ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AHBVÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları 2023, AHBVÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Adalet TYT 90/93 336,25 481.430
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 310,37 694.066
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 50/52 309,58 701.745
- Tapu ve Kadastro TYT 60/62 302,7 771.855
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60/62 286,86 953.078
- Maliye TYT 60/62 280,09 1.040.889
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70/72 275,81 1.099.511
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 269,15 1.196.018
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 264,52 1.266.796
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 50/52 243,97 1.626.977
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 420/431 442,3 11.196
- Psikoloji EA 70/72 399,13 59.078
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 374,04 110.984
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 359,02 149.626
- İşletme (İngilizce) EA 60/62 351,65 171.216
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 120/123 347,74 183.550
- Uluslararası İlişkiler EA 90/93 336,17 224.581
- Maliye EA 110/113 327,86 258.798
- Tapu Kadastro EA 60/62 323,81 277.140
- İktisat EA 140/144 321,22 289.370
- İşletme EA 140/144 320,83 291.238
- Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 80/82 316,67 312.133
- Sosyoloji EA 60/62 315,85 316.450
- Moda Tasarımı EA 30/31 311,07 342.225
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90/93 301,72 398.568
- Sağlık Yönetimi EA 100/103 299,87 410.821
- Finans ve Bankacılık EA 70/72 299,44 413.664
- Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) EA 10/11 290,12 479.778
- Ekonometri EA 80/82 290,02 480.587
- Felsefe EA 60/62 286,88 505.025
- Sigortacılık EA 70/72 284,56 523.829
- Tekstil Tasarımı EA 24/25 277,63 583.105
- Turizm İşletmeciliği EA 70/72 274,29 613.881
- Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA 25/26 273,83 618.158
- Arkeoloji EA 50/52 271,24 642.807
- Emlak ve Emlak Yönetimi EA 40/41 266,63 689.169
- Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 2/2 265,59 700.131
- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği EA 60/62 265,11 705.210
- Moda Tasarımı (M.T.O.K.) EA 15/16 262,53 732.501
- Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 1/1 259,36 767.519
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 50/52 258,16 781.066
- Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) EA 7/8 237,89 1.034.916
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Kimya SAY 30/31 291,72 320.500
- Matematik SAY 60/62 297,18 302.369
- Biyoloji SAY 30/31 284,83 345.124
- Fizik SAY 30/31 267,91 417.634
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 64/66 387,26 36.135
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 361,74 80.078
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 357,43 90.493
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 356,92 91.815
- Tarih SÖZ 80/82 356,63 92.516
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) SÖZ 16/17 350,68 108.894
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 346,43 121.700
- Gazetecilik SÖZ 80/82 345,46 124.776
- İslami İlimler SÖZ 108/111 336,76 155.446
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 328,24 190.846
- Fotoğraf ve Video SÖZ 50/52 324,1 210.264
- Tarih SÖZ 60/62 318,21 240.195
- Sanat Tarihi SÖZ 60/62 315,37 255.985
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 313,74 265.410
- El Sanatları SÖZ 24/25 313,67 265.804
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 304,86 320.788
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 69/71 301,05 346.444
- Türk Halkbilimi SÖZ 60/62 299,96 354.203
- Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) SÖZ 10/11 293,8 399.307
- Gazetecilik (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 257,45 736.190
- El Sanatları (M.T.O.K.) SÖZ 20/21 204,79 1.305.730
- Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) SÖZ 20/21 182,27 1.451.788
- Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) SÖZ 17/18 175,41 1.473.991
- El Sanatları (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/— – —
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 411,88 19.820
- Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 369,96 34.681
- Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 360,08 38.398
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) DİL 60/62 318,48 54.852