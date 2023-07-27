AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AKDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023, AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 363,09 326.575

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 362,9 327.550

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 343,68 432.698

Fizyoterapi TYT 70/72 343,47 434.027

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 334,23 495.610

Adalet TYT 75/77 333,5 500.848

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 331,51 515.238

Diyaliz TYT 70/72 325,66 559.678

Radyoterapi TYT 20/21 325,3 562.611

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 323,56 576.683

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 321,38 594.636

Aşçılık TYT 60/62 320,56 601.498

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 318,19 622.079

Mekatronik TYT 70/72 317,2 630.923

Adalet (İÖ) TYT 65/67 315,42 647.001

Optisyenlik TYT 75/77 313,3 666.570

Aşçılık TYT 70/72 312,69 672.254

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 78/80 309,36 703.907

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 309 707.424

Elektrik TYT 65/67 308,9 708.388

Grafik Tasarımı TYT 60/62 306,58 731.473

Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 306,57 731.536

Sosyal Hizmetler TYT 78/80 303,42 764.259

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 303,03 768.334

Makine TYT 70/72 302,9 769.766

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 302,25 776.586

Pastacılık ve Ekmekçilik TYT 30/31 301,99 779.378

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 301,79 781.459

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 301,29 786.967

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 45/47 299,41 807.067

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 78/80 298,49 817.029

Otomotiv Teknolojisi TYT 65/67 298,18 820.550

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 295,26 853.024

Harita ve Kadastro TYT 70/72 293,73 870.713

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 78/80 293,52 873.206

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 76/78 291,83 892.899

Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 291,14 901.230

Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 290,85 904.732

Yaşlı Bakımı TYT 65/67 290,68 906.716

Medya ve İletişim TYT 78/80 288,98 927.119

Elektrik (İÖ) TYT 55/57 286,53 957.292

Turist Rehberliği TYT 60/62 285,98 964.172

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 55/57 285,14 974.913

İşletme Yönetimi TYT 78/80 283,21 999.921

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 60/62 282,81 1.005.025

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 78/80 279,89 1.043.514

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 78/80 279,73 1.045.713

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 80/82 279,62 1.047.093

Moda Tasarımı TYT 50/52 278,39 1.063.884

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 278,09 1.068.018

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60/62 277,63 1.074.224

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 80/82 277,32 1.078.526

Mimari Restorasyon TYT 65/67 276,12 1.095.237

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 276,11 1.095.326

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55/57 276,02 1.096.701

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 78/80 276 1.096.858

Dış Ticaret TYT 60/62 275,51 1.103.611

Organik Tarım TYT 70/72 273,4 1.133.591

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 55/57 273,12 1.137.575

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 272,47 1.146.977

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 78/80 271,68 1.158.504

Yapı Denetimi TYT 70/72 271,64 1.159.027

Elektrik TYT 40/41 270,45 1.176.515

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 77/79 270,33 1.178.201

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 78/80 269,76 1.186.828

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 153/157 269,58 1.189.509

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 269,27 1.194.126

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 78/80 268,86 1.200.301

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 45/47 268,56 1.204.758

Pazarlama TYT 76/78 267,64 1.218.772

Medya ve İletişim (İÖ) TYT 78/80 266,22 1.240.418

Mobilya ve Dekorasyon TYT 60/62 265,84 1.246.349

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 263,04 1.290.101

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 262,34 1.301.408

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 65/67 262,16 1.304.225

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 71/73 262,15 1.304.309

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 65/67 262,05 1.305.947

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 260,75 1.327.132

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 78/80 259,8 1.342.740

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 78/80 257,76 1.376.640

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 78/80 257,23 1.385.538

Yapı Denetimi (İÖ) TYT 50/52 256,14 1.404.275

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 255,93 1.407.791

Maliye TYT 70/72 255,42 1.416.764

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 55/57 254,55 1.431.794

İşletme Yönetimi TYT 80/82 254,22 1.437.392

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 254,06 1.440.100

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 70/72 253,72 1.445.987

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 45/47 253,51 1.449.887

İşletme Yönetimi TYT 40/41 253,07 1.457.534

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 252,61 1.465.726

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 78/80 252,53 1.467.176

Sahne ve Dekor Tasarımı TYT 25/26 251,77 1.480.775

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 251,74 1.481.223

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 251,2 1.490.786

Pazarlama TYT 40/41 250,34 1.506.600

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 155/159 250,1 1.510.908

Organik Tarım TYT 40/41 249,92 1.514.195

Pazarlama (İÖ) TYT 78/80 249,62 1.519.694

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 249,61 1.519.839

İşletme Yönetimi TYT 35/36 249,2 1.527.369

Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) TYT 78/80 248,38 1.542.621

