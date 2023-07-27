ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ALKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023, AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 342,53 439.783
- Fizyoterapi TYT 70/72 321,45 593.983
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 320,14 605.159
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 317,95 624.116
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50/52 314,15 658.731
- Aşçılık TYT 55/57 306,91 728.166
- Çocuk Gelişimi TYT 55/57 301,53 784.316
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 300,34 797.037
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 294,65 860.107
- Aşçılık TYT 25/26 294,57 861.004
- İç Mekan Tasarımı TYT 70/72 288,34 935.010
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 55/57 283,6 994.840
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 282,2 1.012.893
- Sosyal Hizmetler TYT 60/62 280,3 1.038.197
- İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 275,07 1.109.724
- Tapu ve Kadastro TYT 40/41 274,48 1.118.081
- Elektrik TYT 45/47 272,32 1.149.128
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100/103 266,69 1.233.301
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 100/103 266,66 1.233.780
- Elektrik TYT 30/31 264,35 1.269.338
- Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 50/52 261,66 1.312.334
- Emlak Yönetimi TYT 60/62 258,59 1.362.808
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 258,39 1.366.007
- Mimari Restorasyon TYT 60/62 255,12 1.421.778
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 91/94 254,79 1.427.519
- İşletme Yönetimi TYT 45/47 251,25 1.489.915
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 250,44 1.504.798
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 90/93 246,99 1.568.774
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 245,14 1.604.188
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 244,79 1.610.854
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 243,98 1.626.774
- Turizm Animasyonu TYT 55/57 243,87 1.628.983
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 90/93 243,72 1.631.876
- Emlak Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 241,2 1.681.236
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35/36 240,63 1.692.693
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 369,4 122.158
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 357,32 154.464
- Çocuk Gelişimi EA 60/62 327,01 262.468
- Havacılık Yönetimi EA 60/62 310,21 347.179
- Uluslararası Ticaret EA 70/72 282,38 541.862
- Turizm İşletmeciliği EA 60/62 270,2 653.014
- İşletme EA 70/72 269,8 657.011
- Maliye EA 50/52 268,32 671.876
- İktisat EA 50/52 262,88 728.788
- İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 258,76 774.331
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 130/134 493,83 21.606
- Diş Hekimliği SAY 80/82 474,51 36.080
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 436,41 68.870
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 409,2 96.037
- Hemşirelik SAY 80/82 358,49 161.551
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 352,5 171.639
- Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 339,22 196.116
- Mimarlık SAY 70/72 327,22 221.630
- Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 324,04 228.913
- Beslenme ve Diyetetik SAY 65/67 318,13 243.173
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65/67 310,8 262.203
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 307,23 272.164
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) SAY 30/25 299,59 294.807
- İnşaat Mühendisliği SAY 60/36 298,99 296.678
- Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/6 298,43 298.422
- Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 253,49 498.062
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,57 24.853
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40/41 385,46 38.394
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 375,4 53.373
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 417,74 17.947