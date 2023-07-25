2023 Asgari ücret desteği kimler alabilir, ne kadar, kaç TL? Asgari ücret başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE DETAYLAR BELLİ OLDU | Asgari ücret desteği, memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından artırıldı. Asgari ücretin net 11 bin 304 liraya yükselmesinin ardından işverene teşvik amacıyla verilen asgair ücret desteğinin detayları belli oldu. Peki 2023 asgari ücret desteğini kimler alabilir? Asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sabah'ın haberine göre, 6 ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranların da yararlanacağı öğrenilirken özel sektöre verilen asgari ücret desteği SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında uygulanacak.

Sigortasız işçi çalıştıran, sahte sigortalı bildirimi yaptığı tespit edilenler, SGK'ya prim, idari para cezası, gecikme zammı borcu bulunan işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 Ocak - Temmuz arasında 400 TL olarak verilen asgari ücret desteği, asgari ücrete yapılan ara zamdan itibaren 500 TL'ye çıkarıldı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanmak için işletmenin SGK'ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor. Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında sigortalı olarak çalışan, çırak, stajyer gibi kısmi sigortalı olarak çalışan işçiler için verilmeyecek.

Bu yıl ilk defa SGK'da işyeri dosyası açtıranlar prime esas kazanç tutarına bakmadan, bildirilen tüm sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 16.66 lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteği verilecek. Sağlanacak destek nakit olarak değil işverenlerin ödeyeceği miktardan mahsup edilecek.