HaberlerHaberlerTARIM KREDİ FİYATLARI İNDİRDİ | Onlarca üründe ucuzluk fırsatı! Son gün 31 Temmuz
TARIM KREDİ FİYATLARI İNDİRDİ | Onlarca üründe ucuzluk fırsatı! Son gün 31 Temmuz
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni indirim kataloğunu yayımladı. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan fırsat ürünlerinde şarküteriden kişisel bakıma, temizlikten bakliyata, kuru yemişten bebek bezine onlarca ürüne marketlerden çok daha uygun fiyata sahip olma imkanı sizleri bekliyor. İşte Tarım Kredi'de indirimli olan ürünler...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:10Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:20