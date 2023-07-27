AMASYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Amasya Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Amasya Üniversitesi taban puanları 2023, AÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AMASYA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 339,11 461.935

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 323,72 575.309

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 309,92 698.382

Mekatronik (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 307,64 720.870

Fizyoterapi TYT 65/67 305,62 741.202

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 300,39 796.548

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 299,44 806.789

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 298,11 821.271

Eczane Hizmetleri TYT 30/31 297,57 827.183

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 290,1 913.704

Optisyenlik TYT 70/72 287,65 943.451

Elektrik (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 287,65 943.535

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 40/41 284,89 978.107

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 283,08 1.001.547

Aşçılık TYT 50/52 281,23 1.025.597

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 279,13 1.053.847

Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 273,96 1.125.518

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 273,56 1.131.396

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 40/41 268,51 1.205.552

Grafik Tasarımı TYT 60/62 264,79 1.262.569

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 264,57 1.265.985

Elektrik TYT 35/36 263,78 1.278.317

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 262,69 1.295.614

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 260,67 1.328.446

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 50/52 259,02 1.355.565

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 258,05 1.371.742

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 258,02 1.372.259

Yaşlı Bakımı TYT 55/57 257,98 1.373.009

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 257,01 1.389.272

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65/67 255,67 1.412.317

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 170/175 255,52 1.414.885

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 41/43 254,9 1.425.694

Harita ve Kadastro TYT 50/52 254,65 1.429.860

Makine TYT 40/41 252,85 1.461.494

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 251,91 1.478.271

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 250,5 1.503.496

Mekatronik TYT 30/31 247,84 1.552.637

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 247,45 1.559.873

Makine TYT 30/31 247,18 1.565.039

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 46/48 245,15 1.603.916

Moda Tasarımı TYT 30/31 245,08 1.605.322

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 244,86 1.609.484

Bitki Koruma TYT 30/31 242,75 1.650.759

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 239,03 1.725.451

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 237,91 1.748.886

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 235,65 1.796.486

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 233,85 1.835.280

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 231,28 1.892.073

Gıda Teknolojisi TYT 45/47 231,19 1.893.946

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 231,16 1.894.761

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 231,06 1.896.947

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 231,03 1.897.776

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 230,88 1.901.045

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 35/36 230,65 1.906.213

Mimari Restorasyon TYT 50/52 230,54 1.908.696

Reklamcılık TYT 50/52 229,88 1.923.642

Dış Ticaret TYT 35/36 229,62 1.929.589

Pazarlama TYT 25/26 228,41 1.957.530

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 57/59 228,23 1.961.991

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 45/47 224,34 2.053.645

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 34/35 223,85 2.065.510

Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 80/82 223,56 2.072.556

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 25/26 223,09 2.083.905

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 220,13 2.156.241

Posta Hizmetleri TYT 60/62 219,92 2.161.659

Maliye TYT 55/57 219,77 2.165.312

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 215,07 2.282.079

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 350,27 175.497

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 363,93 136.226

Havacılık Yönetimi EA 50/52 288,96 488.919

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 242,68 970.584

İktisat EA 35/36 238,37 1.028.296

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 395,85 110.843

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 353,77 169.505

Tıp SAY 40/41 492,35 22.609

Hemşirelik SAY 110/113 346,45 182.324

Ebelik SAY 60/62 325,77 224.814

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 299,33 295.597

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/29 298,89 296.959

Makine Mühendisliği SAY 20/7 298,74 297.439

Beslenme ve Diyetetik SAY 30/31 295,82 306.846

Matematik SAY 40/41 278,58 369.723

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 240,49 593.718

Şehir ve Bölge Planlama SAY 50/52 227,58 717.442

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 352,29 104.239

İlahiyat SÖZ 99/102 310,45 285.336

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 296,02 382.529

Tarih SÖZ 60/62 275,57 553.572

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 11/11 271,64 591.236

İlahiyat (İÖ) SÖZ 99/102 266,41 642.546

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 11/11 257,92 731.063

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 255,59 756.369

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 241,06 920.340

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,44 28.990

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,38 47.000

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER