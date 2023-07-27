AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları 2023, İÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Aşçılık TYT 50 Dolmadı Dolmadı

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50 Dolmadı Dolmadı

Bilgisayar Programcılığı TYT 50 207,96 1331536

Bilgisayar Programcılığı TYT 50 Dolmadı Dolmadı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40 Dolmadı Dolmadı

Çocuk Gelişimi TYT 50 234,13 980365

Çocuk Gelişimi TYT 50 201,31 1433096

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50 186,72 1603466

Eczane Hizmetleri TYT 40 241,75 891316

Elektrik TYT 35 Dolmadı Dolmadı

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50 214,11 1242676

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) TYT 50 Dolmadı Dolmadı

Geleneksel El Sanatları TYT 20 Dolmadı Dolmadı

Grafik Tasarımı TYT 40 Dolmadı Dolmadı

İlk ve Acil Yardım TYT 50 283,67 466462

İlk ve Acil Yardım TYT 60 272,80 555391

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50 270,04 580354

İnşaat Teknolojisi TYT 20 Dolmadı Dolmadı

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40 195,02 1525553

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40 204,58 1382979

Makine TYT 20 Dolmadı Dolmadı

Mekatronik TYT 30 Dolmadı Dolmadı

Mimari Restorasyon TYT 20 Dolmadı Dolmadı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40 Dolmadı Dolmadı

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 25 Dolmadı Dolmadı

Optisyenlik TYT 50 210,06 1300237

Organik Tarım TYT 20 Dolmadı Dolmadı

Posta Hizmetleri TYT 60 Dolmadı Dolmadı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 30 Dolmadı Dolmadı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 45 Dolmadı Dolmadı

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50 201,90 1424168

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 45 209,46 1309247

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 259,06 690112

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50 243,08 875737

Yapı Denetimi TYT 20 Dolmadı Dolmadı

Yaşlı Bakımı TYT 40 211,16 1284217

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 40 Dolmadı Dolmadı

Yerel Yönetimler TYT 30 Dolmadı Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme EA 20 227,74 544614

Psikoloji EA 60 285,61 199252

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 287,24 193243

Sınıf Öğretmenliği EA 50 303,76 140614

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40 225,37 556086

Sosyal Hizmet EA 50 221,68 568475

Sosyoloji EA 30 206,77 584230

Spor Yöneticiliği EA 50 216,55 576845

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Beslenme ve Diyetetik SAY 60 228,27 374301

Beslenme ve Diyetetik (İÖ) SAY 40 201,01 390035

Ebelik SAY 40 270,09 229748

Eczacılık SAY 80 392,73 49572

Hemşirelik SAY 85 285,23 193202

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 331,44 114541

Matematik SAY 30 210,70 387629

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20 221,19 383646

Tıp SAY 40 429,53 22351

📌YABANCI DİL BÖLÜMLERİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50 257,60 57909

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 264,13 55581

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 50 239,82 64598

Rus Dili ve Edebiyatı DİL 20 234,56 66547

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER