ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Üniversitesi taban puanları 2023, AÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 65/67 374,64 275.333

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 371,92 286.696

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 123/127 359,18 345.513

Adalet TYT 100/103 354,28 370.915

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 351,76 384.879

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 339,08 462.156

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 337,8 470.884

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 337,5 472.927

Eczane Hizmetleri TYT 65/67 324,37 570.088

Radyoterapi TYT 60/62 324 573.012

Fizyoterapi TYT 60/62 323,63 576.018

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,23 595.936

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80/82 318,35 620.650

Fizyoterapi TYT 70/72 317,08 632.003

Mekatronik TYT 40/41 316,95 633.171

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 65/67 311,65 681.948

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 309,78 699.860

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 309,69 700.664

Aşçılık TYT 55/57 308,03 717.020

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50/52 307,77 719.583

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 306,38 733.416

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 301,42 785.557

Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 298,44 817.652

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 70/72 298,3 819.193

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 65/67 296,77 835.815

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 294 867.686

Dijital Fabrika Teknolojileri TYT 40/41 293,55 872.911

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 291,06 902.223

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 288,65 931.321

Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 288,06 938.467

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 285,72 967.565

Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 154/158 285,02 976.454

Moda Tasarımı TYT 55/57 281,3 1.024.759

İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 281,08 1.027.702

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 279,63 1.046.946

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 278,02 1.068.893

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 276,48 1.090.189

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 274,88 1.112.279

Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 272,82 1.142.094

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45/47 272,77 1.142.817

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 271,93 1.154.835

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 47/49 270,71 1.172.718

Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 268,86 1.200.365

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 266,77 1.232.047

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 266,74 1.232.545

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 265,99 1.244.164

Turist Rehberliği TYT 65/67 264,79 1.262.509

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 40/41 263,78 1.278.321

Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 250/257 262,46 1.299.408

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 75/77 261,86 1.308.933

Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 261,66 1.312.359

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 154/158 261,44 1.315.764

Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 250/257 257,21 1.385.950

Bitki Koruma TYT 40/41 256,72 1.394.161

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 255,97 1.407.202

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) TYT 154/158 254,23 1.437.290

Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1000/1025 253,86 1.443.552

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20/21 247,42 1.560.491

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 246,6 1.576.231

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40/41 245,32 1.600.544

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50/52 239,13 1.723.352

Bahçe Tarımı TYT 50/52 238,99 1.726.339

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 550/564 468,88 4.387

Psikoloji EA 100/103 435,55 14.281

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 404,37 50.092

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 398,01 61.072

İşletme (İngilizce) EA 30/31 396,02 64.704

Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 390,42 75.473

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 385,11 86.281

Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 40/41 384,83 86.858

İktisat EA 60/62 370,17 120.279

İşletme EA 60/62 369,62 121.617

Maliye EA 60/62 364,42 134.973

Çocuk Gelişimi EA 55/57 349,17 178.915

Sosyoloji EA 60/62 340,2 209.435

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 338,26 216.601

Arkeoloji (İngilizce) EA 25/26 335,8 225.915

Sosyal Hizmet EA 80/82 331,6 243.043

Felsefe (İngilizce) EA 40/41 326,7 263.879

Felsefe EA 40/41 319,22 299.372

Sağlık Yönetimi EA 70/72 317,55 307.732

Tarım Ekonomisi EA 50/52 313,36 329.627

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 50/52 305,39 375.563

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 70/72 291,11 472.350

Antropoloji EA 50/52 288,5 492.408

Klasik Arkeoloji EA 50/52 285,3 517.706

Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) EA 100/103 278,32 577.050

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40/41 272,3 632.644

Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30/31 268,71 668.043

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30/31 268,24 672.692

Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 400/410 253,99 829.209

Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) EA 400/410 240,76 996.018

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp (İngilizce) SAY 60/62 530,29 3.042

Tıp SAY 320/328 525,98 4.353

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 509,55 11.746

Diş Hekimliği SAY 140/144 493,28 21.968

Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 30/31 491,4 23.309

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği SAY 25/26 489,74 24.481

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 487,34 26.213

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 479,83 31.889

Yazılım Mühendisliği SAY 25/26 477,78 33.483

Eczacılık SAY 120/123 468,66 40.771

Eczacılık (İngilizce) SAY 60/62 466,45 42.622

Veterinerlik (İngilizce) SAY 60/62 458,46 49.281

Veterinerlik SAY 165/170 443,83 62.045

Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 423,88 80.884

Biyoloji (İngilizce) SAY 30/31 413,12 91.878

Hemşirelik SAY 180/185 412,9 92.100

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 411,05 94.091

Kimya (İngilizce) SAY 20/21 406,76 98.682

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 402,58 103.177

Matematik SAY 60/62 392,54 114.723

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 388,65 119.388

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) SAY 5/5 386,6 121.938

Veterinerlik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 382,63 126.882

Matematik (İngilizce) SAY 60/62 379,93 130.401

Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 355,42 166.671

Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 360,8 157.858

İstatistik SAY 60/62 353,22 170.444

Ebelik SAY 110/113 347,63 180.211

İnşaat Mühendisliği SAY 35/36 345,78 183.552

Kimya SAY 60/62 333,06 208.766

Biyoloji SAY 90/93 332,07 210.957

Bitki Koruma SAY 45/47 321,48 234.956

Fizik SAY 40/41 318,14 243.153

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 310,72 262.398

Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40/41 309,78 264.972

Ortez ve Protez SAY 55/57 301,42 289.213

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 300,22 292.887

Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 15/14 299,02 296.578

Peyzaj Mimarlığı SAY 75/77 291,24 322.104

Bahçe Bitkileri SAY 45/47 288,65 331.401

Aktüerya Bilimleri SAY 60/62 284,97 344.615

Tarla Bitkileri SAY 45/47 283,88 348.706

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 45/47 283,83 348.911

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 50/52 269,15 411.638

Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 268,31 415.650

Zootekni SAY 45/47 266,33 425.387

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30/31 257,54 473.007

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35/36 255,57 484.809

Süt Teknolojisi SAY 30/31 245,06 557.123

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 414,93 12.332

Tarih SÖZ 80/82 414,26 12.692

İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20/21 409,27 15.707

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80/82 429,46 6.483

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 65/67 397,29 25.082

Gazetecilik SÖZ 65/67 379,74 46.429

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 65/67 375,21 53.694

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 374,88 54.260

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 374,55 54.850

Coğrafya SÖZ 50/52 367,89 66.973

Coğrafya (İngilizce) SÖZ 40/41 366,69 69.476

İlahiyat SÖZ 200/205 363,95 75.171

Sanat Tarihi SÖZ 50/52 353,88 99.933

Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 342,75 133.821

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 22/22 336,6 156.055

Sümeroloji SÖZ 20/21 326,33 199.679

Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 298,98 361.244

Coğrafya (Uzaktan Öğretim) SÖZ 103/106 292,33 410.711

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 317,49 244.214

Halkbilimi SÖZ 50/52 313,52 266.671

Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 286,7 455.687

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 285,86 462.652

Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 310,37 285.765

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER