ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ATÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2023, ATÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ATÜ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌SAYISAL BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 70

Taban Puan: 336,14

Başarı Sıralaması: 108616

Biyomühendislik (İngilizce) Kontenjan: 20 Taban Puan: 251,92 Başarı Sıralaması: 285292

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 70

Taban Puan: 299,43

Başarı Sıralaması: 164576

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Kontenjan: 70 Taban Puan: 263,19 Başarı Sıralaması: 249012

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 25

Taban Puan: 247,95

Başarı Sıralaması: 299626

Gıda Mühendisliği Kontenjan: 20 Taban Puan: 249,53 Başarı Sıralaması: 293856

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 304,84

Başarı Sıralaması: 154912

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Kontenjan: 40 Taban Puan: 248,56 Başarı Sıralaması: 297372

Mimarlık SAY 80

Kontenjan: 80

Taban Puan: 262,90

Başarı Sıralaması: 249891

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Kontenjan: 60 Taban Puan: 339,58 Başarı Sıralaması: 104346

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 264,00

Başarı Sıralaması: 246697

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme (İngilizce) Kontenjan: 60 Taban Puan: 206,17 Başarı Sıralaması: 584653

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Kontenjan: 50

Taban Puan: 207,94

Başarı Sıralaması: 583367

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Kontenjan: 50 Taban Puan: 221,15 Başarı Sıralaması: 569716

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

Kontenjan: 50

Taban Puan: 224,31

Başarı Sıralaması: 560355

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 268,32

Başarı Sıralaması: 274397

📌YABANCI DİL BÖLÜMLERİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Kontenjan: 60

Taban Puan: 343,07

Başarı Sıralaması: 29658