Haberler Haberler ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde (MGÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2023, MGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:06 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:36
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2023, MGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 30/31 309,91 698.523

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 294,45 862.396

DİĞER
AL NASSR INTER MAÇI CANLI İZLE: Al Nassr FC Inter maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanak, şifresiz mi?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon tahminini açıkladı! Yıl yıl düşecek... Hedef fiyat istikrarı
Josef'ten Coutinho açıklaması
F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Canlı Döviz ve Altın Kuru
YKS geçen senenin puanını kullanabilir miyim?
Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2023
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) taban puanları 2023
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) taban puanları 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef'ten Coutinho açıklaması Josef'ten Coutinho açıklaması 13:38
F.Bahçe'den ses getirecek transfer! M. United'ın yıldızı... F.Bahçe'den ses getirecek transfer! M. United'ın yıldızı... 12:52
Karar verildi! Yıldız isim için 'kalsın' raporu Karar verildi! Yıldız isim için 'kalsın' raporu 12:20
F.Bahçe'den 15 yıl sonra bir ilk! F.Bahçe'den 15 yıl sonra bir ilk! 12:13
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 12:11
Inter - Al Nassr maçı saat kaçta? Inter - Al Nassr maçı saat kaçta? 12:05
Daha Eski
Juventus - Milan maçı saat kaçta? Juventus - Milan maçı saat kaçta? 11:59
Formula 1'de sıradaki durak Belçika Formula 1'de sıradaki durak Belçika 11:47
Filelerin Efeleri yarı final yolunda! Filelerin Efeleri yarı final yolunda! 11:36
Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu 11:26
Aslan'ın gözdesi için Suudi kulübü de devrede! Aslan'ın gözdesi için Suudi kulübü de devrede! 11:19
F.Bahçe'den Dominguez harekatı! F.Bahçe'den Dominguez harekatı! 11:11