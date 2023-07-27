ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AHBVÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları 2023, AHBVÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Adalet TYT 90/93 336,25 481.430

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 310,37 694.066

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 50/52 309,58 701.745

Tapu ve Kadastro TYT 60/62 302,7 771.855

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60/62 286,86 953.078

Maliye TYT 60/62 280,09 1.040.889

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70/72 275,81 1.099.511

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 269,15 1.196.018

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 264,52 1.266.796

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 50/52 243,97 1.626.977

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 420/431 442,3 11.196

Psikoloji EA 70/72 399,13 59.078

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 374,04 110.984

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 359,02 149.626

İşletme (İngilizce) EA 60/62 351,65 171.216

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 120/123 347,74 183.550

Uluslararası İlişkiler EA 90/93 336,17 224.581

Maliye EA 110/113 327,86 258.798

Tapu Kadastro EA 60/62 323,81 277.140

İktisat EA 140/144 321,22 289.370

İşletme EA 140/144 320,83 291.238

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 80/82 316,67 312.133

Sosyoloji EA 60/62 315,85 316.450

Moda Tasarımı EA 30/31 311,07 342.225

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90/93 301,72 398.568

Sağlık Yönetimi EA 100/103 299,87 410.821

Finans ve Bankacılık EA 70/72 299,44 413.664

Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) EA 10/11 290,12 479.778

Ekonometri EA 80/82 290,02 480.587

Felsefe EA 60/62 286,88 505.025

Sigortacılık EA 70/72 284,56 523.829

Tekstil Tasarımı EA 24/25 277,63 583.105

Turizm İşletmeciliği EA 70/72 274,29 613.881

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA 25/26 273,83 618.158

Arkeoloji EA 50/52 271,24 642.807

Emlak ve Emlak Yönetimi EA 40/41 266,63 689.169

Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 2/2 265,59 700.131

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği EA 60/62 265,11 705.210

Moda Tasarımı (M.T.O.K.) EA 15/16 262,53 732.501

Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 1/1 259,36 767.519

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 50/52 258,16 781.066

Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) EA 7/8 237,89 1.034.916

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Kimya SAY 30/31 291,72 320.500

Matematik SAY 60/62 297,18 302.369

Biyoloji SAY 30/31 284,83 345.124

Fizik SAY 30/31 267,91 417.634

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 64/66 387,26 36.135

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 361,74 80.078

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 357,43 90.493

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 356,92 91.815

Tarih SÖZ 80/82 356,63 92.516

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) SÖZ 16/17 350,68 108.894

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 346,43 121.700

Gazetecilik SÖZ 80/82 345,46 124.776

İslami İlimler SÖZ 108/111 336,76 155.446

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 328,24 190.846

Fotoğraf ve Video SÖZ 50/52 324,1 210.264

Tarih SÖZ 60/62 318,21 240.195

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 315,37 255.985

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 313,74 265.410

El Sanatları SÖZ 24/25 313,67 265.804

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 304,86 320.788

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 69/71 301,05 346.444

Türk Halkbilimi SÖZ 60/62 299,96 354.203

Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) SÖZ 10/11 293,8 399.307

Gazetecilik (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 257,45 736.190

El Sanatları (M.T.O.K.) SÖZ 20/21 204,79 1.305.730

Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) SÖZ 20/21 182,27 1.451.788

Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) SÖZ 17/18 175,41 1.473.991

El Sanatları (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/— – —

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER