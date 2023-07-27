AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ASÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Aksaray Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Aksaray Üniversitesi taban puanları 2023, ASÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 315,39 647.218
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 303,82 760.079
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 295,47 850.612
- Optisyenlik TYT 60/62 294,76 858.831
- Adalet TYT 40/41 292,95 879.737
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 268,91 1.199.610
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 266,48 1.236.435
- Makine TYT 30/31 264,85 1.261.535
- Elektrik TYT 40/41 263,41 1.284.189
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 263,3 1.286.034
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 262,01 1.306.571
- Aşçılık TYT 60/62 261,12 1.321.078
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 254,9 1.425.624
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 253,15 1.456.027
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 25/26 252,77 1.462.813
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 251,85 1.479.286
- Bitki Koruma TYT 25/26 247,51 1.558.839
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 244,9 1.608.817
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 243,9 1.628.279
- Mekatronik TYT 35/36 243,62 1.633.860
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 241,05 1.684.299
- Kimya Teknolojisi TYT 30/31 240,44 1.696.534
- Sosyal Güvenlik TYT 90/93 238,98 1.726.610
- Bahçe Tarımı TYT 20/21 236,39 1.780.573
- Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 235,39 1.802.066
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 234,75 1.815.775
- Makine TYT 35/36 234,62 1.818.663
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 233,59 1.840.977
- Lojistik TYT 20/21 232,34 1.868.299
- Dış Ticaret TYT 40/41 231,72 1.882.124
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 231,65 1.883.598
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 229,92 1.922.557
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20/21 229,4 1.934.691
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 228,92 1.945.703
- Gıda Teknolojisi TYT 25/26 228,18 1.963.019
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 224,01 2.061.695
- İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 223,43 2.075.611
- Maliye TYT 50/52 220,71 2.141.797
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 34/35 219,39 2.174.959
- Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu TYT 20/21 218,85 2.188.388
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 218,83 2.188.702
- Mimari Restorasyon TYT 55/57 208,52 2.445.085
📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 261,98 738.477
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 362,92 138.958
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 346,81 186.584
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 313,23 330.326
- Uluslararası İlişkiler EA 40/41 249,64 882.090
- İşletme EA 30/31 245,99 927.792
- Sosyoloji EA 50/52 239,78 1.009.150
- İktisat EA 30/31 236,36 1.055.904
- Maliye EA 60/62 233,76 1.091.896
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 231,01 1.130.582
- Felsefe EA 20/21 227 1.187.703
📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 401,32 104.589
- Tıp SAY 110/113 486,03 27.180
- Veterinerlik SAY 50/52 385,57 123.216
- Yazılım Mühendisliği SAY 40/41 378,24 132.669
- Hemşirelik SAY 100/103 346,84 181.614
- Mimarlık SAY 60/8 316,55 247.180
- Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 302,53 285.790
- Makine Mühendisliği SAY 20/7 299,24 295.890
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 298,14 299.399
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/30 297,93 299.997
- Matematik SAY 50/52 277,92 372.436
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 260,43 456.514
- Biyoloji SAY 20/21 260,26 457.432
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 60/62 258,57 467.067
📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 392,8 29.683
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40/41 379,44 46.900
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 405,87 18.015
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 350,88 108.280
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 292,25 411.413
- İslami İlimler SÖZ 108/111 290,14 427.843
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 271,12 596.199
- Tarih SÖZ 60/62 256,98 741.298
- İslami İlimler (İÖ) SÖZ 90/93 250,98 807.787
- Gazetecilik SÖZ 60/62 242,44 904.703
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 242,44 904.711
- İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 226,09 1.090.967
📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 30/31 400,48 23.685
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 353,34 41.000
- Turizm Rehberliği DİL 40/41 284,35 69.314