Bahçe Tarımı TYT 40/41 248,2 1.545.864

Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 247,64 1.556.301

Bahçe Tarımı TYT 35/36 245,78 1.591.825

Seracılık TYT 40/41 245,24 1.602.272

Pazarlama TYT 30/31 244,84 1.609.946

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 244,74 1.611.865

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 244,13 1.623.697

İkram Hizmetleri TYT 45/47 241,47 1.675.854

Pazarlama TYT 25/26 239,9 1.707.476

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 70/72 239,19 1.722.055

Tarım Makineleri TYT 35/36 236,23 1.784.177

Bahçe Tarımı TYT 30/31 234,64 1.818.206

Bahçe Tarımı TYT 30/31 232,22 1.871.122

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT 30/31 230,4 1.911.901

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 25/26 227,98 1.967.733

Mantarcılık TYT 20/21 227,97 1.968.137

Seracılık TYT 30/31 227,17 1.986.643

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) TYT 2/1 #DEĞER! Dolmadı

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Uluslararası İlişkiler EA 70/72 332,64 238.710

Çocuk Gelişimi EA 70/72 330,96 245.658

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 50/52 330 249.689

Psikoloji EA 90/93 402,56 53.146

Hukuk EA 260/267 428,87 18.728

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 60/62 364,57 134.592

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 383,49 89.778

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 379,62 98.214

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 378,21 101.389

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 336,95 221.560

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 349,54 177.770

İşletme EA 80/82 319,95 295.745

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 60/62 313,17 330.663

Sosyoloji EA 60/62 311,03 342.413

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 60/62 310,05 348.102

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60/62 308,26 358.402

Sosyal Hizmet EA 60/62 307,06 365.585

Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) EA 1/1 306,1 371.225

İktisat EA 80/82 304,54 380.767

Tarım Ekonomisi EA 40/41 304,22 382.792

Spor Yöneticiliği EA 50/52 303,58 386.754

Maliye EA 80/82 301,9 397.442

Finans ve Bankacılık EA 60/62 301,03 403.130

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80/82 293,85 452.185

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70/72 287,29 501.771

Turizm İşletmeciliği EA 40/41 285,82 513.478

Felsefe EA 70/72 283,19 535.037

Arkeoloji EA 60/62 283,16 535.276

Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) EA 1/1 281,88 545.992

Pazarlama EA 60/62 281,2 551.889

Ekonometri EA 60/62 279,74 564.480

Turizm İşletmeciliği EA 70/72 298,95 416.974

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90/93 321,63 287.419

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 275,36 603.973

Sigortacılık EA 50/52 271,09 644.275

Ekonomi ve Finans EA 60/62 270,44 650.730

Pazarlama (İÖ) EA 60/62 264,7 709.503

Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) EA 1/1 257,86 784.395

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 300/308 516,33 8.295

Diş Hekimliği SAY 110/113 487,59 26.038

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 484,19 28.567

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 439,92 65.675

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 434,01 71.059

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 404,31 101.294

Makine Mühendisliği SAY 70/72 389,37 118.516

Mimarlık SAY 90/93 385,28 123.597

Hemşirelik SAY 210/216 384,23 124.925

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 374,33 138.106

Hemşirelik SAY 85/88 358,49 161.554

Bitki Koruma SAY 40/41 336,33 202.013

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 335,03 204.686

Matematik SAY 70/72 333,19 208.504

İç Mimarlık SAY 70/72 331,47 212.186

İnşaat Mühendisliği SAY 70/72 330,67 213.898

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 328,12 219.556

Kimya SAY 25/26 315,41 249.993

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 310,49 263.024

Bahçe Bitkileri SAY 40/41 305,58 276.886

Çevre Mühendisliği SAY 30/8 299,13 296.221

Gıda Mühendisliği SAY 70/72 318,54 242.128

Jeoloji Mühendisliği SAY 20/3 298 299.779

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 30/31 293,19 315.576

Fizik SAY 25/26 289,96 326.741

Biyoloji SAY 55/57 289,85 327.135

Tarla Bitkileri SAY 40/41 285,25 343.565

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 279,33 366.697

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 40/41 279,26 366.953

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 35/36 277,26 375.180

Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 287,41 335.811

Zootekni SAY 40/41 253,1 500.464

Gerontoloji SAY 60/62 252,58 503.822

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35/36 252,51 504.329

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 40/41 268,27 415.846

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30/31 247,5 538.892

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 407,07 17.152

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 407,07 17.152 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 399,56 23.057

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 420,59 9.660

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70/72 415,82 11.854

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 80/82 383,95 40.376

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 371,2 60.778

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 80/82 370,33 62.330

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 360,54 82.832

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 354,16 99.152

Sinema ve Televizyon SÖZ 60/62 349,57 112.110

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 344,13 129.155

Coğrafya SÖZ 60/62 343,51 131.216

Reklamcılık SÖZ 70/72 341,73 137.334

Tarih SÖZ 80/82 340,03 143.535

İlahiyat SÖZ 135/139 336,67 155.797

Gazetecilik SÖZ 80/82 333,61 167.881

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 333,24 169.426

Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 325,58 203.181

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50/52 317,85 242.191

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 317,39 244.773

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 296,56 378.464

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50/52 295,27 388.104

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER