386.009

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 269,2 411.400

Biyoteknoloji SAY 20/21 259,48 461.818

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 20/21 247,66 537.676

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 242,01 581.085

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 375,63 53.009

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 346,32 122.082

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 286,02 461.338

İslami İlimler SÖZ 108/111 263,05 676.894

Tarih SÖZ 60/62 260,18 706.715

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 245,28 872.028

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 238,78 947.065

Sanat Tarihi SÖZ 30/31 223,44 1.120.236

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 70/72 221,59 1.140.624

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 212,2 1.237.370

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/58 167,71 1.487.423

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER