AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları 2023, İÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Aşçılık TYT 50 Dolmadı Dolmadı
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50 Dolmadı Dolmadı
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50 207,96 1331536
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50 Dolmadı Dolmadı
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40 Dolmadı Dolmadı
- Çocuk Gelişimi TYT 50 234,13 980365
- Çocuk Gelişimi TYT 50 201,31 1433096
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50 186,72 1603466
- Eczane Hizmetleri TYT 40 241,75 891316
- Elektrik TYT 35 Dolmadı Dolmadı
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50 214,11 1242676
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) TYT 50 Dolmadı Dolmadı
- Geleneksel El Sanatları TYT 20 Dolmadı Dolmadı
- Grafik Tasarımı TYT 40 Dolmadı Dolmadı
- İlk ve Acil Yardım TYT 50 283,67 466462
- İlk ve Acil Yardım TYT 60 272,80 555391
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50 270,04 580354
- İnşaat Teknolojisi TYT 20 Dolmadı Dolmadı
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40 195,02 1525553
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40 204,58 1382979
- Makine TYT 20 Dolmadı Dolmadı
- Mekatronik TYT 30 Dolmadı Dolmadı
- Mimari Restorasyon TYT 20 Dolmadı Dolmadı
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40 Dolmadı Dolmadı
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 25 Dolmadı Dolmadı
- Optisyenlik TYT 50 210,06 1300237
- Organik Tarım TYT 20 Dolmadı Dolmadı
- Posta Hizmetleri TYT 60 Dolmadı Dolmadı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 30 Dolmadı Dolmadı
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 45 Dolmadı Dolmadı
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50 201,90 1424168
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 45 209,46 1309247
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 259,06 690112
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50 243,08 875737
- Yapı Denetimi TYT 20 Dolmadı Dolmadı
- Yaşlı Bakımı TYT 40 211,16 1284217
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 40 Dolmadı Dolmadı
- Yerel Yönetimler TYT 30 Dolmadı Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- İşletme EA 20 227,74 544614
- Psikoloji EA 60 285,61 199252
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 287,24 193243
- Sınıf Öğretmenliği EA 50 303,76 140614
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40 225,37 556086
- Sosyal Hizmet EA 50 221,68 568475
- Sosyoloji EA 30 206,77 584230
- Spor Yöneticiliği EA 50 216,55 576845
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Beslenme ve Diyetetik SAY 60 228,27 374301
- Beslenme ve Diyetetik (İÖ) SAY 40 201,01 390035
- Ebelik SAY 40 270,09 229748
- Eczacılık SAY 80 392,73 49572
- Hemşirelik SAY 85 285,23 193202
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 331,44 114541
- Matematik SAY 30 210,70 387629
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20 221,19 383646
- Tıp SAY 40 429,53 22351
📌YABANCI DİL BÖLÜMLERİ
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50 257,60 57909
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 264,13 55581
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 50 239,82 64598
- Rus Dili ve Edebiyatı DİL 20 234,56 66547
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 201,46 563185
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40 232,26 482255
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 335,97 40462
- Tarih SÖZ 60 215,12 554895
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 296,51 124589
- Coğrafya SÖZ 50 218,53 550163
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30 267,64 243418
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 40 223,36 535534
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 345,03 30046
- İslami İlimler SÖZ 117 241,46 410640
- İslami İlimler (İÖ) SÖZ 108 217,09 552618
- İslami İlimler (MTOK) SÖZ 13 204,83 561723
- İslami İlimler (MTOK) (İÖ) SÖZ 12 228,82 506333