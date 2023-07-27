ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ALKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023, AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 342,53 439.783

Fizyoterapi TYT 70/72 321,45 593.983

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 320,14 605.159

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 317,95 624.116

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50/52 314,15 658.731

Aşçılık TYT 55/57 306,91 728.166

Çocuk Gelişimi TYT 55/57 301,53 784.316

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 300,34 797.037

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 294,65 860.107

Aşçılık TYT 25/26 294,57 861.004

İç Mekan Tasarımı TYT 70/72 288,34 935.010

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 55/57 283,6 994.840

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 282,2 1.012.893

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 280,3 1.038.197

İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 275,07 1.109.724

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 274,48 1.118.081

Elektrik TYT 45/47 272,32 1.149.128

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100/103 266,69 1.233.301

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 100/103 266,66 1.233.780

Elektrik TYT 30/31 264,35 1.269.338

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 50/52 261,66 1.312.334

Emlak Yönetimi TYT 60/62 258,59 1.362.808

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 258,39 1.366.007

Mimari Restorasyon TYT 60/62 255,12 1.421.778

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 91/94 254,79 1.427.519

İşletme Yönetimi TYT 45/47 251,25 1.489.915

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 250,44 1.504.798

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 90/93 246,99 1.568.774

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 245,14 1.604.188

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 244,79 1.610.854

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 243,98 1.626.774

Turizm Animasyonu TYT 55/57 243,87 1.628.983

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 90/93 243,72 1.631.876

Emlak Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 241,2 1.681.236

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35/36 240,63 1.692.693

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 369,4 122.158

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 357,32 154.464

Çocuk Gelişimi EA 60/62 327,01 262.468

Havacılık Yönetimi EA 60/62 310,21 347.179

Uluslararası Ticaret EA 70/72 282,38 541.862

Turizm İşletmeciliği EA 60/62 270,2 653.014

İşletme EA 70/72 269,8 657.011

Maliye EA 50/52 268,32 671.876

İktisat EA 50/52 262,88 728.788

İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 258,76 774.331

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 130/134 493,83 21.606

Diş Hekimliği SAY 80/82 474,51 36.080

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 436,41 68.870

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 409,2 96.037

Hemşirelik SAY 80/82 358,49 161.551

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 352,5 171.639

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 339,22 196.116

Mimarlık SAY 70/72 327,22 221.630

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 324,04 228.913

Beslenme ve Diyetetik SAY 65/67 318,13 243.173

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65/67 310,8 262.203

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 307,23 272.164

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) SAY 30/25 299,59 294.807

İnşaat Mühendisliği SAY 60/36 298,99 296.678

Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/6 298,43 298.422

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 253,49 498.062

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,57 24.853

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40/41 385,46 38.394

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 375,4 53.373

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER